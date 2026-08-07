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    వార ఫలాలు: ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ధనయోగం, విజయ యోగం!

    ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు గ్రహాల సంచారం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు కలయికతో ఏర్పడుతున్న త్రిగ్రహి యోగం ప్రభావం అన్ని రాశులపై కనిపించనుంది. మేషం, వృషభం, కర్కాటకం, కన్యా, తులా, మకర రాశులకి ఆర్థికం, కుటుంబం, వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది.

    Published on: Aug 7, 2026, 09:30:58 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు వస్తున్న వారం గ్రహ నక్షత్రాల స్థితిగతుల పరంగా అత్యంత ప్రాధాన్య సంతరించుకుంది. ఈ వారంలో సూర్యుడు, బుధుడు, గురుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరించనుండటంతో అరుదైన 'త్రిగ్రహి యోగం' ఏర్పడుతోంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు పన్నెండు రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించనుంది. ఈ వారంలో ఏయే రాశుల వారు అదృష్టాన్ని దక్కించుకోనున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    వార ఫలాలు: ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ధనయోగం, విజయ యోగం!
    వార ఫలాలు: ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ధనయోగం, విజయ యోగం!

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీలోని ధైర్యసాహసాలు పెరగడంతో గతంలో నిలిచిపోయిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    అదృష్టం తోడు నిలవడంతో కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం. అయితే ఎవరి మాటలకో మోసపోయి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఈ వారం గణపతిని ఆరాధిస్తే మరింత శుభఫలితాలు కలుగుతాయి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం ఎంతో కలసివస్తుంది. ఆర్థికంగా బలపడటంతో పాటు వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలను చేరుకుంటారు. పై అధికారుల పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.

    భవిష్యత్తు కోసం వేసే ప్రణాళికలు సఫలమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. మంగళవారం రోజున ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకోవడం ద్వారా ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పుల కోసం మీరు చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. కుటుంబం నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.

    కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అయితే ఎవరికీ నగదు రూపంలో అప్పులు ఇవ్వకపోవడం మంచిది. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు తీపి పదార్థాలను దానం చేయడం శుభప్రదం.

    కన్యా రాశి:

    ఈ రాశి వారికి శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఏ రంగంలో అడుగుపెట్టినా విజయం మీ సొంతమవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగై పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గుముఖం పడతాయి.

    వ్యాపారులు మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి వ్యవహరించడం ముఖ్యం. శివాలయాన్ని సందర్శించి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుంది.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్ట యోగం పట్టింది. ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు, వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు ఉంటాయి.

    మీరు పడే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్నేహితుల సాయంతో పెద్ద సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడతారు. సోమవారం శివునికి ఇష్టమైన నైవేద్యం సమర్పించడం శ్రేయస్కరం.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ఈ వారం మానసిక ఆందోళనలు తొలగి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరపడటంతో పాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. పాత స్నేహితుల కలయిక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.

    ఎన్నాళ్ల నుంచో ఎదురుచూస్తున్న కోరికలు నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల మాటలను నమ్మి మోసపోకుండా ఉండటం చాలా అవసరం. నిత్యం శివారాధన చేయడం వల్ల మంచి జరుగుతుంది.

    మిథున, సింహ, ధనుస్సు, వృశ్చిక రాశులు: ఈ వారం అప్రమత్తంగా ఉండాలి

    నాలుగు రాశుల వారు ఆరోగ్య విషయంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. ఆర్థిక లావాదేవీల పరంగా ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిది. మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. ఇక కుంభ, మీన రాశుల వారికి ఈ వారం సాధారణ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఎలాంటి పెద్ద ఇబ్బందులు ఎదురుకావు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు: ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ధనయోగం, విజయ యోగం!
    Home/Rasi Phalalu/వార ఫలాలు: ఆగస్టు 9 నుంచి 15 వరకు.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం, ధనయోగం, విజయ యోగం!
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