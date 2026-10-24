రేపు శారదీయ పౌర్ణమి వేళ ఈ 3 రాశులకు పంట పండినట్టే త్రిగ్రహ, హర్షణ యోగాలు + రేవతి నక్షత్ర కలయికతో అద్భుతాలే!
శరద్ పూర్ణిమ సందర్భంగా ఏర్పడనున్న రేవతి నక్షత్రం, హర్షణ యోగం, తులా రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడి సంచారంతో ఏర్పడే త్రిగ్రహ యోగం ప్రత్యేకమైనవిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహస్థితుల ప్రభావంతో మకర, కర్కాటక, కన్యా రాశుల వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు వంటి శుభ ఫలితాలు కలగవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను, నక్షత్రాలను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల కారణంగా శుభ ఫలితాలు కలిగితే, ఒక్కోసారి అశుభ ఫలితాలను చూడాల్సి ఉంటుంది.
రేపు శరద్ పౌర్ణమి. ఈ పౌర్ణమి వేళ కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. కొన్ని గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వలన ఈ శరద్ పూర్ణిమ నాడు కొన్ని రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందుతారు. అక్టోబర్ 25, ఆదివారం నాడు వస్తున్న ఈ పౌర్ణమి కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తుంది.
రేవతి నక్షత్రం, హర్షణ యోగం కలవనున్నాయి. దీంతో ఈ పౌర్ణమికి కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. అలాగే, తులా రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు సంచరించడంతో త్రిగ్రహ యోగం కూడా ఏర్పడింది. ఈ గ్రహాల కారణంగా ఈ రాశుల వారు చక్కటి మార్పులను చూడొచ్చు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
శరద్ పూర్ణిమ వేళ ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన లాభాలు! అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఉన్నారా?
1.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి పౌర్ణమి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతోంది. ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అదృష్టం తోడవడంతో పెండింగ్గా ఉన్న టాస్కులన్నింటినీ విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అలాగే, ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు ఫలితాలను చూస్తారు.
వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. పెళ్లి ఫిక్స్ అవుతుంది. ముఖ్యమైన శుభవార్తలను వింటారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత, సంతోషం ఉంటాయి. లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఈ సమయం మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రేమ భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢంగా ఉంటుంది.
2.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి పౌర్ణమి అనేక విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరమైన లాభాలను కూడా చూస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత, సానుకూలత పెరుగుతాయి. ఎప్పటి నుంచో పూర్తికాని పనులను ఈ సమయంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు విజయాలను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. సమస్యలు సులువుగా పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులు ఆఫీసులో బాగా రాణిస్తారు. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది.
3.కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ పౌర్ణమి అనేక విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల్లో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. ప్రయత్నాల్లో విజయాన్ని అందుకుంటారు. సామాజిక రంగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
కుటుంబంలో ప్రశాంతత, సంతోషం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగస్తులు కష్టానికి తగ్గ గుర్తింపును చూస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఇలా అనేక విధాలుగా ఈ రాశి వారికి కూడా కలిసి వస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More