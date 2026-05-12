Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలతో డబుల్ ధమాకా - మే 15 నుంచి ఈ రాశులకు రాజయోగం..!

    Budhaditya - Lakshmi Narayan Yoga 2026 : ఈ నెలలో సూర్య, బుధ, శుక్ర గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. వృషభ రాశిలో బుధాదిత్య యోగం, మిథున రాశిలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడటం వల్ల పలు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.

    Published on: May 12, 2026 6:12 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, नई दिल्ली
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Budhaditya - Lakshmi Narayan Yoga 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక ద్వారా ఏర్పడే శుభ యోగాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. మే 2026 నెలలో రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాలు రూపుదిద్దుకోబోతున్నాయి. గ్రహాల కదలికల ప్రకారం, ఈ నెలలో బుధాదిత్య మరియు లక్ష్మీనారాయణ యోగాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి 'స్వర్ణ యుగం' లాంటి ఫలితాలను అందించనుంది. మే 15 నుంచి ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోబోతోంది.

    వృషభంలో బుధాదిత్య, మిథునంలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం
    వృషభంలో బుధాదిత్య, మిథునంలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం

    వృషభంలో బుధాదిత్య రాజయోగం:

    హిందూ పంచాంగం ప్రకారం….. మే 15న సూర్యుడు మరియు బుధుడు వృషభ రాశిలో కలుస్తారు. సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో ఉన్నప్పుడు 'బుధాదిత్య యోగం' ఏర్పడుతుంది. వృషభ రాశి అధిపతి అయిన శుక్రుడు, సూర్య-బుధులతో మిత్రుడిగా ఉండటం వల్ల ఈ యోగం మరింత శక్తివంతంగా మారుతుంది.

    • వృషభ రాశి : ఈ యోగం మీ సొంత రాశిలోనే ఏర్పడుతున్నందున సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
    • సింహ రాశి : వృత్తి రంగంలో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగం లేదా ప్రమోషన్ పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
    • కన్యా రాశి : బుధుడు మీ రాశి అధిపతి కావడం వల్ల అదృష్టం వరిస్తుంది. విదేశీ విద్య లేదా ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలకు ఇది అనుకూల సమయం.
    • వృశ్చిక రాశి : వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

    మిథునంలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం:

    మే 29న బుధుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న శుక్రుడితో కలుస్తాడు. బుధుడు, శుక్రుడు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు 'లక్ష్మీనారాయణ యోగం' ఏర్పడుతుంది. మిథునం బుధుడి స్వరాశి కావడంతో ఈ యోగం అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండబోతోంది.

    • మిథున రాశి : మీ ప్రసంగంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీడియా, మార్కెటింగ్, రైటింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కీర్తి, డబ్బు లభిస్తాయి.
    • తులా రాశి : మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కావడంతో ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. సౌకర్యాలు, ఆనందం పెరుగుతాయి.
    • కుంభ రాశి : సృజనాత్మక రంగాల్లో (నటన, డిజైనింగ్) ఉన్నవారికి అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ మరియు పాత పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు.
    • ధనుస్సు రాశి : కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది.

    గ్రహాల ఈ అద్భుత సంచారం వల్ల మే 15 నుంచి జూన్ నెల వరకు ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా…. వృత్తిపరంగా రాజయోగం పట్టనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది పూర్తి వాస్తవం అని మేము క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్కులను సంప్రదించండి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలతో డబుల్ ధమాకా - మే 15 నుంచి ఈ రాశులకు రాజయోగం..!
    Home/Rasi Phalalu/బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలతో డబుల్ ధమాకా - మే 15 నుంచి ఈ రాశులకు రాజయోగం..!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes