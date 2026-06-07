కర్కాటక రాశి వార ఫలాలు : ఆకస్మిక ధనలాభంతో పాటు వేగంగా పనులు - శుభవార్తలతో తిరుగులేని కాలం..!
Cancer Weekly Horoscope : జూన్ 7 నుండి 13 వరకు కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుతమైన యోగం పట్టనుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కెరీర్, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Cancer Weekly Horoscope : జూన్ 7 నుండి 13, 2026 వరకు ఉన్న సమయం కర్కాటక రాశి (Cancer) వారికి ఎంతో అద్భుతంగా, లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. చాలా కాలంగా మీరు దేని కోసమైతే ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారో, ఆ శుభవార్త ఈ వారంలో మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. ఈ వారం దాదాపు అన్ని పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారి, మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా నెరవేరుతాయి.
సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. మీలోని సృజనాత్మకత ఇతరులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం, కెరీర్ అత్యున్నత స్థాయిలో సాగుతాయి. అయితే, వారం ప్రారంభంలో మరియు మధ్యలో కొన్ని విషయాల్లో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం.
ఉద్యోగ, వృత్తి జీవితం :
ఉద్యోగస్తులకు ఈ వారం కొత్త ఆశలను, ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీరు పడే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభించడంతో మనసు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. సహోద్యోగులు మీ మాటలకు, సలహాలకు పెద్దపీట వేస్తారు. దీనివల్ల ఆఫీసులో మీ ఇమేజ్ పెరగడమే కాకుండా, మీ ప్రొఫైల్ కూడా మరింత బలోపేతం అవుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ వారంలో మంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. వారం చివరి నాటికి ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా రావడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
వ్యాపార జాతకం :
వ్యాపారస్తులకు ఈ వారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి అడ్డంకులు, సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. వారం మధ్యవరకు కాస్త సహనంతో వ్యవహరిస్తే, ఆ తర్వాత నుంచి పరిస్థితులు పూర్తిగా మీ అదుపులోకి వస్తాయి. గతంలో మీరు వేసిన పాత ప్రణాళికలు, చేపట్టిన పనుల వల్ల ఇప్పుడు ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారం చివరి రోజుల్లో వ్యాపార రంగం ఆర్థికంగా చాలా బలోపేతం అవుతుంది.
ప్రేమ, బంధుత్వం :
ప్రేమ జీవితం గడుపుతున్న వారికి ఈ వారం ఎంతో మధురంగా సాగుతుంది. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ ఇద్దరి మధ్య పరస్పర అవగాహన మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. గతంలో ఏవైనా మనస్పర్థలు, విభేదాలు ఉంటే వాటన్నింటినీ ఈ వారంలో పరిష్కరించుకుని మళ్లీ ఒక్కటవుతారు. వివాహితులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. కుటుంబం, పిల్లల నుంచి మనసుకు నచ్చే శుభవార్తలు వింటారు. దీనివల్ల ఇంట్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరుస్తాయి. గృహ వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
ఆరోగ్య రాశిఫలం :
ఆరోగ్యం పరంగా చూస్తే ఈ వారం ఎలాంటి పెద్ద ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతుంది. మీలో శక్తి సామర్థ్యాలు, ఉత్సాహం నిరంతరం కొనసాగుతాయి. అయినప్పటికీ, వారం ప్రారంభంలో మరియు మధ్యలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు అత్యంత శ్రద్ధ అవసరం, ఎందుకంటే చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. మీ దినచర్యను క్రమబద్ధంగా కొనసాగించండి. సమయానికి పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం, పుష్కలంగా నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకోండి. బయటి ఆహారానికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. రాత్రి వేళల్లో త్వరగా నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి.
వారం ప్రారంభంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా తొందరపడి తీసుకోకండి. ప్రతి పనిని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి, ప్రణాళికాబద్ధంగా చేయండి. గ్రహాల స్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంది కదా అని మితిమీరిన ఉత్సాహంతో పనులను పాడు చేసుకోవద్దు. ఈ వారంలో ఎరుపు రంగు వస్తువులను లేదా ఎర్రటి కర్చీఫ్ను మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More