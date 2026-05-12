బుధాదిత్య, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలతో డబుల్ ధమాకా - మే 15 నుంచి ఈ రాశులకు రాజయోగం..!
Budhaditya - Lakshmi Narayan Yoga 2026 : ఈ నెలలో సూర్య, బుధ, శుక్ర గ్రహాల గమనంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. వృషభ రాశిలో బుధాదిత్య యోగం, మిథున రాశిలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడటం వల్ల పలు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది.
Budhaditya - Lakshmi Narayan Yoga 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల కలయిక ద్వారా ఏర్పడే శుభ యోగాలకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. మే 2026 నెలలో రెండు అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగాలు రూపుదిద్దుకోబోతున్నాయి. గ్రహాల కదలికల ప్రకారం, ఈ నెలలో బుధాదిత్య మరియు లక్ష్మీనారాయణ యోగాల కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి 'స్వర్ణ యుగం' లాంటి ఫలితాలను అందించనుంది. మే 15 నుంచి ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోబోతోంది.
వృషభంలో బుధాదిత్య రాజయోగం:
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం….. మే 15న సూర్యుడు మరియు బుధుడు వృషభ రాశిలో కలుస్తారు. సూర్యుడు, బుధుడు ఒకే రాశిలో ఉన్నప్పుడు 'బుధాదిత్య యోగం' ఏర్పడుతుంది. వృషభ రాశి అధిపతి అయిన శుక్రుడు, సూర్య-బుధులతో మిత్రుడిగా ఉండటం వల్ల ఈ యోగం మరింత శక్తివంతంగా మారుతుంది.
- వృషభ రాశి : ఈ యోగం మీ సొంత రాశిలోనే ఏర్పడుతున్నందున సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. నిలిచిపోయిన ప్రభుత్వ పనులు పూర్తవుతాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
- సింహ రాశి : వృత్తి రంగంలో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగం లేదా ప్రమోషన్ పొందే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- కన్యా రాశి : బుధుడు మీ రాశి అధిపతి కావడం వల్ల అదృష్టం వరిస్తుంది. విదేశీ విద్య లేదా ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలకు ఇది అనుకూల సమయం.
- వృశ్చిక రాశి : వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
మిథునంలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం:
మే 29న బుధుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించి అక్కడ ఇప్పటికే ఉన్న శుక్రుడితో కలుస్తాడు. బుధుడు, శుక్రుడు ఒకే రాశిలో కలిసినప్పుడు 'లక్ష్మీనారాయణ యోగం' ఏర్పడుతుంది. మిథునం బుధుడి స్వరాశి కావడంతో ఈ యోగం అత్యంత ప్రభావవంతంగా ఉండబోతోంది.
- మిథున రాశి : మీ ప్రసంగంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీడియా, మార్కెటింగ్, రైటింగ్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి కీర్తి, డబ్బు లభిస్తాయి.
- తులా రాశి : మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు కావడంతో ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. సౌకర్యాలు, ఆనందం పెరుగుతాయి.
- కుంభ రాశి : సృజనాత్మక రంగాల్లో (నటన, డిజైనింగ్) ఉన్నవారికి అద్భుతమైన విజయాలు దక్కుతాయి. స్టాక్ మార్కెట్ మరియు పాత పెట్టుబడుల ద్వారా లాభాలు పొందుతారు.
- ధనుస్సు రాశి : కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది.
గ్రహాల ఈ అద్భుత సంచారం వల్ల మే 15 నుంచి జూన్ నెల వరకు ఆయా రాశుల వారికి ఆర్థికంగా…. వృత్తిపరంగా రాజయోగం పట్టనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నమ్మకాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది పూర్తి వాస్తవం అని మేము క్లెయిమ్ చేయడం లేదు. మరిన్ని వివరాల కోసం నిపుణులైన జ్యోతిష్కులను సంప్రదించండి.
