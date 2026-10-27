నవంబర్లో ఆర్థిక కష్టాలకు చెక్.. గ్రహాల మార్పులతో ఐదు రాశులకు శుభకాలం.. ఆదాయం, అవకాశాలు పెరుగుతాయా?
నవంబర్ 2026లో సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు వంటి గ్రహాల సంచార మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కన్య, తుల, సింహ, మకర, కుంభ రాశుల వారికి ఈ నెల అనుకూలంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
నవంబర్ నెల అనగానే ఉద్యోగులు, వ్యాపారుల్లో కొత్త ఆశలు, అంచనాలు చిగురిస్తాయి. ఈసారి నవంబర్ నెలలో సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు వంటి ప్రముఖ గ్రహాల సంచారంలో కీలక మార్పులు రాబోతున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం, ఈ గ్రహాల గమన మార్పు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపనుంది. అయితే, ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈ నెల అత్యంత అనుకూలంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
నవంబర్ గ్రహాల మార్పుల ప్రభావం
శరదృతువు చివరి దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో నవంబర్ నెల ప్రారంభమవుతోంది. ఈ నెలలో గ్రహాల స్థితిగతుల కారణంగా ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిపరమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్నవారికి, వ్యాపార విస్తరణ కోరుకునే వారికి ఈ కాలం కలిసిరానుంది. మరి ఏయే రాశుల వారి జాతకం నవంబర్లో ప్రకాశించనుందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.
కన్యా రాశి
బుధుడి అధిపత్యంలోని కన్యా రాశి వారికి నవంబర్ నెల అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ మాసంలో ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులు లేదా అధికారిక పనుల్లో మంచి లాభాలు దక్కుతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడటంతో పాటు సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య పరంగా కూడా నవంబర్ నెల కన్యా రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది.
తులా రాశి
శుక్రుడి ప్రభావం బలంగా ఉన్న తులా రాశి వారికి నవంబర్ 15 వరకు అత్యంత సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు పెట్టే నిరంతర శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కడం ఖాయం. అయితే, బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా చిన్నపాటి మానసిక, శారీరక అలసట ఉండే అవకాశం ఉంది. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సింహ రాశి
సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం, పరాక్రమం రెట్టింపు అవుతాయి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడుతుంది. సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపుతాయి. నవంబర్ నెలలో అనేక కొత్త అవకాశాలు మీ తలుపు తడతాయి.
మకర రాశి
శని దేవుడి సొంత రాశి అయిన మకర రాశి వారికి ఈ నెల ఆర్థికంగా గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరించడంతో పాటు, పాత పెట్టుబడుల నుంచి ధనం చేతికి అందుతుంది. ఎప్పటి నుంచో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వస్తుంది. ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభించి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతతను అందించే సానుకూల సంఘటనలు జరుగుతాయి. మీ పనులను మరింత సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. పరిస్థితులు పూర్తిగా మీ అడుగులకు మద్దుతుగా మారుతుండటంతో పెద్దల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More