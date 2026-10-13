అక్టోబర్లో శుక్ర, బుధ తిరోగమనం.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం.. ఈ రాశులకు అద్భుతాలే!
జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం, అక్టోబర్ నెలలో శుక్రుడు, బుధుడి వక్రీ సంచారం ప్రేమ, వివాహం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ప్రభావం చూపవచ్చని భావిస్తారు. శుక్రుడి వక్రీ సంచార సమయంలో పాత బంధాలను పునఃసమీక్షించుకోవడం, అపార్థాలను తొలగించుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతారు.
అక్టోబర్ నెలలో జ్యోతిష్య రీత్యా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రెండు గ్రహాలు వక్రీకరిస్తున్నాయి. ప్రేమ, వివాహం, సుఖ-సౌకర్యాలు, ధనానికికారకుడైన శుక్రుడు అక్టోబర్ 3 నుంచే వక్రీసంచారం చేస్తుండగా, బుద్ధి, మాట, వ్యాపారానికి అధిపతి అయిన బుధుడు అక్టోబర్ 24 నుంచి వక్రీకరించనున్నారు.
ఈ నెల చివరి నాటికి ఈ రెండు గ్రహాలు కూడా వక్రీ స్థితిలోనే ఉండటం వల్ల మానవ జీవితంలోని కీలక రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. పాత బంధాల పునఃసమీక్ష, ఉద్యోగంలో తప్పులను సరిదిద్దుకోవడం, ఆర్థిక నిగ్రహం పాటించడం ఈ కాలంలో అత్యంత కీలకం కానుంది.
ప్రేమ జీవితంపై శుక్ర వక్రీ ప్రభావం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని ప్రేమ, వైవాహిక బంధాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం వెనక్కి నడిచే సమయంలో గడిచిపోయిన జ్ఞాపకాలు, పాత బంధాలు మళ్లీ తెరపైకి వస్తాయి. చాలామందికి తమ రిలేషన్షిప్లో గతంలో వచ్చిన దూరాలు, అపార్థాలను తొలగించుకునే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
ఈ సమయంలో భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు అత్యంత స్పష్టత ఉండాలి. చిన్న చిన్న విషయాలకు వాదనలకు దిగకుండా, ఎదుటివారి భావాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మంచిది. ఒకవేళ గతంలో విడిపోయిన ప్రియమైన వ్యక్తి నుంచి మళ్లీ సంప్రదింపులు వస్తే, ఒక్కసారిగా భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ప్రశాంతంగా పరిస్థితులను అంచనా వేసుకోవడం ఉత్తమం.
ఉద్యోగం, వ్యాపారాలపై బుధుడి ప్రభావం
అక్టోబర్ 24 నుంచి బుధుడు వక్రీ సంచారం ప్రారంభించనున్న నేపథ్యంలో, కెరీర్ మరియు బిజినెస్ రంగాల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఉద్యోగులు తమ పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై, పాత ప్రాజెక్టులలో జరిగిన లోపాలను సరిదిద్దడంపై దృష్టి పెట్టాలి. ముఖ్యమైన ఈమెయిల్స్, ఆఫీస్ డాక్యుమెంట్లు లేదా అధికారిక ఒప్పందాలపై సంతకం చేసే ముందు వాటిని ప్రతి అక్షరం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం అవసరం.
వ్యాపారస్తులు కస్టమర్ల నుంచి రావలసిన బకాయిలు, లెక్కలు మరియు ట్రేడింగ్ షరతుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కమ్యూనికేషన్లో లోపాలు రాకుండా చూసుకోవడం ద్వారా అనవసరమైన నష్టాలను నివారించవచ్చు.
ఆర్థిక విషయాల్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
బడ్జెట్ రూపకల్పన: శుక్రుడి వక్రీకరణ వల్ల విలాసవంతమైన వస్తువులు, అనవసరమైన సౌకర్యాల మీద ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే కఠినమైన బడ్జెట్ తయారు చేసుకోవడం మంచిది.
ఆర్థిక లావాదేవీలు: బుధ వక్రీ ప్రభావం వల్ల డబ్బు లెక్కల్లో తప్పులు దొర్లే ప్రమాదం ఉంది. ఏ పత్రం మీదైనా పెట్టుబడి పెట్టేముందు లేదా లోన్ తీసుకునేముందు ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మేలు.
ఆవేశపూరిత ఖర్చులు: సోషల్ మీడియాలో కనిపించే ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలకు ఆకర్షితులై అనవసరమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేయకండి.
12 రాశులపై వక్రీ ప్రభావం - సంక్షిప్త విశ్లేషణ
మేష రాశి: సంబంధాలు, ఖర్చులను బేరీజు వేసుకునే సమయం ఇది. ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో స్పష్టమైన సంభాషణ ముఖ్యం. ఆకస్మిక షాపింగ్కు దూరంగా ఉండండి.
వృషభ రాశి: జీవిత భాగస్వామితో పాత విషయాలపై చర్చలు రావచ్చు. పరస్పర అవగాహన పెంచుకోండి. విలాసాల కోసం ధనాన్ని ఖర్చు చేసే ముందు మీ జేబును చూసుకోండి.
మిథున రాశి: కమ్యూనికేషన్లో తప్పులు దొర్లకుండా చూసుకోండి. ముఖ్యమైన పత్రాలను భద్రపరచండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
కర్కాటక రాశి: కుటుంబంలో అపార్థాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్ ఉన్న ఆఫీస్ పనులను పూర్తి చేయడంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సేవింగ్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం.
సింహ రాశి: ఇతరుల అభిప్రాయాలను గౌరవించడం నేర్చుకోండి. కార్యాలయంలో తోటివారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు ఆలోచించండి.
కన్యా రాశి: పాత వర్క్ ప్రాజెక్టులను మళ్లీ సమీక్షించండి. చిన్న పొరపాట్లు జరగకుండా డాక్యుమెంట్లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఎక్కువగా విమర్శించడం మానుకోండి.
తులా రాశి: మీ రాశిలోనే శుక్రుడు వక్రీకరించడం వల్ల వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. ఖర్చులను తగ్గించుకుని, జీవితంలో బ్యాలెన్స్ సాధించడానికి ప్రయత్నించండి.
వృశ్చిక రాశి: అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు మరోసారి మీ ముందుకు వస్తాయి. క్షుణ్ణమైన సమాచారం లేకుండా ఎలాంటి ఆఫీసు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. లెక్కల విషయంలో క్లారిటీ ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి: పాత పరిచయాలు మళ్లీ కలవవచ్చు. సహోద్యోగుల సహాయ సహకారాలతో పనులు పూర్తి చేయండి. బిజినెస్లో కొత్త డీల్స్ కుదుర్చుకునే ముందు నిబంధనలను చదవండి.
మకర రాశి: కెరీర్లో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించండి. ఎంత బిజీగా ఉన్నా కుటుంబ సభ్యులకు సమయం కేటాయించండి. అప్పుల ఊబిలో పడకుండా పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
కుంభ రాశి: పాత పనులను విజయవంతంగా ముగించి భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేసుకునే తరుణం ఇది. ఎవరి గుడ్డి మాటలు నమ్మి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
మీన రాశి: భావోద్వేగాలకు, ఆచరణాత్మక ఆలోచనలకు మధ్య సమతుల్యత పాటించండి. వ్యాపారస్తులు పాత ఖాతాలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More