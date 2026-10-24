దీపావళికి ముందే ఈ 4 రాశుల వారికి ధనయోగం.. మీ రాశి ఉందా?
దీపావళి ముందు, మేషం, సింహం, ధనుస్సు మరియు మకర రాశివారికి ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలు ఉండవచ్చు. జ్యోతిష్కుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ ప్రకారం, ఈ రాశిచక్రాల ప్రజలు ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధించడానికి, వ్యాపారంలో లాభపడటానికి మరియు సంపాదనను పెంచడానికి అవకాశాలను పొందవచ్చు.
పండుగ సీజన్ అనగానే ప్రతి ఇంట్లోనూ నూతనోత్సాహం ఉరకలేస్తుంది. ఈ దీపావళి వేళ సిరిసంపదలు వెల్లువలా రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈసారి దీపావళికి ముందే కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం పూర్తిగా మారనుంది. గ్రహాల ప్రత్యేక సంచారం వల్ల కెరీర్లో ఊహించని వృద్ధి, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
దీపావళికి ముందు ఈ రాశులకు అదృష్టం
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా సాగుతోంది. ఉద్యోగ రంగంలో పనిచేసే వారికి ఎప్పట్నుంచో ఎదురుచూస్తున్న ప్రమోషన్లు లేదా కీలక బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించి ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
ఇక వ్యాపారస్తులకు కొత్త కస్టమర్లు తోడై లాభాల బాట పడతారు. "ఈ సమయం ఆర్థికంగా మంచి స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు. కుటుంబ అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోవడంతో పాటు దీపావళి షాపింగ్ కోసం పక్కా ప్రణాళిక వేసుకుంటారు.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ దీపావళికి ముందు కాలం అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆఫీస్లో మీ పనితీరుకు ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహోద్యోగులు, పై అధికారుల మద్దతుతో నూతన ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచించే వారికి ఇది సరైన తరుణం.
వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపార పరిధిని విస్తరించేందుకు తగిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. "ఆర్థిక నిర్ణయాలు సరిగ్గా తీసుకుంటే భారీ లాభాలు కళ్లజూడవచ్చు," అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాబోయే లాభాలు మీలో సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ధన లాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టడం ద్వారా వృత్తిపరమైన అనుభవం మరింత పెరుగుతుంది. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉన్నవారికి సరైన దారి దొరుకుతుంది.
కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మంచి వ్యాపార అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి. దీపావళి సంబరాలను ఘనంగా నిర్వహించుకునేందుకు ఆర్థిక వనరులు సహకరిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడపడానికి, అవసరమైన ఖర్చులు చేయడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది.
మకర రాశి:
మకర రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారంలో కొత్త ఆర్డర్లు కుదురుతాయి.
గతంలో ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. దీపావళికి ముందే చేతికి అందే డబ్బుతో పండుగ ఏర్పాట్లను ఘనంగా పూర్తి చేయవచ్చు. భవిష్యత్తు పెట్టుబడుల గురించి ఆలోచించడానికి ఇది సరైన సమయం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More