Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కింగ్లా జీవిస్తారు.. పడిన కష్టం వృధా కాదు, శని వారి జీవితాన్నే మార్చేస్తాడు!
Numerology: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు త్వరగా సక్సెస్ను అందుకోరు. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత మాత్రమే సక్సెస్ను చూస్తారు. కానీ ఆ సక్సెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఏకంగా కోటీశ్వరులు అయిపోతారు. పేరు, ప్రతిష్టలను తెచ్చుకుంటారు. ఊహించని విధంగా వారి స్థాయి మారిపోతుంది. కార్లు, విదేశీ ప్రయాణాలు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి.
Numerology: న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఒకటి నుంచి తొమ్మిది వరకు సంఖ్యలు ఉంటాయి. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఒక మనిషి పుట్టిన తేదీ ప్రకారం చాలా రహస్యాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఈరోజు కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకుందాం.
రాడిక్స్ నెంబర్ 8
ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ నెంబర్ 8 అవుతుంది. రాడిక్స్ నెంబర్ 8 వారు అంత ఈజీగా సక్సెస్ను అందుకోరు. అయితే వారు సక్సెస్ను అందుకోవాలంటే కనీసం 40 ఏళ్ల వరకు ఎదురు చూడాలి. అందరితో పోల్చుకుంటే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి కాస్త ఆలస్యంగానే సక్సెస్ వస్తుంది.
శని కారణంగా సమస్యలు
రాడిక్స్ నెంబర్ 8కి అధిపతి శని. శని న్యాయదేవుడు. మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఈ సంఖ్యలకు అధిపతి శని కనుక, శని ప్రభావం వల్ల కొంచెం ఆలస్యంగానే సక్సెస్ను అందుకుంటారు. ఎంతో కష్టపడితే కానీ సక్సెస్ను అందుకోరు. అలాగే మకర రాశి, కుంభ రాశికి కూడా అధిపతి శని. ఈ రాశుల వారికి కూడా కొంచెం ఆలస్యంగానే విజయాలు ఉంటాయి. శని కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో విపరీతంగా కష్టపడితే కానీ విజయాన్ని అందుకోలేరు. కొంచెం కష్టపడి పని చేస్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది.
కాస్త కష్టపడితే విజయాలను అందుకోవచ్చు
పైన చెప్పిన తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అంత సులువుగా సక్సెస్ రాదు. కనుక కష్టపడాలి. అయితే ఒకసారి కష్టపడిన తర్వాత, కొన్ని ఏళ్లకు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. కొంత వయసు తర్వాత అదృష్టం కూడా మీతో ఉంటుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సక్సెస్ను అందుకుంటారు.
నిజాయతీగా వుంటారు
రాడిక్స్ నెంబర్ 8కి చెందిన వారు ఎక్కువ కష్టపడతారు. వీరికి నిజాయితీ కూడా ఎక్కువ. ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి కూడా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎప్పుడూ ముందుంటారు. వీరిలో ఉండే ఈ లక్షణాలు సమాజంలో మంచి గౌరవాన్ని తెస్తాయి. చక్కటి జీవితం గడుపుతారు. కానీ వీరి కష్టం వృధా కాదు. కొన్ని ఏళ్ల తర్వాత పడిన కష్టం కంటే ఎక్కువ ఫలితాన్ని చూస్తారు. రాజులాంటి జీవితాన్ని గడుపుతారు.