ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం తాబేలు ఉంగరం.. ధరించే ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి!
వాస్తు, ఫెంగ్షుయ్ సంప్రదాయాల్లో తాబేలును స్థిరత్వం, సహనం, శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ నమ్మకాల ప్రకారం తాబేలు ఉంగరం ధరించడం వల్ల ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఉద్యోగాభివృద్ధి, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయని కొందరు విశ్వసిస్తారు.
ఇంటికి లేదా కార్యాలయానికి సానుకూల శక్తిని ఆకర్షించేందుకు వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ శాస్త్రాల్లో ఎన్నో రకాల చిట్కాలు చెబుతుంటారు. అందులో తాబేలు లేదా టర్టిల్ ప్రాధాన్యం చాలా ప్రత్యేకమైనది. నేడు చాలా మంది ఆభరణాల రూపంలో ఫెంగ్ షుయ్ తాబేలు ఉంగరాన్ని (Turtle Ring) ధరించేందుకు అమితమైన ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఈ ఉంగరం ధరించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోయి, జీవితంలో ప్రశాంతత చేకూరుతుందని నమ్ముతారు. అయితే దీనిని ఇష్టానుసారంగా ధరిస్తే ఫలితం ఉండదు; కొన్ని కచ్చితమైన నియమాలను పాటించడం తప్పనిసరి.
తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించే సరైన విధానం
ఫెంగ్ షుయ్ నిబంధనల ప్రకారం తాబేలు రింగ్ ధరించేటప్పుడు దాని ముఖం ఎల్లప్పుడూ మన వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అంటే తాబేలు తల భాగం మన శరీరం వైపు ఉండేలా ఉంగరం పెట్టుకోవాలి.
ఈ పద్ధతిలో ఉంగరం ధరిస్తే ధనం, సానుకూల శక్తి మన వైపు ఆకర్షించబడతాయి. అలాగే దీనిని ఎప్పుడూ కుడి చేతి మధ్య వేలికి (Middle Finger) మాత్రమే ధరించాలి. వేలికి పెట్టుకునేటప్పుడు తాబేలు ముఖం వెలుపలి వైపు కాకుండా లోపలి వైపు ఉండేలా జాగ్రత్తపడాలి.
ఏ రోజు ధరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి?
ఈ ఉంగరాన్ని శుక్రవారం రోజు ధరించడం అత్యంత శుభప్రదమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేయబడిన పవిత్రమైన రోజు. ఆ రోజు ఉదయం లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, అమ్మవారి విగ్రహం ముందు ఉంగరాన్ని ఉంచాలి.
'ఓం శ్రీం మహాలక్ష్మ్యై నమః' అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించి, సానుకూల ఆలోచనలతో ఈ ఉంగరాన్ని ధరించాలి. సాధారణంగా ఏ రోజు ధరించినా దోషం లేదు, కానీ శుక్రవారం ధరిస్తే మరింత శ్రేయస్కరం.
తాబేలు ఉంగరాన్ని ధరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు
ఆర్థిక స్థిరత్వం: జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆర్థిక ఒడుదొడుకులు తొలగిపోయి క్రమంగా సంపద పెరుగుతుంది.
కెరీర్ వృద్ధి: ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది, కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
ఏకాగ్రత, ప్రశాంతత: ఉంగరం ధరించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, చేసే పనిపై పూర్తి ఏకాగ్రత వస్తుంది.
కొనుగోలు చేసేటప్పుడు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఈ ఉంగరాన్ని కొనేటప్పుడు వేలుకు సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. మరీ బిగుతుగా ఉండకూడదు. దీనిని వివిధ లోహాలతో తయారు చేయించుకోవచ్చు, అయినప్పటికీ వెండితో చేయించిన ఉంగరం అత్యంత శుభప్రదమని భావిస్తారు. మీ బడ్జెట్, రుచికి తగినట్లుగా ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే ఉంగరాన్ని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, మురికి చేరకుండా క్రమం తప్పకుండా కడుగుతుండాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More