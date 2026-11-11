నవంబర్ చివరిలో గ్రహాల మహా సంయోగంతో 5 రాశులకు డబుల్ ఇన్కమ్.. శుభ కాలం!
నవంబర్ చివరి రోజున ఒక రాశిలో నాలుగు శక్తివంతమైన గ్రహాల మహా సంయోగం జరగనుంది. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహాల సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి ఆదాయం, ధనం, శ్రేయస్సును అందిస్తుంది. చతుర్గ్రహి యోగం ద్వారా ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
గ్రహాల కలయిక వల్ల శుభ, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ప్రతి గ్రహం తరచుగా తన రాశిని మార్చుకోవడం వల్ల ఈ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి మానవ జీవితంపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతాయి. ఇక నవంబర్ 30న సింహరాశిలో నాలుగు గ్రహాలు చతుర్గ్రహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. కుజుడు, కేతువు, గురుడు, చంద్రుని కలయిక వల్ల ఏర్పడే ఈ యోగం అరుదైనది, ప్రభావవంతమైనది. దీని ప్రభావం డిసెంబర్ 2 వరకు ఉంటుంది. ఇది 12 రాశులను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశులకు శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. చతుర్గ్రహి యోగం కారణంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో ఏ రాశుల వారు శుభ సమయాన్ని అనుభవిస్తారో తెలుసుకోండి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలోని ఏడో ఇంట్లో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా మీకు వృత్తిపరంగా పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. రైతులకు అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. పురోగతి సాధించడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారసత్వ ఆస్తుల ద్వారా కూడా ఆర్థిక లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు పరీక్షలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం వస్తుంది. అలాగే చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. డబ్బు అనేక మార్గాల ద్వారా వస్తుంది. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. గతంలో చేసిన అప్పుల భారం కూడా తగ్గుతుంది.
మేష రాశి
మేష రాశిలోని 5వ ఇంట్లో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతోంది. దీని కారణంగా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాల సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు తీరిపోయే సమయం ఇది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం, కీర్తి రెట్టింపు అయ్యే సమయం ఇది. కష్టపడి పనిచేసేవారు తమ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీరు గతంలో చేసిన కృషి ఫలాలను ఇప్పుడు పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలోని 9వ ఇంట్లో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మీకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం చేసేవారు తమ పనిలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు, జీవిత భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు పెండింగ్లో ఉన్న పనులను తిరిగి ప్రారంభించి, విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అదృష్టం కలిసి రావడంతో, పెట్టుబడుల ద్వారా మీకు లాభం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీ ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలోని దశమ స్థానంలో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడటం శుభసూచకం. దీనివల్ల మీకు ఉద్యోగ నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు లభిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీకు చాలా శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పెరగవచ్చు. అదృష్టం మీకు పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. రైతులు, వ్యాపారులకు లాభాలు పొందడానికి ఇది సువర్ణ సమయం. పెట్టుబడుల నుండి మీకు లాభం లభించవచ్చు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడిపే అవకాశాలు ఉన్నాయి. శారీరక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
వృషభ రాశి
చతుర్గ్రహి యోగం వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. పాత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగార్థులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుదల లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు వస్తాయి. విద్యార్థులు పరీక్షలలో మంచి మార్కులు సాధిస్తారు. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో మీరు పడిన కష్టానికి ఈ సమయంలో ఫలాలు పొందుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More