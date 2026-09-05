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నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు పదోన్నతులు.. మరికొందరికి జాగ్రత్త అవసరం!

గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో మార్పుల ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై కనిపిస్తుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. నేటి రాశిఫలాల ప్రకారం కొన్ని రాశులకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపార లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Published on: Sep 5, 2026, 04:00:55 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ ధర్మంలో శనివారాన్ని సంకట మోచనుడైన హనుమంతుడు మరియు కర్మ ప్రదాత అయిన శనిదేవునికి అత్యంత ప్రీతిపత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. భక్తులు ఉదయాన్నే భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించి తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తారు. ఖగోళంలో గ్రహాలు మరియు నక్షత్రాల గమనం నిత్యం మారుతుంటుంది. ఈ కారణంగానే ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కితే, మరికొందరికి వ్యాపారంలో లాభాలు కలుగుతాయి. నేటి శనివారం మేషం నుంచి మీనం వరకు ప్రతి రాశివారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు పదోన్నతులు.. మరికొందరికి జాగ్రత్త అవసరం! (AI)
నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు పదోన్నతులు.. మరికొందరికి జాగ్రత్త అవసరం! (AI)

మేష రాశి: ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు, ఊహించని తరహా గుర్తింపు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి. అయితే కుటుంబానికి దూరంగా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు. విద్యార్థులు చదువులో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు.

వృషభ రాశి: ఉద్యోగంలో బదిలీతో పాటు పదోన్నతి పొందే అవకాశాలున్నాయి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల తగిన శ్రద్ధ వహించండి. విద్యాపరమైన అంశాలలో విజయాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగి ఆదాయం పెరుగుతుంది.

మిథున రాశి: వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు తొలగి పురోగతి కనిపిస్తుంది. లాభాలు ఆర్జించేందుకు కొత్త మార్గాలు ఎదురవుతాయి. అయితే శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మార్పులు జరిగే సూచనలున్నాయి. ప్రయాణాలు చేయాల్సిరావచ్చు.

కర్కాటక రాశి: ఉద్యోగంలో ఉన్నత పదవులు చేపట్టే యోగం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతల నిమిత్తం లేదా ఉద్యోగరీత్యా వేరే చోటికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు. తండ్రి గారి ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక జాగ్రత్త అవసరం. దైనందిన జీవితంలో కాస్త తీరిక లేని వాతావరణం ఉంటుంది.

సింహ రాశి: వ్యాపార విధానంలో మార్పులు చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రారంభంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా మిత్రుల సహకారంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

కన్య రాశి: కళలు, సంగీతం పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఇది మంచి సమయం. ఇంట్లో జరిగే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం ధనం ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం కుదిరే అవకాశం ఉంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

తులా రాశి: వ్యాపార రంగంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు రాగలవు. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని మాట్లాడటం మంచిది. శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగంలో అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది, అయినప్పటికీ కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు.

వృశ్చిక రాశి: ఉద్యోగంలో అనుకోని ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు. పని ప్రదేశంలో స్థానచలనం లేదా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత ఏకాగ్రత పెట్టాలి. వ్యాపార పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగవుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: దాంపత్య జీవితంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. సృజనాత్మక రంగాల ద్వారా అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. తోబుట్టువుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. ఆఫీసులో పై అధికారుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

మకర రాశి: ఉద్యోగరీత్యా నివాస మార్పులు జరిగే సూచనలున్నాయి. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటుతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. విద్యాభ్యాసం కోసం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.

కుంభ రాశి: ఉద్యోగంలో భాగంగా విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అదృష్టం తలుపు తట్టవచ్చు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వస్త్రాలు మరియు వాహనాల కొనుగోలు, నిర్వహణ కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. విద్యారంగంలో ఉన్నవారికి మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి.

మీన రాశి: కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి. ఖర్చులు అదుపు తప్పుకుండా చూసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారంలో లాభాలు ఆర్జించడానికి చక్కటి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు పదోన్నతులు.. మరికొందరికి జాగ్రత్త అవసరం!
Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: ఈ రాశులకు పదోన్నతులు.. మరికొందరికి జాగ్రత్త అవసరం!
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