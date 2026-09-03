సెప్టెంబర్ 5న బుధుడి నక్షత్ర మార్పు.. ఈ రాశులకు ఉద్యోగం, డబ్బు, వ్యాపారంలో లాభాలు!
బుధుడిని బుద్ధి, వ్యాపారం, సంపదకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్న బుధుడు సెప్టెంబర్ 5 సాయంత్రం ఉత్తరఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నట్లు పంచాంగం ఆధారంగా పేర్కొన్నారు. ఈ నక్షత్రానికి సూర్యుడు అధిపతి కాగా, బుధుడు సెప్టెంబర్ 13 వరకు ఇందులో సంచరిస్తారని చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధ గ్రహాన్ని బుద్ధి, విజ్ఞానం, వ్యాపారం మరియు సంపదకుకారకుడిగా భావిస్తారు. అలాంటి బుధుడు తన సంచారంలో భాగంగా త్వరలో నక్షత్ర మార్పు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం సింహ రాశిలో సంచరిస్తున్న బుధుడు, త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకుని మరో నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ సాయంత్రం నుంచి బుధుడు 'ఉత్తరఫాల్గుణి' నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నారు. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి సూర్య భగవానుడు. సెప్టెంబర్ 13 వరకు బుధుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరించనున్నారు. మరి ఈ సంచారంతో ఏ రాశులకు శుభ ఫలితాలు కలగనున్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులకు అదృష్టం.. సెప్టెంబర్ 13 వరకు బుధుడు అనుగ్రహం
సింహ రాశి:
ప్రస్తుతం బుధుడు సింహ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు విశేషమైన శుభాలను తెస్తుంది. మీ జీవితంలో ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త త్వరలోనే వింటారు. ఇది మీ ఇంటా బయటా సంతోషాలను నింపుతుంది. ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సజావుగా సాగిపోతుంది.
వృషభ రాశి:
బుధుడి ప్రవేశం వృషభ రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో ఉన్నవారికి పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. ఇక కుటుంబ జీవితం విషయానికి వస్తే, పిల్లలతో కాస్త నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు, దీనివల్ల మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి లాభాల పంట పండించనుంది. బిజినెస్లో మీరు గతంలో రూపకల్పన చేసిన వృద్ధి ప్రణాళికలు ఇప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా మీ స్థితి మరింత బలపడుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు కీర్తి ప్రతిష్టలను తెచ్చిపెడుతుంది. మీరు పనిచేసే రంగంలో సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. ఉద్యోగం చేస్తున్నా లేదా సొంత వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్నా.. ఊహించని రీతిలో పెద్ద మొత్తంలో లాభాలు అందుకునే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి జాతకులకు ఇన్నాళ్లుగా జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు, వాదవివాదాలు ఇప్పుడు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఇద్దరి మధ్య అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సామరస వాతావరణం ఏర్పడి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More