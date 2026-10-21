డిసెంబర్ నుంచి శని అనుగ్రహంతో ఈ 3 రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగ యోగం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని భగవానుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం మీన రాశిలో తిరోగమనంలో ఉన్న శని దేవుడు 2026 డిసెంబర్ 11న ఉదయం 5 గంటలకు వక్రగతి నుంచి మార్గి గమనంలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని భగవానుడిని కర్మల ప్రదాతగా భావిస్తారు. మనుషులు చేసే మంచి చెడుల ఆధారంగా ఫలితాలను ఇచ్చే శని దేవుడి గమనంలో వచ్చే మార్పులు సమస్త 12 రాశులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచరిస్తున్న శని దేవుడు ప్రస్తుతం తిరోగమనంలో ఉన్నారు. అయితే, త్వరలోనే ఆయన తన గమనాన్ని మార్చుకోనున్నారు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, వచ్చే డిసెంబర్ 11, 2026 ఉదయం 5 గంటలకు శని భగవానుడు వక్రీ దశ నుంచి నేరుగా అంటే 'మార్గి' రూపంలో సంచారం ప్రారంభించనున్నారు. ఆ తర్వాత 2027 ఆగస్టు వరకు శని ఇదే స్థిరమైన స్థితిలో ప్రయాణించనున్నారు. శని దేవుడి ఈ ప్రత్యక్ష సంచారం కొద్ది రాశుల వారికి తిరుగులేని అదృష్టాన్ని, అనూహ్య ధనలాభాన్ని చేకూర్చనుంది. ఈ శని ప్రభావంతో ఏయే రాశుల వారు రాజయోగం అనుభవించబోతున్నారో ఇక్కడ చూద్దాం.
వృషభ రాశి: కెరీర్ లో ఊహించని పురోగతి
వృషభ రాశి వారికి శని మార్గి సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా మారనుంది. గత కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో పదోన్నతులు, అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాలంటే మీ వంతు బాధ్యతలను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా మారుతుంది. అయితే, డబ్బు ఖర్చు చేసే విషయంలో కాస్త ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది.
పరిష్కారం: రోజూ భక్తిశ్రద్ధలతో శని చాలీసా పఠించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు మరింత పెరుగుతాయి.
తులా రాశి: విదేశీ ప్రయాణాలు, వ్యాపార లాభాలు
తులా రాశి వారికి శని ప్రత్యక్ష గమనం అనేక సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు విదేశీ వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక రంగంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి నగదు నిల్వలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగరీత్యా లేదా వ్యాపార విస్తరణ నిమిత్తం విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
పరిష్కారం: శని గ్రహానికి సంబంధించిన బీజ మంత్రాలను క్రమం తప్పకుండా జపించాలి.
మకర రాశి: కుటుంబంలో ఆనందాలు, ఆకస్మిక ధనలాభం
మకర రాశి వారికి శని మార్గి సంచారం కాన్సెప్ట్ పరంగా అత్యంత లాభదాయకంగా నిలవనుంది. జీవిత భాగస్వామితో గత కొంతకాలంగా కొనసాగుతున్న మనస్పర్ధలు, వివాదాలు పూర్తిగా సమసిపోతాయి.
కుటుంబంలో పండగ వాతావరణం నెలకొని సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని విధంగా అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలుగుతుంది. సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు విని ఇంటా బయటా కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
పరిష్కారం: నిష్టతో భోళా శంకరుడిని పూజించి, శ్రీ శివ చాలీసా పఠించడం ద్వారా అదృష్టం మరింత బలపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More