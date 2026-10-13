అక్టోబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఈ 7 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం.. కెరీర్లో పురోగతి!
2026 అక్టోబర్ చివరి వారం నుంచి డిసెంబర్ చివరి వరకు గురు, శని, రాహు-కేతువుల గ్రహగతుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయని ఈ జ్యోతిష్య విశ్లేషణ పేర్కొంటోంది. ఈ మార్పుల వల్ల మేషం, కర్కాటకం, సింహం, తుల, వృశ్చికం, ధనుస్సు, కుంభ రాశులకి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో అనుకూల అవకాశాలు లభించవచ్చని అంచనా వేస్తోంది.
కొన్ని నెలల వ్యవధిలో మారనున్న గ్రహాల గతులు కొందరి జీవితాల్లో గొప్ప మార్పులకు నాంది పలకనున్నాయి. అక్టోబర్ చివరి వారం నుంచి డిసెంబర్ చివరి నాటికి గురు, శని, రాహు-కేతువుల స్థాన మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 31న గురుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనుండగా, డిసెంబర్లో శని వక్రి నివృత్తి మరియు రాహు-కేతువుల సంచారాలు జరగనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ గ్రహాల సంచార మార్పులు ఆర్థిక స్థితి, అదృష్టం, వృత్తి వ్యాపారాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో మేష, కర్కాటకం, సింహం సహా ఏడు రాశుల వారికి ఈ చివరి 80 రోజులు అత్యంత శుభప్రదంగా మారనున్నాయి.
కెరీర్, ఉద్యోగ రంగంలో సువర్ణావకాశాలు
ఈ ఏడాది చివరి త్రైమాసికం ఉద్యోగులకు కెరీర్ పరంగా ఎంతో కీలకం కానుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు, బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి అనుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహోద్యోగులు మరియు పైఅధికారుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
వ్యాపారస్తులకు నూతన లాభాలు
వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి, పాత పథకాలను మళ్లీ అమలు చేయడానికి ఇది సరైన సమయం. మార్కెట్లో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడటం ద్వారా వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది. ఆర్థిక నిపుణుల సలహాతో చేసే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఆర్జించిపెడతాయి.
ఏయే రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావం ఉంటుంది?
మేష రాశి: ఉద్యోగంలో ఊహించని అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సరైన ప్రణాళిక ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి: ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరిగినా, దానికి తగినట్లుగానే ధనలాభం ఉంటుంది.
సింహ రాశి: గురుడి రాశి మార్పు వీరికి అపారమైన ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. విద్యా, ఉద్యోగ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఉన్నత స్థానాలు లభిస్తాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి.
తులా రాశి: గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక ప్రణాళికలను సమీక్షించుకోవడం ద్వారా పొదుపు పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి: వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునే తరుణం ఇది. భవిష్యత్తు కోసం కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కుతుంది.
ధనుస్సు రాశి: ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. కొత్త బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది.
కుంభ రాశి: నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది అనుకూల సమయం. కొత్త టెక్నాలజీ లేదా అదనపు విద్య ద్వారా ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More