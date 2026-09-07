Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

విజయ రహస్యం ఇదే.. చాణక్యుడు చెప్పినట్లు ఇలా పని చేస్తే తిరుగే ఉండదు!

ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో మానవ ప్రవర్తన, సంబంధాలు, విజయం గురించి ఎన్నో విలువైన సూత్రాలను వివరించారు. ముఖ్యంగా జీవితంలో ఏదైనా లక్ష్యాన్ని సాధించాలనుకునే వారు తమ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను ముందుగానే అందరికీ చెప్పకూడదని సూచించారు.

Published on: Sep 7, 2026, 14:00:24 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

ఉదయం పూట మంచి ఆలోచనలతో రోజును ప్రారంభిస్తే ఆ రోజంతా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే మనం దైనందిన జీవితంలో చిన్నచిన్న విషయాలను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటాం. మానవ ప్రవర్తన, సంబంధాలు, విజయ రహస్యాల గురించి ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలను పొందుపరిచారు. నాటి కాలంలో చెప్పిన ఆ సూత్రాలు నేటి కాలంలోనూ ప్రతి ఒక్కరికీ సరిగ్గా సరిపోతాయి.

విజయ రహస్యం ఇదే.. చాణక్యుడు చెప్పినట్లు ఇలా పని చేస్తే తిరుగే ఉండదు! (AI)
విజయ రహస్యం ఇదే.. చాణక్యుడు చెప్పినట్లు ఇలా పని చేస్తే తిరుగే ఉండదు! (AI)

ప్రణాళికలు బయటపెట్టవద్దు

జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి కేవలం కష్టపడటం మాత్రమే సరిపోదు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా ఎంతో అవసరం. చాణక్యుడి ముఖ్యమైన సూత్రాలలో వ్యక్తిగత విషయాలను అందరితో పంచుకోకూడదనే నిబంధన ఒకటి ఉంది. ఏది పడితే అది అందరికీ చెబుతూ పోతే అనర్థాలు తప్పవు.

ఈ విషయమై చాణక్యుడు ఒక అద్భుతమైన శ్లోకాన్ని చెప్పారు.

"మనసా చింతితం కార్యం వాచా నైవ ప్రకాశయేత్।

మంత్రేణ రక్షయేద్ గూఢం కార్యే చాపి నియోజయేత్।

ఈ శ్లోక సారాంశం ఏమిటంటే.. మనం మనసులో అనుకున్న పనులు పూర్తయ్యే వరకు వాటిని ఇతరుల ముందు బహిర్గతం చేయకూడదు. మన భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను గోప్యంగా ఉంచుతూ వాటిని అమలు చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలి. నేటి డిజిటల్ యుగంలోనూ ఈ సూత్రం చాలా ముఖ్యమైనది. ఏదైనా కొత్త పని ప్రారంభించే ముందే అందరికీ చెప్పడం వల్ల ఇతరుల అనవసర సలహాలు, విమర్శలు మనల్ని గందరగోళానికి గురిచేస్తాయి. ఫలితంగా మన లక్ష్యం దెబ్బతింటుంది.

మౌనమే అసలైన బలం

చాణక్య నీతి అంటే అందరినీ అనుమానించాలని అర్థం కాదు. ఎవరితో ఏ విషయాలు పంచుకోవాలో విచక్షణ ఉండాలని దీని అర్థం. ముఖ్యంగా కెరీర్, వ్యాపారం లేదా ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ప్రతి అడుగును అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పని పూర్తయిన తర్వాత మీ విజయమే అందరికీ సమాధానం చెబుతుంది.

నేడు సోషల్ మీడియా ప్రభావంతో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పంచుకోవడం అలవాటైంది. కానీ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలంటే అనవసరమైన ప్రదర్శనలకు దూరంగా ఉండాలి. మన శక్తిని ఇతరులకు వివరించడం కంటే, మన లక్ష్య సాధనపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

జీవితంలో విజయం కేవలం కష్టపడటం వల్ల మాత్రమే రాదు, చాణక్యుడు చెప్పినట్లుగా వ్యూహాత్మక అడుగులు వేయడం వల్లే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి మీ ప్రణాళికలను గోప్యంగా ఉంచండి, మీ పనిని నిరూపించుకోండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

recommendedIcon
Home/Rasi Phalalu/విజయ రహస్యం ఇదే.. చాణక్యుడు చెప్పినట్లు ఇలా పని చేస్తే తిరుగే ఉండదు!
Home/Rasi Phalalu/విజయ రహస్యం ఇదే.. చాణక్యుడు చెప్పినట్లు ఇలా పని చేస్తే తిరుగే ఉండదు!
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes