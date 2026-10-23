అక్టోబర్ 24 నుంచి బుధుడి వక్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశులకు ఉద్యోగ, వ్యాపారంలో లాభాలు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, ఆర్థిక లావాదేవీలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. అందించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 అక్టోబర్ 24 మధ్యాహ్నం 12:41 గంటలకు బుధుడు తులా రాశిలో వక్రగమనాన్ని ప్రారంభించి, నవంబర్ 13 వరకు కొనసాగనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడిని బుద్ధి, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం మరియు ఆర్థిక లావాదేవీలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రతి గ్రహం నిర్దిష్ట సమయంలో తన గమనాన్ని మారుస్తుంటుంది. ఇందులో భాగంగానే రాబోయే అక్టోబర్ 24, 2026 మధ్యాహ్నం 12:41 గంటలకు బుధుడు తులా రాశిలో వక్రీకరించనున్నారు.
ఈ గ్రహ సంచార మార్పు మానవ జీవితాలపై, ముఖ్యంగా ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా మేష, కర్కాటక, వృశ్చిక రాశుల వారికి ఈ కాలం ఎంతో కీలకమని జ్యోతిష్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి బుధుడి వక్రీకరణ వృత్తిపరంగా నూతన ఆశలను చిగురింపజేస్తుంది. ఎప్పటి నుంచో ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి పాత పరిచయాల ద్వారా విలువైన సమాచారం అందుతుంది.
వ్యాపారస్తులు గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఎంతో కాలంగా నిలిచిపోయిన వ్యాపార చర్చలు మళ్లీ మొదలవుతాయి లేదా పాత కస్టమర్లు మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తారు. అయితే, ఏ చిన్న ఒప్పందంపై అయినా సంతకం చేసే ముందు నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా చదవాలని గుర్తుంచుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
ఉద్యోగ మరియు వ్యాపార రంగాల్లో స్థిరపడాలనుకునే కర్కాటక రాశి వారికి ఈ కాలం చక్కటి అవకాశాలను తెస్తుంది. కార్యాలయంలో దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న బాధ్యతలు మీ చేతికి అందే అవకాశం ఉంది.
నూతన వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచించేవారు తమ ప్రణాళికలను మరోసారి సమీక్షించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. అయితే, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఆదాయం పెరుగుతుందన్న ఆశతో ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, లేదంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఇది గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను మళ్లీ పట్టాలెక్కించే తరుణం. కొత్త ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి పాత దరఖాస్తుల నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తుంది.
వ్యాపారస్తులు పేరుకుపోయిన బకాయిలు రాబట్టడంపై, అసంపూర్తిగా ఉన్న ఒప్పందాలపై దృష్టి పెట్టాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు బదులుగా చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. ఎవరిపైనో గుడ్డిగా నమ్మి ఆర్థిక పరమైన పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
బుధ సంచార సమయం మరియు ప్రాముఖ్యత
పంచాంగ గణనల ప్రకారం అక్టోబర్ 24న ప్రారంభమయ్యే ఈ వక్రీకరణ నవంబర్ 13 వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత బుధుడు తిరిగి మార్గస్థితుడవుతాడు. ఈ కాలమంతా పాత పనులను సరిదిద్దుకోవడం, ముఖ్యమైన పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ఏ పనైనా ఆచితూచి అడుగు వేయడం వల్ల సత్ఫలితాలు సాధించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More