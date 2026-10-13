5 రాశులవారి జీవితాలు మరికొన్ని రోజుల్లో బుధ గ్రహం వల్ల సుసంపన్నం కానున్నాయ్!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాకుమారుడిగా పరిగణించే బుధుడు.. ఛాయా గ్రహమైన రాహువు పాలించే నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. రాహువు, బుధుడు మిత్ర గ్రహాలు కాబట్టి.. ఈ గ్రహాల కలయిక అనేక రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 3వ తేదీ నుండి ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులుగా ఉంటారో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలన్నీ కొంత కాలం తర్వాత తమ రాశులను, నక్షత్రాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. నవగ్రహాలలో అన్ని గ్రహాల సంచారం ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. బుధుడు తెలివితేటలు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, సంభాషణ నైపుణ్యాలకు ప్రతీక. గ్రహాలు, నక్షత్రాల సంచారం సాధారణంగా అన్ని రాశులలో గణనీయమైన మార్పులను తెస్తుంది. ప్రస్తుతం బుధుడు శుక్రునితో సంయోగంలో ఉన్నాడు. నవంబర్ 3న బుధుడు స్వాతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుని ఈ సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఆ రాశులు ఏవో చూడండి.
మేష రాశి
బుధ సంచారం మేష రాశి వారికి కొత్త వృత్తి అవకాశాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలు ముగుస్తాయి. ఈ మార్పు మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో విజయాన్ని, శ్రేయస్సును తెస్తుంది. ఈ మార్పు కారణంగా, విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించి, అద్భుతమైన ఫలితాలను పొందేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా ఒకే కంపెనీలో పనిచేస్తున్న వారికి కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. ఈ కాలంలో మీరు పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నింటినీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ బుధ సంచారం మేష రాశి వారి జీవితాన్ని మారుస్తుంది.
మిథున రాశి
ఈ కాలం మిథున రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే కాలం. ఈ సమయంలో మీరు ఆధ్యాత్మికతపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. మీ జీవితంలో శాంతిని, స్పష్టతను తీసుకురావడానికి ఇది సరైన సమయం. మీరు పనిలో పెట్టే ప్రయత్నాలు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇది మీ జీవితంలో విజయం, శ్రేయస్సుకు దారి తీస్తుంది. తోబుట్టువుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇది కుటుంబ బంధాలను మరింత బలపరుస్తుంది. బుధ గ్రహ అనుగ్రహంతో మీ పిల్లల జీవితాలలో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. మీ జీవితంలో విజయాన్ని, అభివృద్ధిని తెస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
తులా రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం తులారాశి వారికి వారు పని చేసే చోట ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను అధిగమించడానికి సహాయపడుతుంది. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయని సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి. తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి వారికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు చదువుపై రెట్టింపు ఆసక్తిని కనబరుస్తారు. వారికి సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి కూడా లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం ధనుస్సు రాశి వారి వృత్తి జీవితంలో మంచి మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు లభిస్తాయి. బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బు పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు వస్తాయి. వ్యక్తిగత జీవితం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మీ గత కృషికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు. పని ప్రదేశంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మీరు ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు.
వృషభ రాశి
బుధ గ్రహ సంచారం వృషభ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు కార్యాలయంలో గౌరవం, పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదలను ఆశించవచ్చు. అలాగే ఉద్యోగాన్వేషులకు సరైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది మీ వృత్తిపరమైన ప్రయత్నాలన్నీ విజయవంతమయ్యే కాలం. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారు తమ రంగంలో గొప్ప విజయాలు సాధించగలరు. మీకు మీ పై అధికారులు, సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దీని ద్వారా మీరు విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారవేత్తల అన్వేషణలో కొన్ని పెద్ద ఆర్డర్లు వస్తాయి. ఆరోగ్యం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More