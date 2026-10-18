కుజ నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం - అక్టోబర్ 24 నుంచి ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం!
అక్టోబర్ 24న శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. కుజ నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. మిథునం, తులా, కుంభ రాశుల జాతకులకు ఆకస్మిక ధనలాభం, వృత్తిపరమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, వైభవం, శృంగారం, భోగభాగ్యాలకు కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన నక్షత్ర సంచారాన్ని మార్చబోతోంది. ప్రస్తుతం తులా రాశిలోని స్వాతి నక్షత్రంలో ప్రయాణిస్తున్న శుక్రుడు…. త్వరలోనే చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్య నిబంధనల ప్రకారం చిత్ర నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు (అంగారకుడు). అంటే శుక్రుడు కుజ నక్షత్రంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడన్నమాట.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం….. 2026 అక్టోబర్ 24న శుక్రుడు చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రంలో డిసెంబర్ 5 వరకు శుక్రుడి సంచారం కొనసాగుతుంది. కుజ నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల జాతకులకు విశేషమైన శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించారు. ఈ కాలంలో నాలుగు ప్రధాన రాశుల వారికి తిరుగులేని రాజయోగం పట్టబోతోందని, ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు ఆర్థికంగా సమాజంలో హోదా పెరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. అంగారక నక్షత్రంలో శుక్ర సంచారం వల్ల లబ్ధి పొందే ప్రధాన రాశులు ఇవే….
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ శుక్ర సంచారం అత్యంత శుభప్రదంగా మారనుంది. ఆర్థిక మరియు వృత్తిపరమైన రంగాల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా జీతాల పెంపు ఉండే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్నవారి మధ్య బంధం మరింత బలపడి శృంగారం, ఆప్యాయతలు పెరుగుతాయి.
తులారాశి
తులారాశి వారికి శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. సొంత రాశిలోనే శుక్రుడి ప్రభావం ఉండటం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. సుదీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వింటారు. కళలు, సాహిత్యం, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఆసక్తి, నైపుణ్యాలు పెరిగి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి జాతకులకు శుక్ర సంచారం నిజంగానే వెండి వెన్నెల కాచనుంది. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. పూర్వీకుల ఆస్తుల ద్వారా లేదా పాత పెట్టుబడుల ద్వారా భారీగా ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొనడంతో పాటు భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగి ప్రేమ బంధం మరింత మధురంగా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More