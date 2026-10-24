శని నక్షత్ర మార్పు - రాబోయే 107 రోజులు ఈ 5 రాశుల వారికి రాజయోగం, ధన వర్షం!
శని దేవుడు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. డిసెంబర్ తో పాటు రాబోయే 107 రోజుల పాటు 5 రాశుల వారికి విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో పురోగతి లభిస్తాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మల ప్రదాత, న్యాయ దేవుడైన శని భగవానుడి గమనానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. శని దేవుడు రాశి మారినా లేదా నక్షత్ర సంచారం చేసినా దాని ప్రభావం మానవాళిపై సుదీర్ఘకాలం పాటు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే శని దేవుడు ఇటీవల తన నక్షత్ర స్థానాన్ని మార్చుకున్నాడు.
వేద జ్యోతిష్య నిపుణుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. అక్టోబర్ 9న సాయంత్రం శని భగవానుడు ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించాడు. అక్టోబర్ 24 నుంచి లెక్కలోకి తీసుకుంటే రాబోయే 107 రోజుల పాటు శని దేవుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు.
నక్షత్ర పరివర్తనం చెందిన శని భగవానుడి దయ వల్ల రాబోయే 107 రోజులు ఐదు రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా మారనున్నాయి. ఈ కాలంలో ఐదు రాశుల జాతకులకు ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు కెరీర్, వ్యాపారాలలో అనుకోని ప్రగతి లభిస్తుంది.
1. వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు ఉద్యోగ, వృత్తి పరంగా పెద్ద ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతితో పాటు కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం లభిస్తుంది. మీ కెరీర్ను మలుపు తిప్పే ఒక కీలకమైన ప్రాజెక్టు మీ చేతికి అందొచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు నూతన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మునుపటి కంటే మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. మీరు నిబద్ధతతో, నిజాయితీతో పనిని కొనసాగించడం ద్వారా మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు.
2. మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ 107 రోజుల సమయం అనుకూలమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. గత కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో సీనియర్లు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. అయితే, డబ్బుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు పనికిరాదు. ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి వేయడం మంచిది.
3. తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి శని నక్షత్ర సంచారం తీవ్ర ఊరటను కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో ముందుకు సాగడానికి అద్భుతమైన వేదిక లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో శుభవార్త అందుతుంది. ఆఫీసులో అధికారుల మద్దతుతో పెండింగ్ పనులు పూర్తవుతాయి. ఆదాయం పెరిగి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అయితే రాబడి పెరుగుతున్న కొద్దీ ఖర్చులు, పొదుపుల మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం అవసరం.
4. మకర రాశి:
మకర రాశి యజమాని అయిన శని దేవుని నక్షత్ర మార్పు వల్ల ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగులు తమ కష్టానికి తగిన గుర్తింపును, ప్రశంసలను పొందుతారు. వర్క్ స్పేస్లో ప్రగతి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలు సరికొత్త కాంట్రాక్టులు, డీల్స్ కుదుర్చుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు చేతికి అందుతాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ధనాదాయం పెరిగి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. కుటుంబ, వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా బలపడతాయి.
5. కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి రాబోయే 107 రోజులు అత్యంత కీలకమైనవి. నెమ్మదిగా పరిస్థితులన్నీ మీ నియంత్రణలోకి వచ్చి అనుకూలంగా మారతాయి. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. కెరీర్లో ఎదురవుతున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపే కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. శని దేవుడు ఆలస్యమైనా సరే కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని తప్పకుండా అందిస్తాడు. కాబట్టి పనుల్లో కొంత ఆలస్యం జరిగినా ఓపిక నశించకుండా, కష్టపడి పనిచేయడం కొనసాగించాలి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More