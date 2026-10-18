అక్టోబర్ 31న గురు సంచారం.. సింహ రాశిలో గురు-కేతు యుతి! ఏ రాశులకు ఎలాంటి ఫలితాలు?
బృహస్పతి సంచారం 2026: దేవగురు బృహస్పతి అక్టోబర్ 31 న కర్కాటకాన్ని విడిచిపెట్టి సింహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇప్పటికే సింహరాశిలో కేతు ఉన్నందున, బృహస్పతి-కేతు సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని తరువాత, బృహస్పతి డిసెంబర్ 13 న తిరోగమనం చెందుతుంది మరియు జనవరి 25, 2027 న కర్కాటకానికి తిరిగి వస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే గురుడు అక్టోబర్ 31న సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సంచారంతో పాటు కేతువుతో యుతి ఏర్పడనుండటంతో వివిధ రాశులపై దీని ప్రభావం ఎలా ఉండనుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, జ్ఞానం, వివాహం, సంతానం మరియు అదృష్టానికికారకుడైన దేవగురు బృహస్పతి త్వరలో తన రాశిని మార్చనున్నారు. అక్టోబర్ 31న గురుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఇది ఈ నెలలో జరగబోయే అత్యంత ముఖ్యమైన గోచార మార్పుగా జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య నమ్ముకాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం సింహ రాశిలో కేతువు సంచరిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు గురుడు కూడా అదే రాశిలోకి అడుగుపెట్టడంతో సింహ రాశిలో గురు-కేతువుల కలయిక (యుతి) ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహాల కలయిక ప్రభావం ప్రతి వ్యక్తి జాతకంపై విభిన్నంగా ఉంటుందని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కర్కాటకం నుంచి సింహంలోకి గురు సంచారం
ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో ఉన్న గురుడు ఉచ్ఛ స్థితిలో సంచరిస్తున్నాడు. అక్టోబర్ 31 నుంచి సింహ రాశిలోకి మారిన తర్వాత ఈ పరిస్థితి మారుతుంది. అంతేకాకుండా డిసెంబర్ 13న గురుడు వక్రీగతిని సంతరించుకుంటాడు. ఆ తర్వాత 2027 జనవరి 25న తిరిగి వెనక్కి వచ్చి మళ్లీ కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ పరిణామాల కారణంగా అక్టోబర్ నుంచి జనవరి వరకు ఉన్న కాలం జ్యోతిష్యపరంగా చాలా కీలకమైనదిగా భావిస్తున్నారు.
ఏయే రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది?
ఈ గురు గోచార ప్రభావం వివిధ రాశుల వారిపై భిన్నమైన ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. మేష రాశి వారికి విద్య, సంతాన ప్రాప్తి మరియు భవిష్యత్తు ప్రణాళికలకు సంబంధించిన విషయాలు కీలకంగా మారుతాయి. ఇక సింహ రాశిలో ఈ మార్పు జరుగుతుండటంతో ఆ రాశి వారు తమ వృత్తిపరమైన నిర్ణయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి.
ధనుస్సు రాశి వారికి ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలు మరియు కెరీర్ పరంగా కొత్త అవకాశాలు తారసపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న అభ్యర్థులు తమ ప్రయత్నాలను మరింత ముమ్మరం చేయడం మంచిది. వ్యాపారవేత్తలు తమ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను మరోసారి సమీక్షించుకోవడం ద్వారా మెరుగైన ఫలితాలను సాధించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More