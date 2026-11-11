వాస్తు చిట్కాలు: ఇంట్లో ఈ 4 చోట్ల ఖాళీ పాత్రలు అస్సలు ఉంచకండి.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయట!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లోని ప్రతి ప్రదేశానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఖాళీ పాత్రలు, పాత డబ్బాలు, పనికిరాని వస్తువులను ఎక్కువకాలం ఉంచడం ప్రతికూలమని నమ్ముతారు. ముఖ్యంగా ఇంటి మధ్యభాగం, ఉత్తర దిశ, పూజా గది, ప్రధాన ద్వారం వద్ద అనవసర వస్తువులను నిల్వ చేయకూడదు.
ఇంట్లో వస్తువులను సర్దేటప్పుడు స్థలాన్ని బట్టి ఖాళీ పాత్రలు లేదా ఇతర సామాగ్రిని ఎక్కడో ఒకచోట సర్దేస్తుంటాం. అయితే వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటి ప్రతీ మూలకు ఒక ప్రత్యేక శక్తి ఉంటుంది. కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో ఎక్కువ కాలం పాటు ఖాళీ పాత్రలు ఉంచడం వల్ల సానుకూల శక్తి ప్రవాహం దెబ్బతింటుందని నమ్ముతారు.
ఇది నేరుగా కుటుంబ సభ్యుల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆర్థిక స్థితిని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇంటి మధ్య భాగం, ఉత్తర దిశ, పూజా గది మరియు ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఎలాంటి అనవసరమైన వస్తువులు, ఖాళీ పాత్రలను ఉంచకూడదని వాస్తు నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
బ్రహ్మ స్థానంలో ఖాళీ పాత్రలకు తావులేదు
ఇంటికి సరిగ్గా మధ్యభాగాన్ని వాస్తు శాస్త్రంలో 'బ్రహ్మ స్థానం' అని పిలుస్తారు. ఈ ప్రాంతం మొత్తం ఇంటికి గుండెకాయ లాంటిది. ఈ స్థలాన్ని ఎప్పుడూ అత్యంత శుభ్రంగా, ఖాళీగా మరియు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా ఉంచాలి.
ఇక్కడ పాత డబ్బాలు, ఖాళీ పాత్రలు లేదా బరువైన సామాగ్రిని குమ్మివేయడం వల్ల గృహంలో శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల పురోగతిని అడ్డుకోవడమే కాకుండా ఇంట్లో అనవసర కలహాలకు దారితీస్తుంది. అందుకే బ్రహ్మ స్థానంలో ఎప్పుడూ ఎలాంటి పాత్రలను నిల్వ చేయకూడదు.
ఉత్తర దిశలో ఖాళీ డబ్బాలు, పాత్రలు ఉంచకండి
ధనాధిపతి అయిన కుబేరుడు నివసించే స్థానంగా ఉత్తర దిశను భావిస్తారు. ఈ దిశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి, కొత్త అవకాశాలకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరైనా ఇక్కడ చాలా కాలంగా ఖాళీగా ఉన్న పాత్రలు లేదా పనికిరాని డబ్బాలను పోగుచేస్తే, అది ఆర్థిక ప్రవాహానికి తీవ్రమైన అడ్డంకులను సృష్టిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ దిశలో ఏవైనా పాత్రలు వాడాల్సి వస్తే, శుభ్రం చేసిన తర్వాత వాటికి కేటాయించిన సరైన స్థలంలో భద్రపరచాలి.
పూజా గదిలో పాత్రలను శుభ్రంగా ఉంచాలి
ఇంట్లో అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశం పూజా గది. ఇక్కడ పరిశుభ్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. పూజ సమయంలో ఉపయోగించిన నీళ్ల చెంబులు, గంటలు, హారతి పళ్లేలు లేదా ఇతర పూజా సామాగ్రిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మురికిగా లేదా ఖాళీగా అలాగే వదిలేయకూడదు.
పూజ పూర్తయిన వెంటనే వాటిని శుభ్రంగా కడిగి నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో సర్దేయాలి. పూజా మందిరంలో ఎప్పుడూ ఎంగిలి లేదా మురికి పాత్రలను ఉంచడం వల్ల దైవిక అనుగ్రహం కోల్పోవాల్సి వస్తుందని నమ్ముతారు.
ప్రధాన ద్వారం వద్ద సామాగ్రి పెట్టడం మంచిది కాదు
ఇంటి ప్రధాన ద్వారం కేవలం లోపలికి వచ్చే దారి మాత్రమే కాదు, సానుకూల శక్తి ప్రవేశించే ప్రధాన మార్గం కూడా. కానీ చాలామంది ఇళ్లలో స్థల లేమితో ఖాళీ డ్రమ్ములు, బాల్చీలు లేదా పాత సామాగ్రిని మెయిన్ డోర్ పక్కనే పడేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటికి వచ్చే అతిథులకు కూడా ప్రతికూల భావన కలుగుతుంది. వాస్తు ప్రకారం ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఇలా అనవసర వస్తువులను పోగు చేయడం వల్ల ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
ఖాళీ పాత్రలను సర్దే సరైన పద్ధతి ఏమిటి?
ఇంట్లోని వస్తువులను ఎప్పుడూ అస్తవ్యస్తంగా కాకుండా క్రమపద్ధతిలో అమర్చుకోవాలి. వంటగదిలో వాడే పాత్రలను ఎప్పటికప్పుడు కడిగి, ఆరిన తర్వాత ర్యాక్లలో లేదా అల్మారాలలో సర్దుకోవాలి. ఇల్లు ఎప్పుడూ శుభ్రంగా, సర్దుకుని ఉంటేనే కుటుంబ సభ్యులకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More