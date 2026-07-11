తెలియక చేసిన పొరపాటునైనా క్షమాపణ తప్పనిసరి.. చాణక్య నీతిలోని ముఖ్యమైన సూత్రం
ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో వినయం, గౌరవం, సంస్కారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ఆయన బోధనల ప్రకారం అగ్ని, పెద్దలు, గోమాత, చిన్నారి కన్యలు వంటి పవిత్రమైన వ్యక్తులు లేదా అంశాలకు పొరపాటున కాలితో తగిలితే వెంటనే క్షమాపణ చెప్పి గౌరవం చూపాలని సూచించారు.
జీవితంలో మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే పాపానికి దారితీయవచ్చు. అయితే, కొన్ని ప్రత్యేకమైన వస్తువులు, వ్యక్తులను తగిలినప్పుడు వెంటనే ఎలా స్పందించాలో ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో స్పష్టంగా వివరించారు.
గౌరవం మనిషికి మకుటం
మనిషి విలువ కేవలం తన సంపాదన, హోదాపైనే కాదు, తన ప్రవర్తన, సంస్కారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మన భారతీయ సంస్కృతిలో కొన్ని వ్యక్తులకు, ప్రాణులకు, వస్తువులకు దైవ సమానమైన హోదా ఉంటుంది. తెలియక చేసిన పొరపాటును సరిదిద్దుకోవడం, అపరాధ భావంతో క్షమాపణ కోరడం మనిషిలోని వినయాన్ని, సంస్కారాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. చాణక్యుడి ప్రకారం, మనం పొరపాటున కూడా కాలికి తగిలితే వెంటనే క్షమాపణ కోరాల్సిన ఆ నాలుగు విషయాలేంటో చూద్దాం.
అగ్ని దేవుని విషయంలో జాగ్రత్త
సనాతన ధర్మంలో అగ్నిని సాక్షాత్తూ పరమాత్మ స్వరూపంగా భావిస్తారు. వివాహాలు, హోమాలు, పూజలు ఇలా ఏ శుభకార్యమైనా అగ్ని సాక్షిగానే జరుగుతాయి. ఒకవేళ వంటగదిలో ఉన్న పొయ్యిని కానీ, పూజా గదిలోని దీపాన్ని కానీ పొరపాటున తన్నితే వెంటనే చేతులు జోడించి మనసారా క్షమాపణ కోరుకోవాలి. అగ్నిని గౌరవించే ఇళ్లల్లో లక్ష్మీదేవి నివాసం ఉంటుందని, సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని పెద్దల నమ్మకం.
పెద్దల పట్ల విధేయత
"మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ" అంటూ మనకు చిన్నప్పటి నుంచే పెద్దలను గౌరవించడం నేర్పిస్తారు. మనకు మార్గనిర్దేశం చేసే గురువులు, వృద్ధులు జ్ఞానానికి ప్రతీకలు. ఒకవేళ నడుస్తున్నప్పుడు పొరపాటున వారిని కాలితో తగిలితే, క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా వారి పాదాలను తాకి నమస్కరించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వారి ఆశీస్సులు లభించడమే కాకుండా, మనలో అహంకారం నశిస్తుంది. పెద్దల ఆశీర్వాదం ఉన్నవారికి జీవితంలో తిరుగుండదని చాణక్యుడు చెబుతున్నారు.
గోమాతకు దైవత్వం
హిందూ ధర్మంలో గోవును సాక్షాత్తు కోటి దేవతల నిలయంగా, గోమాతగా ఆరాధిస్తాం. మనకు పాలను ఇచ్చి, తల్లిలా పోషించే గోవు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పొరపాటున గోవుకు కాలు తగిలితే, వెంటనే దాని పాదాలను తాకి క్షమాపణ వేడుకోవాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా మనం చేసే అనర్థాలు తొలగిపోతాయని, భగవంతుని అనుగ్రహం లభిస్తుందని శాస్త్రం చెబుతోంది.
కన్యలను దైవంగా భావించండి
చిన్నారి బాలికలను మనం 'కుమారి పూజ' పేరుతో దేవతా స్వరూపులుగా భావించి పూజిస్తాం. ఆ పసిప్రాయంలో ఉన్న వారికి ఏవైనా ఆటంకాలు కలిగినా లేదా పొరపాటున కాలు తగిలినా వెంటనే వారిని నమస్కరించాలి. ఇది మన మనసులోని కల్మషాన్ని తొలగించి, ఎదుటివారి పట్ల గౌరవ భావాన్ని పెంచుతుంది. తద్వారా మనలో వినయం వృద్ధి చెందుతుంది.
ఆచార్య చాణక్యుడి సూత్రాలను పాటించడం అంటే కేవలం నియమాలను అనుసరించడం మాత్రమే కాదు, సమాజంలో తోటి వారితో ఎలా మసలుకోవాలో నేర్చుకోవడం కూడా. ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తే, మీ జీవితం మరింత ప్రశాంతంగా, అర్థవంతంగా మారుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More