శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పుతో వీరికి అదృష్ట వర్షం.. బంధంలో అపార్థాలు తొలగిపోతాయ్!
సంపద, శ్రేయస్సులకు అధిపతి అయిన శుక్రుడు అక్టోబర్ 24న చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ శుక్ర సంచారం వల్ల ఏ 5 రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
శుక్రుడు అక్టోబర్ 24న చిత్తా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చిత్తా నక్షత్రానికి అధిపతి కుజుడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ శుక్ర సంచారం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో, పురోగతిలో చాలా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ శుక్ర నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఏ ఐదు రాశుల వారు అత్యధిక ఆనందం, శ్రేయస్సు, ధనం, సంపద, వ్యక్తిగత పురోగతి, వృత్తిలో లాభం, అదృష్టంలో మరింత పెరుగుదలను పొందుతారో చూడండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి శుక్రుడు మీ జాతకంలోని ఐదో ఇంటి గుండా సంచరిస్తాడు. ఈ ఇల్లు ప్రేమ జీవితం, ఆత్మవిశ్వాసం, పిల్లలు, మేధస్సుతో ముడిపడి ఉంటుంది. అందువల్ల శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులారాశి గుండా సంచరించడం వల్ల ఈ ఇంటిని మరింత బలోపేతం చేస్తాడు. మీడియా, రచన, డిజైనింగ్, మార్కెటింగ్, డిజిటల్ రంగాలలో ఉన్నవారికి ఈ కాలంలో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా, పురోగతి సాధించడానికి అనేక మంచి మార్గాలు స్పష్టమవుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో, సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి లభించే మంచి అవకాశం వల్ల పాత అపార్థాలు తొలగిపోయి.
కన్యా రాశి
శుక్రుడు మీ జాతకంలోని రెండో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ ఇల్లు సంపద, పొదుపు, కుటుంబం, వాక్చాతుర్యానికి సంబంధించినది. అందువల్ల శుక్రుడు మీ రాశిలోని 9వ ఇంటికి అధిపతి కూడా కావడం వల్ల మీ అదృష్టం పెరుగుతుంది. మీకు విద్య, గురువుతో మంచి సంబంధం ఉంటుంది. ఈ శుక్ర సంచారం కారణంగా మీరు ఆర్థిక విషయాలలో మరింత ప్రాముఖ్యతను పొందుతారు. పనిచేసేవారు తమ కష్టానికి తగిన గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వినియోగదారుల నుండి అధిక లాభాలతో, కొత్త అవకాశాలు తలెత్తుతాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశికి అధిపతి శుక్రుడు ఈ కాలంలో అది మీ రాశిలో సంచరిస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆకర్షణ, నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం మరింతగా పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో పనిచేసే వారికి తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి, వ్యాపారంలో బలమైన స్థానాన్ని సంపాదించడానికి, పాత ప్రాజెక్టులను కొత్త పద్ధతిలో ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ శుక్ర సంచారం కళ, సౌందర్య, రూపకల్పన, సామాజిక సమస్యల రంగాలలో ఉన్నవారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పాత సంబంధాలు, వ్యక్తిత్వానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి శుక్రుడు మీ జాతకంలోని 10వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది మీ కెరీర్కు సంబంధించి మంచి అవకాశాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడు మకర రాశి వారి జాతకంలోని ఐదో ఇంటిని ప్రభావితం చేస్తాడు. మీ ఆప్టిట్యూడ్ ప్రకారం మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇది తన సొంత ఇంటి అయిన తులారాశిని ప్రభావితం చేయడం ద్వారా మీకు మరిన్ని ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ కాలంలో ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యత, పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు తమ పాత వ్యాపారం, వ్యాపార సంబంధిత విషయాలపై మరింత దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. కొత్త కస్టమర్లను కలుసుకునే అవకాశం కూడా పొందుతారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి శుక్రుడు మీ జాతకంలోని తొమ్మిదో ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ ఇల్లు అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, గురువు, సుదూర ప్రయాణం, జీవిత గమ్యానికి సంబంధించినది. అందువల్ల శుక్రుడు కుంభ రాశిలోని నాలుగో, తొమ్మిదో ఇళ్లకు కూడా అధిపతి అవుతాడు. ఈ కాలంలో అది మీపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ కాలంలో కుంభ రాశికి చెందిన వారు విద్య, శిక్షణ, పెట్టుబడి సంబంధిత పనులు లేదా అనుభవజ్ఞుల సలహాల ద్వారా చాలా ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఉద్యోగం చేసే కుంభ రాశి వారు తమ కెరీర్కు సంబంధించి అనేక మంచి అవకాశాలను పొందగలుగుతారు. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టగలుగుతారు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More