నవంబర్లో సూర్య సంచారం: వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్య భగవానుడు.. ఈ రాశుల వారికి ప్రత్యేక యోగం!
నవంబర్లో సూర్య సంచారం: నవంబర్ 16, 2026 న, సూర్యుడు తులా రాశిని విడిచిపెట్టి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, ఈ సంచారం అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశులకు ప్లస్లు, కొందరికి మైనస్లు.
నవంబర్ మాసంలో గ్రహాల గమ్యంలో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. నవంబర్ 16న సూర్య భగవానుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మకారకుడు, మానసన్మానాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, కీర్తి ప్రతిష్టలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో సూర్య గోచరం ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది.
నవంబర్ 16న వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడి ప్రవేశం
ఖగోళ, జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం సూర్యుడు ప్రతి నెలా తన రాశిని మారుస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే నవంబర్ 16, 2026 నాడు తులా రాశి వీడి వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 16న ధనుస్సు రాశిలోకి పయనిస్తారు. ఈ సూర్య సంచార మార్పు ద్వాదశ రాశులపై భిన్నమైన ప్రభావాలను చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది కీలక సమయంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి సూర్య సంచార కాలంలో ఆర్థిక విషయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. అనుకోని ఖర్చులు ఎదురుకావడంతో బడ్జెట్ తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులు తమ విధుల్లో మరింత ఏకాగ్రత చూపాలి. ఎటువంటి పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకున్నా తొందరపాటు వద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం మంచిది.
సింహ రాశి:
సింహ రాశికి అధిపతి స్వయంగా సూర్య భగవానుడే. ఈ సంచార ప్రభావం ఈ రాశి వారిపై ఎక్కువగా ఉండనుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకునేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులు తమ ప్రయత్నాలను మరింత వేగవంతం చేయాలి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రణాళికలు అమలు చేసే ముందు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన ముఖ్యం.
మకర రాశి:
మకర రాశి జాతకులకు ఈ సూర్య సంచారం వృత్తిపరంగా ఎంతో కీలకం కానుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు రావచ్చు. పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయాల్సిన ఒత్తిడి కొద్దిగా పెరిగినప్పటికీ, సమర్థవంతంగా అధిగమిస్తారు. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి కొత్త మార్గాలు గోచరిస్తాయి. ఉన్నతాధికారులు, సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకోవడం ద్వారా అవాంతరాలను తగ్గించుకోవచ్చు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల రాశి మార్పులు ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే అందరికీ ఒకేరకమైన ఫలితాలు రావాలని నియమం లేదు. ఉద్యోగ, వ్యాపార లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కేవలం గ్రహస్థితులపైనే ఆధారపడకుండా, మీ వ్యక్తిగత పరిస్థితులను అంచనా వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More