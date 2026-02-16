Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dining Table Vastu: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి!

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై కొన్ని వస్తువులను పెట్టకూడదు. వాటి వలన ప్రతికూల శక్తి కలుగుతుంది. సానుకూల శక్తి తొలగిపోతుంది. డైనింగ్ టేబుల్ విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేయడం వలన కుటుంబంలో టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    Published on: Feb 16, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఇంటిని నిర్మించేటప్పుడు మొదలు, ఇంట్లో సామాన్లను పెట్టుకునే వరకు చాలా మంది వాస్తు నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో వాస్తు నియమాలను పాటించడం వలన అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు. పైగా వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తే సానుకూల శక్తి కూడా వ్యాపిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తి నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు. చాలా మంది ఇంట్లో ఉండే ప్రతి గదిలో కూడా కొన్ని వాస్తు నియమాలను పాటిస్తూ ఉంటారు. డైనింగ్ టేబుల్ విషయంలో కూడా కొన్ని నియమాలను పాటించడం మంచిది.

    Dining Table Vastu: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి (pinterest)
    Dining Table Vastu: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి (pinterest)

    డైనింగ్ టేబుల్ వాస్తు నియమాలు

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై కొన్ని వస్తువులను పెట్టకూడదు. వాటి వలన ప్రతికూల శక్తి కలుగుతుంది. సానుకూల శక్తి తొలగిపోతుంది. డైనింగ్ టేబుల్ విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేయడం వలన కుటుంబంలో టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    వాస్తు ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై వీటిని పెట్టకండి

    వాస్తు ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై కొన్ని వస్తువులను పెట్టడం మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా మందులను డైనింగ్ టేబుల్ పై పెట్టకూడదు. టాబ్లెట్లు, మందులు వంటివి పెట్టడం వలన సమస్యలు వస్తాయి. ప్రతికూల ప్రభావంతో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. అలాగే చాలామంది డైనింగ్ టేబుల్ పై ఉప్పును పెడుతూ ఉంటారు.

    వీటిని పెట్టడం వలన సమస్యలు వస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి. కొంత మంది డైనింగ్ టేబుల్ పై పర్స్, ఫోన్ వంటివి పెడుతూ ఉంటారు. వాస్తు ప్రకారం అలా పెట్టడం కూడా మంచిది కాదు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తి నుంచి దూరంగా ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఈ తప్పులను చేయకండి.

    వాస్తు ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ ఎటు ఉండాలి?

    వాస్తు ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ ఏ దిశలో ఉండాలి అంటే, డైనింగ్ టేబుల్ ను సరిగ్గా పెట్టడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. డైనింగ్ టేబుల్ ఎప్పుడూ పడమర లేదా నైరుతి వైపు ఉంటే మంచిది. దాని వలన సానుకూల ఫలితాలను చూడొచ్చు.

    డైనింగ్ టేబుల్ పై ఎప్పుడూ పాడైపోయిన ఆహారం పెట్టకూడదు. ఇలా చేయడం వలన ప్రతికూల శక్తితో బాధపడాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు డైనింగ్ టేబుల్ ను శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. చెక్క టేబుల్ అయితే మరీ మంచిది.

    అలాగే డైనింగ్ టేబుల్ పై విరిగిపోయిన పాత్రలు, పాడైపోయినవి పెట్టకూడదు. పనికిరాని వాటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించండం మంచిది. ఇలా ఈ నియమాలను పాటిస్తే సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. సంతోషంగా వుండచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Dining Table Vastu: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి!
    News/Rasi Phalalu/Dining Table Vastu: వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం డైనింగ్ టేబుల్ పై పొరపాటున కూడా ఈ వస్తువులను పెట్టకండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes