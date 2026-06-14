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    సోమవతి అమావాస్య.. శివుడి ఆశీస్సులు పొందే 7 రాశులు.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?

    సోమవతి అమావాస్య నాడు త్రిగ్రాహి యోగం, బుధాదిత్య యోగం, సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగం వంటి అనేక ప్రభావవంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇవి 7 రాశుల వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

    Published on: Jun 14, 2026 9:13 PM IST
    By Anand Sai
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    జూన్ 15, సోమవారం, సోమవతి అమావాస్య నాడు అనేక శుభ యోగాలు. ఇవి ఈ రోజు ప్రాముఖ్యతను మరింత పెంచాయి. గ్రహాల స్థానాన్ని బట్టి అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఏ రాశుల వారికి శివుని అనుగ్రహం లభిస్తుందో తెలుసుకోండి. ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో తెలుసుకుందాం.

    సోమవతి అమావాస్యకు శివుడి ఆశీస్సులు పొందే రాశులు
    సోమవతి అమావాస్యకు శివుడి ఆశీస్సులు పొందే రాశులు

    మిథున రాశి

    మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త అవకాశాలతో చాలా సానుకూలమైన రోజుగా ఉంటుంది. మీ మాటల ప్రభావంతో మీరు ఇతరులను ఆకర్షించడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, చాలా శుభప్రదమైన రోజు. మిథున రాశిలో జన్మించి ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ వృత్తిలో విజయం సాధిస్తారు. మీ కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. అలాగే, మీరు మరింత ఆనందాన్ని, శాంతిని పొందుతారు.

    కర్కాటక రాశి

    సోమవతి అమావాస్య కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదమైన రోజు. మీ వృత్తిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టగలుగుతారు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు కొత్త ఉద్యోగం లేదా ఇంటర్వ్యూ కోసం సిద్ధమవుతుంటే, మీకు విజయం లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి పాత సహోద్యోగుల నుండి సహాయం లభిస్తుంది. మీరు మీ వృత్తిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టగలుగుతారు. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ కృషి కారణంగా తమ పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన మాటలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా మంచి రోజు. వారి ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే.. మీకు శుభ సమయం. శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల, సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి శుభవార్త అందే యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఇంట్లో వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీకు అదృష్టం పూర్తిగా కలిసివస్తుంది. సామాజిక జీవితంలో గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈరోజున సమయం మరింత ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. పనిలో మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలను అందరూ ప్రశంసిస్తారు.

    కన్యా రాశి

    కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి సోమవతి అమావాస్య ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. మీ పనిని విజయవంతంగా కొనసాగించడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో కూడా మీకు మరిన్ని అవకాశాలు లభిస్తాయి. కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా మీ కష్టానికి తగిన పూర్తి ఫలాలను త్వరలో పొందే అవకాశం కూడా మీకు లభిస్తుంది. పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక, కుటుంబ జీవితంలో సంబంధాలు బలపడతాయి. పని చేసే చోట అధికారులు మీ పని పట్ల సంతోషంగా ఉంటారు. మీ జ్ఞానం, నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    తులా రాశి

    తులారాశిలో జన్మించిన వారికి అదృష్టకరమైన రోజు. శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల, మీరు పూర్తి చేయని పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అదేవిధంగా తులారాశిలో జన్మించిన వారికి పుణ్యక్షేత్ర యాత్రకు వెళ్ళే మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు తులారాశిలో జన్మించిన వారికి వారి పిల్లల ప్రతిభకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సోమవారం, తులారాశిలో జన్మించిన వారు తమ స్నేహితుల నుండి సహాయం పొందడం ద్వారా మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందుతారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త పనులు చేయడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. సోమవతి అమావాస్య, వృత్తిపరంగా మీకు చాలా మంచిది. మీకు కొత్త అవకాశాలు లేదా కొత్త ఉద్యోగానికి మంచి ప్రతిపాదనలు లభిస్తాయి. ఇవి జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి మీకు అద్భుతమైన అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. ధనుస్సు రాశి వారికి జీతం పెంపునకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారు తమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. ఈ రోజు మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో మంచి సమయం గడిపే అవకాశం లభిస్తుంది. ధనుస్సు రాశి వారి సంబంధాలు బలపడతాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి సోమవతి అమావాస్యనాటు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది. మీరు మీ పనిపై మరింత శ్రద్ధ పెడతారు. అందువల్ల పని ప్రదేశంలో అందరూ మీ పనిని ప్రశంసిస్తారు, మీకు మరింత సహాయం లభిస్తుంది. మీరు అసంపూర్తిగా వదిలేసిన పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలోని అన్ని సమస్యలు తొలగిపోతాయి. మీరు ఎవరికైనా డబ్బు అప్పుగా ఇచ్చి ఉంటే అది తిరిగి వస్తుంది. అంతేకాక పాత పెట్టుబడుల నుండి మీకు మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు రావడం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మకర రాశి వారికి యోగా, ధ్యానం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సోమవతి అమావాస్య.. శివుడి ఆశీస్సులు పొందే 7 రాశులు.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?
    Home/Rasi Phalalu/సోమవతి అమావాస్య.. శివుడి ఆశీస్సులు పొందే 7 రాశులు.. ఇందులో మీరు ఉన్నారా?
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