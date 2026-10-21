బుధవారం రాశి ఫలాలు 2026: ఉద్యోగం, వ్యాపారం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం ఎలా ఉండనున్నాయి?
బుధవారం విఘ్నేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం హిందూ సంప్రదాయంలో విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల గమనం ఆధారంగా 12 రాశుల వారి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులు, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ సంబంధాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చని చెబుతారు
బుధవారం వినాయకుడి పూజతో రోజంతా ఉత్సాహంగా సాగిపోతుంది. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి ఉద్యోగ, వ్యాపార, కుటుంబ మరియు ఆరోగ్య ఫలితాలు ఎలా ఉండనున్నాయో ఇక్కడ పరిశీలించండి.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో బుధవారం రోజున ప్రథమ పూజ్యుడు విఘ్నేశ్వరుడిని భక్తిశ్రద్ధలతో కొలుస్తారు. ఎంతో మంది భక్తులు ఉదయాన్నే గణపతిని స్మరించుకుని తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి రోజు ఆకాశంలో మారే గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
ఈ రాశి ఫలాల ప్రభావంతో కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు వస్తే, మరికొందరికి ఊహించని విజయాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక స్థితిగతులు, కుటుంబ వాతావరణం, ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ జీవితం పరంగా బుధవారం మీ రాశి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీలో అసాధారమైన వేగం, శక్తి కనిపిస్తాయి. మీ పనులపై పూర్తి ఏకాగ్రత ఉంచండి. కుటుంబ సభ్యులు, పక్కవారితో ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ముందుగా అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యతను పూర్తి చేస్తే, మిగతా పనులన్నీ సులభంగా ముగుస్తాయి. స్నేహితులు ఇచ్చే సలహాలు మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
వృషభ రాశి: స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తే సాయంత్రం కల్లా ప్రశాంతమైన, ఉత్పాదకమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఎవరికైనా అభిప్రాయం చెప్పే ముందు కాస్త ప్రశాంతంగా ఆలోచించండి. ఈ రోజు సాయంత్రం లోగా పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు చిన్నపాటి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి.
మిథున రాశి: మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటలను, భావోద్వేగాలను నమ్మి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఈ రోజు కాస్త ఓపికగా ఉండటం, ఎదుటివారితో స్పష్టంగా మాట్లాడటం చాలా ముఖ్యం. నిరంతరంగా వేసే చిన్నడుగులు కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మిత్రుల మద్దతు మీలోని మానసిక ఒత్తిడిని దూరం చేస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: మీ మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. నూతన ఆలోచనలు స్పురించడంతో పాటు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సరైన సమయంలో మాట్లాడటం నేర్చుకోండి; ఇది మీకు ఆసక్తికరమైన అవకాశాలను, మంచి ఫీడ్బ్యాక్ను అందిస్తుంది.
సింహ రాశి: ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అనుభవజ్ఞులు లేదా మిత్రుల సలహాలు మీకు శ్రీరామరక్షగా నిలుస్తాయి. సాయంత్రం సమయానికి మనసు ఆనందంతో నిండిపోతుంది. సానుకూల శక్తితో తదుపరి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం.
కన్యా రాశి: గడచిన విషయాలపై ఆలోచించడానికి, భవిష్యత్తు కోసం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఈ రోజు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. మీరు మీ లక్ష్యంపై దృష్టి పెడితే చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. స్పష్టమైన సంభాషణతో పాటు ప్రాధాన్యతా క్రమంలో పనులు చేయండి.
తులా రాశి: మీలో ఉండే సహనం, ఇతరుల మాటలను శ్రద్ధగా వినే గుణం జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని తెస్తాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం కోసం మంచి అలవాట్లను దినచర్యలో భాగం చేసుకోండి. హడావుడిగా ఎలాంటి హామీలు ఇవ్వకండి. మీ ఎదుగుదలపైనే పూర్తిగా దృష్టి పెట్టండి.
వృశ్చిక రాశి: గడిచిన కాలం గురించి మళ్లీ బేరీజు వేసుకోవడానికి, జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది మంచి రోజు. మీ లక్ష్యంపై పట్టుదలగా ఉంటే చిన్న ప్రయత్నాలు కూడా అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. అందరితోనూ పారదర్శకంగా మాట్లాడటం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: క్రమబద్ధమైన జీవనశైలి, స్పష్టమైన ప్రాధాన్యతలు మీకు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోవడం ఎప్పుడూ మంచిది. ఆఫీసులో మీరు చేసే సేవలు, అందించే సహకారం ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి.
మకర రాశి: ఊహించని అవకాశాలు మిమ్మల్ని మరింత బాధ్యతాయుతంగా నడిపిస్తాయి. మీ చురుకైన నిర్ణయాలు వేగంగా పురోగతి సాధించేలా చేస్తాయి. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆలోచిస్తే క్లిష్టమైన సమస్యలకైనా సులువుగా పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
కుంభ రాశి: మీ మాటల్లో, చేతల్లో స్థిరత్వం ఉండాలి. చిన్న చిన్న ఆలోచనలు కూడా భవిష్యత్తులో పెద్ద విజయాలను తెస్తాయి. రాత్రి సమయంలో మీ భాగస్వామితో ఎంతో సంతోషకరమైన, ప్రశాంతమైన క్షణాలను గడుపుతూ ఆప్యాయతలను పంచుకుంటారు.
మీన రాశి: రోజంతా ఎంతో శక్తివంతంగా, ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి. కొద్దిగా ఆలోచించి వేసే సాహసోపేతమైన అడుగులు తక్షణ విజయాలను అందిస్తాయి. తోటివారి పట్ల దయతో, ప్రేమతో మెదలండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More