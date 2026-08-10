Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. అలాంటి బంధువులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి
Chanakya Niti : బంధువులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆచార్య చాణక్యుడు పేర్కొన్నాడు. చాణక్య నీతి ప్రకారం కొంతమంది బంధువులు మిమ్మల్ని చూసి అసూయపడే అవకాశం ఉంది.
ప్రతి బంధువు లేదా పరిచయస్తుడు మన క్షేమాన్ని కోరుకుంటారని మనం అనుకుంటాం. కానీ కొంతేమందికి వ్యక్తిగత విషయాలు తెలిసి, వాటిని మనకు వ్యతిరేకంగా వాడుకుంటారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరితో వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని పంచుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆచార్య చాణక్యుడు సలహా ఇచ్చాడు.
ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పినట్లుగా కష్టకాలంలో బాహ్య శత్రువుల కన్నా మన సొంత బంధువులే ఎక్కువ ప్రమాదకరం. అందుకే మనం మన సొంత వారితో ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అసూయపడే బంధువులు మన జీవితంలోని ప్రతి చిన్న విషాదాన్ని లేదా సమస్యను ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటారని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. మనం మన సమస్యలను వారి వద్దకు తీసుకువెళ్ళినప్పుడు, మనం వారికి ఒక ఆయుధాన్ని అందిస్తున్నట్లే.
అందుకే మీరు మీ వ్యక్తిగత విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవడం మానేయాలి. ఎవరైనా మీ ఆదాయం గురించి గానీ, సమస్యల గురించి గానీ అడిగితే.. దేవుడి దయ వల్ల అంతా సజావుగా సాగుతోంది అని చెప్పి జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ జీవితం గురించి మీరు ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత సురక్షితంగా ఉంటారు.
ఎవరైనా మీతో వ్యంగ్యంగా మాట్లాడినా లేదా అందరినీ కించపరచడానికి ప్రయత్నించినా, వెంటనే ప్రతిస్పందించకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. అలాంటి అసూయపరులు మీ గురించి తెలుసుకోవడం కంటే మీ అసహనాన్ని, కోపాన్ని చూడటానికే ఇష్టపడతారు. మీరు కేవలం నవ్వి, మౌనంగా ఉంటే, అదే వారికి అతిపెద్ద ఓటమి. అనవసరమైన వాదనలకు దిగడం వారి కోపాన్ని మరింత పెంచుతుంది తప్ప ఏమీ మారదు. సంక్షోభ సమయాల్లో వివేకవంతులు సంయమనం పాటించాలని చాణక్యుడు సలహా ఇచ్చాడు.
కొన్ని సందర్భాల్లో అతి మర్యాదగా ఉండటమే అత్యంత బలమైన సమాధానం. మీ నలుగురిలో ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానకరంగా మాట్లాడితే, అత్యంత గౌరవంగా ప్రతిస్పందించండి. ఇది మీ వ్యక్తిత్వాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది అవతలి వ్యక్తి తన ప్రవర్తనకు సిగ్గుపడేలా చేస్తుంది. మీరు దాన్ని తేలికగా తీసుకుని మీరు చెప్పింది నిజమే కావచ్చు అని అంటే, వారి ద్వేషం తగ్గుతుంది. ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ఇదే ఉత్తమ మార్గం.
నీచ మనస్తత్వం గల బంధువులకు దూరంగా ఉండండి. వారు పిలిచినప్పుడు వెంటనే వెళ్లకండి. ఇది మీ ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది. అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడటం కూడా మీరు నేర్చుకోవాలని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More