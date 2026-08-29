సెప్టెంబర్లో కుజ సంచారం - ఈ 5 రాశులవారికి తిరుగులేని ఆస్తి, ఉద్యోగ యోగం!
సెప్టెంబర్ 2న అంగారకుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. గురు నక్షత్రంలో కుజుడి సంచారం వల్ల మేషం, కర్కాటకం, వృశ్చికం సహా 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లబ్ధి, ఉద్యోగ లాభాలు కలుగుతాయి.
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్ర మార్పులు మానవ జీవితంపై, ద్వాదశ రాశులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. నవగ్రహాలలో ధైర్యం, శక్తి, భూమి, సంపద, పరాక్రమానికి కారకుడైన అంగారకుడు (కుజుడు) సెప్టెంబర్ మాసం ప్రారంభంలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోనున్నాడు. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన అంగారక గ్రహం పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది.
జ్యోతిష్య క్యాలెండర్ ప్రకారం….. పునర్వసు నక్షత్రానికి అధిపతి దేవగురువు బృహస్పతి (గురువు). గురువు జ్ఞానం, సంపద, వ్యాపార విస్తరణ మరియు సమస్త శుభ కార్యాలకు కారకుడు. ధైర్యానికి కారకుడైన కుజుడు, శుభాలకు కారకుడైన గురు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం జ్యోతిష్యపరంగా అత్యంత విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. అంగారకుడు సెప్టెంబర్ 2 నుంచి సెప్టెంబర్ 24 వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతాడు. ఈ 22 రోజుల కాలంలో పలు రాశుల వారికి వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం….
1. మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి కుజుడే కావడం వల్ల ఈ నక్షత్ర మార్పు వీరికి అత్యంత అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో మీలో పని పట్ల ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతాయి. చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతూ వస్తున్న ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను ఇప్పుడు ధైర్యంగా తీసుకోగలుగుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి, ఇది మీ కెరీర్ను మలుపు తిప్పవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు నూతన ఒప్పందాలు (డీల్స్) మరియు వ్యాపార ఆఫర్లు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, తొందరపడి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
2. కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర సంచారం నిలిచిపోయిన పనులకు తిరిగి వేగం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి కాస్త పెరిగినప్పటికీ, దానికి తగ్గ ప్రతిఫలం మరియు గుర్తింపు ఖచ్చితంగా లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి అనుకూలమైన సమాచారం అందుతుంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు, పాత కస్టమర్ల వల్ల మంచి లాభాలు సమకూరతాయి. ఆస్తి, భూమి కొనుగోలు వ్యవహారాల్లో ముందుకు వెళ్లేందుకు ఇది సరైన సమయం. అయితే క్రయవిక్రయాల పత్రాలను (డాక్యుమెంట్లు) క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయడం అవసరం.
3. వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశికి కూడా అధిపతి అంగారకుడే. అందువల్ల ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు కార్యసిద్ధి లభిస్తుంది. ఏ పని తలపెట్టినా దాన్ని పూర్తి చేయాలనే బలమైన సంకల్పం మీలో పెరుగుతుంది. ఉద్యోగం మారాలనే ఆలోచన ఉన్నవారికి మెరుగైన ఆఫర్లు తలుపు తడతాయి. వ్యాపారస్తులు నూతన ప్రణాళికలు, విస్తరణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం అనుకూలం. కోర్టు లేదా ఇతర వివాదాల్లో చిక్కుకున్న పనులు కొలిక్కి వస్తాయి. అయితే కోపంతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా శాంతంగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
4. ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. కుజుడు గురు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారి కెరీర్లో అద్భుత మార్పులు చూస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులోని సీనియర్లు, అధికారుల సహాయ సహకారాలతో క్లిష్టమైన పనులను సైతం సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించాలని చూస్తున్న వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. విదేశీ పర్యటనలు లేదా దూరప్రాంత వ్యాపారాల ద్వారా శుభవార్తలు వింటారు.
5. మీన రాశి
మీన రాశికి కూడా అధిపతి గురువే. పునర్వసు నక్షత్రంలోకి కుజుడి ప్రవేశం మీన రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతిని తెచ్చిపెడుతుంది. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి రకరకాల కొత్త మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఉద్యోగస్తులు అదనపు బాధ్యతలను స్వీకరించడం ద్వారా ప్రశంసలతో పాటు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వ్యాపారంలో గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు అందుతాయి. అయితే, సరికొత్త భారీ పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
పునర్వసు నక్షత్ర విశిష్టత:
శాస్త్రం ప్రకారం పునర్వసు అంటే 'మళ్లీ ప్రారంభించడం' లేదా 'తిరిగి సాధారణ స్థితికి రావడం' అని అర్థం. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను మళ్లీ మొదలుపెట్టడానికి, పాత తప్పులను సరిదిద్దుకుని జీవితాన్ని తిరిగి సరైన ట్రాక్లోకి తీసుకురావడానికి సెప్టెంబర్ 2 నుంచి 24 వరకు ఉన్న ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More