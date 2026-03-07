చైత్ర నవరాత్రులు: ఈ 5 వస్తువులను ఇంటికి తెస్తే దుర్గాదేవి అనుగ్రహంతో వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం, డబ్బు ఇలా ఎన్నో లభిస్తాయి!
ఈ సంవత్సరం 2026లో చైత్ర నవరాత్రులు 19 మార్చి 2026, గురువారం నుండి ప్రారంభమై, 27 మార్చి 2026, శుక్రవారం శ్రీరామనవమితో ముగుస్తాయి. మార్చి 19న ఉదయం 6.52 గంటల నుంచి కలశ స్థాపన చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను తీసుకురావడం ద్వారా దుర్గాదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
చైత్ర నవరాత్రులు హిందూ మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన, శక్తివంతమైనవి భావిస్తారు, ఈ తొమ్మిది రోజులు కూడా దుర్గామాత తొమ్మిది రూపాలను పూజిస్తారు. ఇది తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉంటుంది. కలశ స్థాపనతో ప్రారంభమై శ్రీరామనవమితో ముగుస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త తెలుగు సంవత్సరం కూడా ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ సంవత్సరం 2026లో చైత్ర నవరాత్రులు 19 మార్చి 2026, గురువారం నుండి ప్రారంభమై, 27 మార్చి 2026, శుక్రవారం శ్రీరామనవమితో ముగుస్తాయి. మార్చి 19న ఉదయం 6.52 గంటల నుంచి కలశ స్థాపన చేసుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో కొన్ని ప్రత్యేక వస్తువులను తీసుకురావడం ద్వారా దుర్గాదేవి యొక్క ప్రత్యేక అనుగ్రహం కలుగుతుంది, సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి.
నవరాత్రులకు ముందు ఇంటికి ఈ 5 శుభ వస్తువులను తీసుకు వస్తే మంచిది
1. వెండి నాణెం:
చైత్ర నవరాత్రులు సమయంలో వెండి నాణెం ఇంటికి తీసుకురావడం చాలా శుభప్రదమైనది. ఇది లక్ష్మీదేవి రూపంగా భావిస్తారు. ఈ నాణేన్ని కలశంలో ఉంచడం లేదా తొమ్మిది రోజులపాటు ప్రార్థనా స్థలంలో ఉంచడం ద్వారా ఇంట్లోకి డబ్బు ప్రవాహం నిరంతరం ఉంటుంది. ఆర్థిక కష్టాలు తొలగిపోతాయి మరియు శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది. నవరాత్రులు ముగిసిన తర్వాత దీనిని సురక్షితమైన లేదా డబ్బు స్థలంలో ఉంచవచ్చు.
2. లక్ష్మీదేవి చిత్రం లేదా విగ్రహం:
లక్ష్మీమాత దుర్గాదేవి రూపంగా భావిస్తారు. నవరాత్రులకు ముందు ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి చిత్రం లేదా చిన్న విగ్రహాన్ని తీసుకురావడం చాలా మంచిది. వాటిని ప్రార్థనా స్థలంలో పెట్టండి. ప్రతిరోజూ దీపాలు వెలిగించి, మంత్రాలను చదువుతూ పూజించండి. ఇది ఇంట్లో సంతోషం, శాంతి మరియు సంపద పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. అమ్మ దయతో కుటుంబంలో సానుకూల శక్తి ఉంటుంది.
3. అలంకరణ వస్తువులు:
చైత్ర నవరాత్రులు సందర్భంగా దుర్గాదేవికి 16 అలంకరణలు ఇవ్వడం సంప్రదాయం. మహిళలు ప్రతిరోజూ తల్లికి కుంకుమ, తిలకం, గాజులు, కాటుక, మెహందీ, పువ్వులు, సుగంధ ద్రవ్యాలు మొదలైన వాటిని సమర్పిస్తారు. నవరాత్రులకు ముందు ఈ సౌందర్య సాధనాలన్నింటినీ ఇంట్లోకి తీసుకురావడం శుభప్రదం. ఇది అదృష్టానికి దారితీస్తుంది మరియు వైవాహిక జీవితాన్ని సంతోషపరుస్తుంది. రోజువారీ ఆరాధనలో వాటిని ఉపయోగించండి.
4. మహాలక్ష్మి యంత్రం:
మహాలక్ష్మి యంత్రం దుర్గామాతకు చాలా ప్రియమైనది. నవరాత్రులకు ముందు దీనిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ప్రార్థనా స్థలంలో ఏర్పాటు చేయాలి. యంత్రాన్ని ప్రతిష్టించిన తరువాత ప్రతిరోజూ “ఓం శ్రీమ్ హ్రీమ్ క్లీం మహాలక్ష్మ్యై నమః” మంత్రాన్ని పఠించండి. దీని కారణంగా ఇంట్లో డబ్బు కొరత ఉండదు, ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది మరియు వ్యాపార, ఉద్యోగాల్లో లాభం ఉంటుంది. యంత్రాన్ని ఎరుపు వస్త్రంపై ఉంచి క్రమం తప్పకుండా పూజ చేయండి.
5. తులసి మొక్క:
ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే నవరాత్రి సందర్భంగా ఖచ్చితంగా తీసుకురండి. తులసిని లక్ష్మి చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఈ సమయంలో తులసిని పూజించడం దుర్గామాతను సంతోషపరుస్తుంది. ప్రతిరోజూ తులసికి నీటిని సమర్పించండి. దాని ముందు దీపం వెలిగించండి. ఇది సానుకూల శక్తిని నిర్వహిస్తుంది, వ్యాధులు మరియు బాధలను తొలగిస్తుంది మరియు కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతిని అందిస్తుంది.
నవరాత్రికి ముందు ఈ 5 వస్తువులను ఇంటికి తీసుకు వచ్చి సరైన మార్గంలో ఆరాధించడం ద్వారా అమ్మవారి అనంతమైన కృప లభిస్తుంది. సమస్యలు తొలగిపోతాయి, కోరికలు నెరవేరుతాయి. జీవితంలో సంతోషం మరియు సమృద్ధి వస్తుంది. నవరాత్రి 2026 సందర్భంగా ఈ నివారణలను అవలంబించడం ద్వారా దుర్గామాత ఆశీస్సులు పొందండి.