సెప్టెంబర్ 7న కన్యారాశిలోకి బుధుడు.. 12 రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయి?
సెప్టెంబర్ 7న బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ బుధ సంచారం ప్రభావం పన్నెండు రాశుల వారిపై ఉంటుంది. ఆ వివరాలు చూడండి.
బుధుడు సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ మధ్యాహ్నం కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపార సంబంధిత తెలివితేటలు, విశ్లేషణాత్మక నైపుణ్యాలు, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం, ఆర్థిక విషయాలకు ప్రతీక. బుధుడి ఈ సంచారం వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను మరింత పెంచుతుంది. సరిగ్గా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు కన్యారాశిలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరించడం వల్ల ఏ రాశివారికి ఎలా ఉంటుందో చూడండి.
మేష రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం మేష రాశి వారి పని, దినచర్యపై దృష్టి పెట్టే సామర్థ్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. మీరు మీ ముఖ్యమైన పనులను చాలా శ్రద్ధగా పూర్తి చేయడంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. మీ పూర్తి శ్రద్ధ ఆ పనిపైనే ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మేష రాశి వారు చిన్న విషయాల గురించి లేదా తమ సహోద్యోగుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం సృజనాత్మకత, అభ్యాస, సంభాషణ నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులు చదువుపై దృష్టి పెట్టడం సులభంగా ఉంటుంది. చదువుపై శ్రద్ధ పెట్టే వారు అందరి ముందు తమను తాము స్పష్టంగా వ్యక్తపరచాలి. దీనివల్ల గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాలు చాలా వ్యాపార ధోరణిలోకి మారే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.
మిథున రాశి
ఈ బుధ సంచారం మీరు డబ్బు, సంపదకు సంబంధించిన విషయాలపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలని సూచిస్తుంది. ఈ కాలంలో, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో ముఖ్యమైన విషయాలను చర్చించవచ్చు లేదా ఇంటికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా ఉంటారు. అనవసరమైన గొడవల్లోకి దిగకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం ముఖ్యం.
కర్కాటక
బుధ గ్రహ సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు ప్రయాణం, సంభాషణ, స్వల్ప దూర ప్రయాణాల విషయంలో మరింత చురుకుగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు సహోద్యోగులు, స్నేహితులు లేదా వ్యాపారానికి సంబంధించిన పరిచయాల ద్వారా విలువైన సమాచారాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. సంభాషణ, రచన, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
బుధుడు తన సంచారాన్ని మారుస్తున్నాడు, దీనివల్ల సింహరాశి వారు ఆర్థిక, పొదుపు, వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించిన డబ్బు విషయాలపై మరింత దృష్టి పెడతారు. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక ప్రణాళికలను మరింత మెరుగుపరచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ముఖ్యం. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పెద్ద కొనుగోళ్లు చేసే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ముఖ్యం.
కన్యా రాశి
బుధుడు కన్యారాశిలో సంచరించబోతున్నాడు. ఈ బుధ సంచారం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం, విశ్లేషణాత్మక సామర్థ్యం, సంభాషణ నైపుణ్యాలు బాగా మెరుగుపడతాయి. అలాగే పనికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు, వ్యాపార సంబంధిత చర్చలు, ముఖ్యమైన సంప్రదింపులలో సానుకూల ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
బుధుడు తన సంచారాన్ని మార్చడం వల్ల తులారాశి వారు ఆత్మపరిశీలన చేసుకొని చాలా జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక వేసుకునేలా ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపైనా, అనవసరమైన వాదనలను పరిష్కరించడంపైనా ఎక్కువ శ్రద్ధ పెడతారు. అన్వేషణ, ఆలోచనలు, భవిష్యత్తు కోసం మెరుగైన అవకాశాలను తీసుకురావడానికి ఈ కాలంలో మీరు సిద్ధపడటం చాలా మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
బుధుడు రాశి మారడం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారు తమ సామాజిక, వృత్తిపరమైన సంబంధాలలో మరింత శక్తివంతంగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో కొత్త పరిచయాలు పెంచుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగంలో మీరు గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ సందర్భంలో మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీ సహోద్యోగులు, ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో మంచి సంభాషణలు జరపడం మరింత ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి
మీరు వృత్తి, ఉద్యోగ సంబంధిత విషయాలలో పురోగతిని సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో మీ ఆలోచనా సామర్థ్యం, మాట్లాడే శైలి మీ పై అధికారులను లేదా క్లయింట్లను ఆకట్టుకోవడానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఈ కాలంలో వ్యాపారం, వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి అనవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే బదులు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
మకర రాశి
బుధుడు తన రాశిని మార్చడం వల్ల మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఉన్నత విద్య, ప్రయాణ సంబంధిత విషయాలు, వృత్తిపరమైన పురోగతి సాధించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ సందర్భంలో వృత్తి జీవితానికి సంబంధించిన మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందడానికి మీకు మంచి సమాచారం లభిస్తుంది. అందువల్ల చాలా కాలంగా మీ లక్ష్యాలను సాధించకుండా మిమ్మల్ని నిరోధిస్తున్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మంచి ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ఇది మీకు మంచి సమయం అవుతుంది.
కుంభ రాశి
వీరికి ఆర్థిక, పెట్టుబడి మొదలైన విషయాలపై మీ దృష్టి పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో సరైన సమాచారాన్ని పొందడం, జాగ్రత్తగా విశ్లేషించడం మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా పరిశీలించి, ఆలోచించకుండా ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది.
మీన రాశి
మీన రాశి గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు ఈ కాలంలో తన రాశిని మార్చుకుంటాడు. ఇది మీన రాశి వారు సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు స్పష్టంగా మాట్లాడటం ద్వారా మీ జీవిత భాగస్వామితో లేదా వ్యాపార భాగస్వామితో ఉన్న అపార్థాలను తొలగించుకోవచ్చు. మీన రాశి వారు భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి చర్చించుకోవడానికి ఇది చాలా మంచి సమయం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More