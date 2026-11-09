సింహ రాశిలోకి కుజుడి ప్రవేశం: ఈ 5 రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, అద్భుతమైన కెరీర్ పురోగతి!
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ 12, 2026 రాత్రి 8:20 గంటలకు కుజుడు సూర్యుడి ఆధిపత్యంలోని సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. సూర్యుడు, కుజుడు మిత్రగ్రహాలు కావడంతో ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి శుభఫలితాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం నవంబర్ 12న సింహరాశిలోకి కుజుడు సంచరించబోతున్నాడు. సూర్యుడి ఆధిపత్యం ఉన్న ఈ రాశిలో కుజుడి ప్రవేశం వల్ల ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజుడిని సాహసం, శక్తి, పరాక్రమం మరియు శౌర్యానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. నవంబర్ 12, 2026 రాత్రి 08:20 గంటలకు కుజుడు సింహరాశిలోకి గోచర సంచారం చేయనున్నాడు. సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యభగవానుడు. సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు మరియు తండ్రికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు.
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం, కుజుడు సింహరాశిలోకి మారడం అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. సూర్య, కుజుల మధ్య మిత్రత్వం ఉండటం వల్ల ఈ గోచార ప్రభావం జాతకులపై చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ప్రజలలో నాయకత్వ ప్రతిభ, లక్ష్యాలను సాధించాలనే తపన, తెగింపు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ఆర్థిక లాభాలతో పాటు కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించే అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి కుజుడి ఈ సంచారం అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు, కార్యాలయంలో గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్తలు మీ ఇంటి తలను తాకుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగవ్వడమే కాకుండా, పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనలాభం ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ కాలంలో సాహసం, పరాక్రమం రెట్టింపు అవుతాయి. మీరు తలపెట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయాలు మీ వెంటే ఉంటాయి. ధన ప్రవాహం మెరుగవుతుంది, దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం ఉప్పొంగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. భౌతిక సుఖ సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో సరికొత్త బాధ్యతలు మీ భుజాన పడే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి:
మీ సొంత రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశిస్తున్నందున సింహ రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా మారుతుంది. వ్యాపారం చేసేవారు కొత్త ప్రాజెక్టులు, పెద్ద డీల్స్ పై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితం ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కెరీర్లో సరికొత్త విజయాలను అందుకుంటారు. కార్యాలయంలో మీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. మీ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ గోచార కాలం అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. మీ పరాక్రమం, తెగింపు పెరుగుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసే గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. తోబుట్టువుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి పటిష్టంగా మారుతుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భారీ లాభాలు వచ్చే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి కుజుడి రాశి మార్పు కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టిస్తుంది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. కోర్టు కేసులు లేదా వివాదాలలో మీకు అనుకూలమైన తీర్పు వచ్చే సంకేతాలున్నాయి. తోబుట్టువుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. సాహసంతో ముందుకు వెళ్తారు. ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు ఈ కాలం అద్భుతమైన విజయాలను అందిస్తుంది.
కుజుడి దుష్ప్రభావాల నివారణకు పరిహారాలు
ప్రతి రోజూ లేదా ప్రతి మంగళవారం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించాలి.
నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల సానుకూల శక్తి లభిస్తుంది.
మంగళవారం రోజున కందిపప్పును దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.
సూర్యోదయ సమయంలో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More