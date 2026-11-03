ధన త్రయోదశి: కుబేర యంత్రాన్ని ఇంట్లో ఏ దిశలో ఉంచాలి? సంపద కోసం పాటించాల్సిన వాస్తు నియమాలివే!
హిందూ సంప్రదాయంలో సంపదకు రక్షకుడిగా భావించే కుబేరుడిని ధన త్రయోదశి రోజున మహాలక్ష్మితో పాటు పూజిస్తారు. అయితే కుబేరుడి విగ్రహం లేదా చిత్రపటం కంటే ఆయన శక్తికి ప్రతీకగా భావించే కుబేర యంత్రాన్ని ఇంట్లో, వ్యాపార స్థలాల్లో ఏర్పాటు చేసి పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో సంపదకు రక్షకుడిగా భావించే కుబేర దేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందుకే ధన త్రయోదశి పర్వదినం రోజున మహాలక్ష్మితో పాటు కుబేరుడిని కూడా విధిగా ఆరాధిస్తారు. అయితే చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, కుబేర స్వామికి సంబంధించిన విగ్రహాలను లేదా చిత్రపటాలను సాధారణంగా ఇళ్లలో ప్రతిష్టించరు.
బదులుగా ఆయన శక్తికి ప్రతీక అయిన 'కుబేర యంత్రాన్ని' ప్రతిష్టించి పూజించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ పవిత్రమైన ధనత్రయోదశి వేళ కుబేర యంత్రాన్ని ఇంట్లో లేదా వ్యాపార స్థలంలో ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలో చూద్దాం.
కుబేర యంత్రం అంటే ఏమిటి? దాని ప్రత్యేకత ఏంటి?
కుబేర యంత్రం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన యంత్రం. ఈ యంత్రాన్ని మన ఇళ్లలోని లాకర్లలో లేదా వ్యాపార స్థలాలలోని భద్రపరచుకోవడం వల్ల అపారమైన ధన రక్షణ లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అంతేకాకుండా, ఈ యంత్ర ప్రభావం వల్ల ఇల్లు లేదా షాపులపై ఎలాంటి దుష్ట శక్తుల ప్రభావం పడకుండా ఉంటుంది.
కుబేర యంత్రం నుంచి వెలువడే సానుకూల శక్తి మన ఆర్థిక నిర్ణయాలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మీరు తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలు సరైన మార్గంలో పయనించడానికి, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ఎదుగుదల సాధించడానికి ఈ యంత్రం ఎంతగానో సహకరిస్తుంది. అందుకే దీనిని ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేసి ధూప దీపాలతో ఆరాధించడం మంచిది.
కుబేర యంత్రాన్ని ఎక్కడ, ఏ దిశలో ప్రతిష్టించాలి?
కుబేర యంత్రాన్ని ఇంటా లేదా ఆఫీసులో ఏర్పాటు చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలు ఉన్నాయి. బుధవారం రోజున లేదా ఏదైనా అత్యంత శుభ ముహూర్తంలో దీనిని ప్రతిష్టించడం అత్యంత శుభప్రదం.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యంత్రాన్ని ఎప్పుడూ ఉత్తర దిశలో ఉంచాలి.
ఈ యంత్రం ముఖం ఎప్పుడూ దక్షిణ దిశ వైపు ఉండేలా అమర్చుకోవాలి.
యంత్రం కింద పసుపు లేదా ఆకుపచ్చ రంగు వస్త్రాన్ని పరవడం మంచిది.
యంత్రం ఉంచిన ప్రదేశంలో ఎంతో కొంత నగదును తప్పకుండా ఉంచాలి.
పూజ చేసే వ్యక్తి ఉత్తరం వైపు ముఖం పెట్టి కూర్చోవాలి.
పూజా సమయంలో "ఓం శ్రీ కుబేరాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని నిత్యం జపించడం ద్వారా సిరులు వెల్లువెత్తుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More