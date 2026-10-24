శారదీయ పూర్ణిమ నాడు ఈ 5 దానాలు చేస్తే శుభఫలితాలు.. ధనలక్ష్మి కటాక్షం కోసం ఇలా చేయండి!
హిందూ సంప్రదాయంలో శారదీయ పూర్ణిమకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్ర రోజున చంద్రారాధనతో పాటు దానధర్మాలు చేయడం శుభప్రదమని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ముఖ్యంగా ధనలక్ష్మి అనుగ్రహం, కుటుంబ సుఖసంతోషాల కోసం కొన్ని వస్తువులను దానం చేసే ఆచారం ఉంది. శరద్ పూర్ణిమ రోజున దానం చేయదగిన ఐదు వస్తువులు:
హిందూ సంప్రదాయంలో శారదీయ పూర్ణిమకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే ఈ పౌర్ణమి రోజున చంద్రుడు తన పదహారు కళలతో పరిపూర్ణమై ప్రకాశిస్తుంటాడు.
ఈ రాత్రి చంద్ర కిరణాల నుంచి అమృతం కురుస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ ప్రత్యేక పర్వదినాన చంద్రారాధనతో పాటు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల విశేష పుణ్యఫలం దక్కుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ధనలక్ష్మి కటాక్షం కోసం ఈ రోజు చేసే దానాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది.
తెల్లని వస్త్రాల దానం
ఈ పూర్ణిమ రోజున తెల్లని రంగు బట్టలను దానం చేయడం అత్యంత శుభదాయకం. హిందూ సాంప్రదాయంలో తెలుపు రంగు ప్రశాంతతకు, పవిత్రతకు, అలాగే చంద్రుడికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.
ఈ పవిత్ర దినాన పేదలకు లేదా నిరుపేదలకు శుభ్రమైన తెల్లని వస్త్రాలను దానం చేయడం ద్వారా మనసులోని కల్మషాలు తొలగిపోయి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. తోటివారికి సహాయపడటమే అసలైన ధర్మమని పెద్దలు చెబుతుంటారు.
బియ్యం, పాలు
శరద్ పూర్ణిమ రాత్రి చంద్రుని వెలుతురులో పాయసం ఉంచే ఆచారం మన దేశంలో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ రోజు చంద్ర కిరణాల ప్రత్యేకత కారణంగా, పాయసం తయారీకి సంబంధించిన సామగ్రిని దానం చేయడం చాలా మంచిది.
నిరుపేదలకు బియ్యం, పాలు, పంచదార వంటి పదార్థాలను దానం చేయవచ్చు. ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలను దానం చేయడం ద్వారా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు.
వెండి లేదా తెల్లని లోహపు పాత్రలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వెండికి చంద్రుడితో విడదీయరాని సంబంధం ఉంది. అందుకే శరద్ పూర్ణిమ నాడు వెండి లేదా తెల్లని లోహంతో చేసిన వస్తువులను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
మీ శక్తి కొలది ఎవరికైనా చిన్న వెండి వస్తువును లేదా వినియోగంలో ఉండే తెల్లని పాత్రలను దానం చేయవచ్చు. ఇది కుటుంబంలో సుఖసౌభాగ్యాలను, మనశ్శాంతిని పెంపొందిస్తుందని నమ్ముతారు. ఖరీదైనవే ఇవ్వాలని నియమం లేదు, భక్తితో ఇచ్చే చిన్న వస్తువు కూడా ఎంతో విలువైనది.
తెల్లని మిఠాయిలు, తాజా పండ్లు
ఈ పర్వదినాన తెల్లని మిఠాయిలను, కాలానికి తగిన తాజా పండ్లను దానం చేయడం మరో మంచి సంప్రదాయం. పాలు లేదా కోవాతో చేసిన తెల్లని స్వీట్లు, కాలానుగుణ ఫలాలను అవసరమైన కుటుంబాలకు అందించవచ్చు. పండుగ రోజున ఇతరులతో మంచి వస్తువులను పంచుకోవడం వల్ల పండుగ ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
నిరుపేదలకు అన్నదానం
సనాతన ధర్మంలో అన్నదానాన్ని మించిన దానం లేదని చెబుతారు. ఈ పూర్ణిమ రోజున నిరుపేదలకు భోజనం పెట్టడం లేదా వారికి కావలసిన ఆహార పదార్థాలను అందించడం వల్ల మహా పుణ్యం లభిస్తుంది.
లక్ష్మీదేవి కృపతో పాటు ఇంట్లో ఎప్పుడూ ధాన్యానికి లోటు ఉండదు. దానం చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రదర్శనకు తావు ఇవ్వకుండా, కేవలం సేవాభావంతో చేయడం ఎంతో ముఖ్యం. భక్తి శ్రద్ధలతో ఆచరించే ఈ దానాలు జీవితంలో అపారమైన సుఖశాంతులను, ఐశ్వర్యాన్ని తెచ్చిపెడతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More