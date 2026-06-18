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    Chanakya: మనిషిని నిలువునా దహించే ఆ ఆరు పరిస్థితులు ఇవే.. చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?

    జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అయితే కొన్ని పరిస్థితులు మనిషిని బయటకు కనిపించకుండా లోపలి నుంచి తీవ్రంగా బాధిస్తుంటాయి. అలాంటి మానసిక వేదనలకు కారణమయ్యే అంశాలను ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో వివరించారు.

    Published on: Jun 18, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జీవితంలో ఆనందంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ, కొన్ని పరిస్థితులు మనిషిని నిప్పులేకుండానే లోపలి నుంచి కాల్చివేస్తాయి. అవేంటో ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో స్పష్టంగా వివరించారు.

    Chanakya: మనిషిని నిలువునా దహించే ఆ ఆరు పరిస్థితులు ఇవే.. చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?
    Chanakya: మనిషిని నిలువునా దహించే ఆ ఆరు పరిస్థితులు ఇవే.. చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?

    నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా ఆచార్య చాణక్యుని సూత్రాలు ఎంతో ప్రాసంగికంగా ఉన్నాయి. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలో, దేనికి దూరంగా ఉండాలో ఆయన అందించిన మార్గదర్శకాలు నేటికీ దిక్సూచిలా పనిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, మనిషిని నిరంతరం వేధించే, మానసిక క్షోభకు గురిచేసే అంశాలను ఆయన ఒక శ్లోకం ద్వారా వివరించారు.

    నిప్పులేని దహనం: చాణక్యుని విశ్లేషణ

    చాణక్యుడు చెప్పిన శ్లోకం ప్రకారం, మనిషికి అత్యంత బాధ కలిగించే పరిస్థితులు ఇవే:

    ప్రియతముల దూరం: భార్య లేదా మనకు అత్యంత సన్నిహితులైన వారు దూరమవ్వడం మనిషిని తీవ్రమైన వేదనకు గురి చేస్తుంది. ఆ వియోగం గుండెను పిండేస్తుంది.

    స్వజనుల అవమానం: సమాజంలోనో, బయటి వ్యక్తుల దగ్గరో అవమానం జరిగితే తట్టుకోవచ్చు కానీ, సొంత మనుషులు, రక్తసంబంధీకులు అవమానిస్తే ఆ బాధ మాటల్లో చెప్పలేనిది.

    తీరని అప్పులు: అప్పు చేసి పడరాని పాట్లు పడటం, సమయానికి తిరిగి చెల్లించలేక అవస్థలు పడటం మనిషిని నిద్రపోనివ్వదు. ఇది ఒక రకమైన నిరంతర నరకం.

    దుర్మార్గుడి కొలువు: ఒక దుష్టుడి కింద లేదా అసమర్థుడైన యజమాని కింద పనిచేయడం ఆత్మగౌరవాన్ని చంపేస్తుంది. ప్రతిక్షణం అవమాన భారం మనసును బాధిస్తుంది.

    పేదరికం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు మనిషిని ప్రతి అడుగులోనూ అవమాన పాలు చేస్తాయి. లేమి వల్ల కలిగే అవమానం మనిషిని బ్రతికున్నా చచ్చినట్టుగా మార్చేస్తుంది.

    దుష్టుల మధ్య జీవనం: స్వార్థపరులు, దుర్మార్గులు నిండిన సభలో లేదా సమాజంలో ఉండాల్సి రావడం మనిషికి తీవ్రమైన అసహనాన్ని కలిగిస్తుంది.

    బ్రతికుండగానే చితి మంటలు

    చాణక్యుని ప్రకారం, పైన పేర్కొన్న పరిస్థితులు మనిషికి అగ్నిహోత్రం కంటే ఎక్కువ బాధను కలిగిస్తాయి. నిజానికి మనిషి మరణించిన తర్వాతే చితి ఎక్కుతాడు, కానీ ఈ ఆరు పరిస్థితులు మనిషి బ్రతికున్నప్పుడే ఆ చితి అనుభవాన్ని కలిగిస్తాయి. లోపలి నుంచి మనసును దహించి వేస్తూ, వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయి.

    పరిష్కారం ఏమిటి?

    మానవ జన్మ ఎంతో విలువైనది. దీనిని అజ్ఞానంతోనో, అనవసరపు బాధలతోనో వృథా చేసుకోకూడదని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు. మనిషి తన సమయాన్ని జ్ఞాన సముపార్జన కోసం, వేద శాస్త్రాల అధ్యయనం కోసం కేటాయించాలి. అలాగే, తోటి వారికి సాయం చేసే దానధర్మాల్లో నిమగ్నమైతే మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటూ, కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడమే ఈ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకునే మార్గం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Chanakya: మనిషిని నిలువునా దహించే ఆ ఆరు పరిస్థితులు ఇవే.. చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?
    Home/Rasi Phalalu/Chanakya: మనిషిని నిలువునా దహించే ఆ ఆరు పరిస్థితులు ఇవే.. చాణక్య నీతి ఏం చెబుతోంది?
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