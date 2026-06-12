చాణక్య నీతి: ఈ 5 ప్రదేశాల్లో నివసించడమే అతి పెద్ద తప్పు.. వెంటనే వదిలి పెట్టడమే మంచిది!
చాణక్యుడు నీతి శాస్త్రంలో మనిషి అభివృద్ధి, గౌరవం, భద్రత కోసం సరైన ప్రదేశంలో నివసించడం ఎంత ముఖ్యమో వివరించారు. గౌరవం లేని చోట, జీవనోపాధి అవకాశాలు లేని చోట, బంధుమిత్రుల సహకారం లేని చోట, అలాగే విద్యా, జ్ఞానాభివృద్ధికి అవకాశాలు లేని చోట నివసించకూడదని ఆయన సూచించారు.
జీవన ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో, ఏ మార్గంలో నడిస్తే విజయం వరిస్తుందో ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'నీతి శాస్త్రం'లో అద్భుతంగా వివరించారు. వేల ఏళ్ల క్రితం ఆయన చెప్పిన మాటలు నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా అత్యంత ప్రాసంగికమైనవి. ముఖ్యంగా, మనం నివసించే ప్రదేశం మన భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఆయన స్పష్టం చేశారు. 12 జూన్ 2026 నాటి ఈ ప్రత్యేక కథనంలో, ఏయే ప్రదేశాలను మనం వెంటనే విడిచిపెట్టాలో తెలుసుకుందాం.
ఎక్కడ నివసించకూడదు?
చాణక్యుడు ఒక శ్లోకంలో ఏయే పరిస్థితుల్లో ఒక ప్రదేశాన్ని వదిలేయాలో వివరించారు:
"యస్మిన్ దేశే న సమ్మానో న వృత్తిర్న చ బాంధవాః |
న చ విద్యాగమోప్యస్తి వాసస్తత్ర న కారయేత్ ||"
భావం: ఏ ప్రదేశంలోనైతే మీకు గౌరవం లభించదో, ఎక్కడ జీవనోపాధికి (ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం) మార్గాలు ఉండవో, అక్కడ మీకు తోడుగా ఉండే బంధుమిత్రులు లేరో, మరియు జ్ఞానాన్ని లేదా విద్యను పొందే అవకాశం లేదో.. అటువంటి చోట ఒక్క క్షణం కూడా నివసించకూడదు. ఎందుకంటే, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, జీవన ప్రమాణాలు పెంచుకోవడానికి వీలులేని చోట మనిషి అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది.
ఈ 5 సౌకర్యాలు లేని చోట ఉండకండి
చాణక్యుడు మరో శ్లోకంలో ఒక సురక్షితమైన సమాజానికి ఉండాల్సిన ఐదు అత్యవసర అంశాల గురించి చెప్పారు:
"ధనికాః శ్రోత్రియో రాజా నదీ వైద్యస్తు పంచమః |
పంచ యత్ర న విద్యంతే న తత్ర దివసం వసేత్ ||"
భావం: ఈ ఐదు అంశాలు లేని చోట మనిషి ఒక్క రోజు కూడా ఉండకూడదు:
ధనవంతులు: ఆ ప్రాంతంలో ధనవంతులు ఉంటేనే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు సాగుతాయి, ఉపాధి దొరుకుతుంది.
వేద పండితులు: ధర్మాన్ని, సంస్కృతిని కాపాడే విద్వాంసులు ఉండాలి.
ప్రభువు లేదా పాలనాధికారి: ప్రజలకు రక్షణ కల్పించే, న్యాయం చేసే మంచి పాలకుడు తప్పనిసరి.
నది: జీవనాధారమైన నీటి వనరులు లేనిచోట జీవించడం కష్టం.
వైద్యుడు: అనారోగ్యం పాలైనప్పుడు ప్రాణాలను కాపాడే వైద్యుడు అందుబాటులో ఉండాలి.
చాణక్యుని హెచ్చరికలోని అంతరార్థం
ఆచార్య చాణక్యుని ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, మనిషి తన అభివృద్ధిని, రక్షణను కాంక్షించాలి. మీరు ఉన్న చోట మీ వ్యక్తిత్వానికి విలువ లేకపోయినా, మీ అవసరాలకు కనీస వసతులు లేకపోయినా, ఆ ప్రదేశానికి మీరు బందీగా మారకూడదు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, మెరుగైన వనరులు మరియు గౌరవం ఉన్న ప్రదేశానికి తరలివెళ్లడమే తెలివైన పని.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More