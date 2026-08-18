సెప్టెంబర్లో ఈ రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు తీసుకొస్తున్న కుజుడు
సెప్టెంబర్ 2న కుజుడు పునర్వసు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది అనుకున్న విధంగా పనులను పూర్తి చేసే సామర్థ్యాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలను ఇస్తుంది. మీ వృత్తిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన కుజ గ్రహ సంచారం గొప్ప ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ముఖ్యంగా మీరు ఏదైనా వ్యాపారం లేదా లావాదేవీ చేస్తే, భాగస్వాముల ద్వారా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. పనిలో మీ ఉద్యోగుల మద్దతు మీ పనిని వేగంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రయాణించేటప్పుడు సమూహంగా ప్రయాణించడం మంచిది. ఈ కాలంలో మీ పని లేదా వృత్తిలో ప్రత్యక్ష వృద్ధిని చూస్తారు. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొంత సహనం పాటించడం అవసరం. దంపతుల మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు లేదా వాదనలు తలెత్తవచ్చు. ప్రతి విషయాన్ని సహనంతో ఎదుర్కోవడం ముఖ్యం. ఇతర సమస్యల పరిష్కారం కోసం హనుమంతునికి కుంకుమపువ్వు నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
కుంభ రాశి
అంగారక గ్రహ సంచార సమయంలో కుంభ రాశి వారు మానసికంగా, శారీరకంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. మీ అభిప్రాయాలను, మాటలను వ్యక్తం చేసేటప్పుడు సంయమనం పాటించండి. పని విషయంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలు గణనీయంగా మెరుగుపడతాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి బలమైన నాయకులుగా ఎదిగే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కోపం, అహంకారానికి దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. శారీరక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. కొందరికి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం మరియు ఊహించని విజయం లభిస్తాయి.
మకర రాశి
కుజుడు మకర రాశి వారికి లాభ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరం. ముఖ్యంగా మీ సామాజిక సంబంధాలు పెరుగుతాయి. మీకు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. పని చేసే చోట మీ సహోద్యోగుల నుండి మీకు పూర్తి ప్రేమ, మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను నెరవేర్చడంలో, వృత్తిలో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ ఇతర సమస్యలన్నింటి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి, కనీసం 7 మంగళవారాల్లో హనుమాన్ పూజ చేయండి.
వృశ్చిక రాశి
సెప్టెంబర్ 2న కుజ గ్రహ సంచారం మీ పనిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. గ్రహాధిపతి అయిన కుజుడు ధైర్య స్థానంలో సంచరించడం వల్ల, మీ కుటుంబంలో, కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే కష్ట పరిస్థితులను అధిగమించే ధైర్యాన్ని పొందుతాడు. ఈ కాలంలో మీడియా, రచనా రంగాలలో ఉన్నవారికి సువర్ణావకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే కొన్ని పని సంబంధిత ప్రయాణాలు మీ జ్ఞానాన్ని పెంచి, అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తాయి. మీ సోదరులతో సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. ప్రతి మంగళవారం క్రమం తప్పకుండా హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More