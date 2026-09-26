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ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.. చాణక్యుడి నీతి సారం

ఆచార్య చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో మానవ జీవితం, సంబంధాలు, నైతిక విలువలు, వ్యక్తిగత ప్రవర్తనకు సంబంధించిన ఎన్నో విషయాలను వివరించారు. ఆయన నీతిలోని నాలుగో అధ్యాయం 16వ శ్లోకంలో మనిషి ప్రశాంతత, పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే కొన్ని అంశాల గురించి హెచ్చరికలు ఉన్నాయని ఈ కథనం వివరిస్తోంది. 

Published on: Sep 26, 2026, 08:00:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జీవితంలో ఏయే సంబంధాలకు, పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండాలో ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శ్లోకంలో స్పష్టంగా వివరించారు. దయలేని ధమం, జ్ఞానం లేని గురుడు, క్రోధితులైన వ్యక్తుల పట్ల ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.. చాణక్యుడి నీతి సారం (AI)
ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.. చాణక్యుడి నీతి సారం (AI)

ఆచార్య చాణక్యుడు మానవ జీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో కీలక అంశాలను తన నీతుల ద్వారా సమాజానికి అందించారు. మనిషి జీవన విధానం, సంబంధాలు, నైతిక విలువలు మరియు వ్యక్తిగత ప్రవర్తనకు సంబంధించి ఆయన చెప్పిన మాటలు నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఎంతగానో మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి. చాణక్య నీతిలోని నాలుగో అధ్యాయంలో 16వ శ్లోకం ద్వారా జీవితంలో ఏయే విషయాలకు దూరంగా ఉండాలో ఆయన అత్యంత స్పష్టంగా హెచ్చరించారు. మనిషి ప్రశాంతతను, పురోగతిని దెబ్బతీసే కొన్ని అంశాలను ఆయన ఉదాహరణలతో వివరించారు.

దయ లేని ధర్మం వృథా

ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం, ఏ ధర్మం లేదా ఆచారంలో అయితే తోటి మనుషుల పట్ల దయ, కరుణ ఉండవో ఆ ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో అర్థం లేదు. ధర్మం అంటే కేవలం బాహ్య ఆచారాలు కాదు, అది మనిషిలో మానవత్వాన్ని, సంయమనాన్ని పెంపొందించాలి. ఇతరుల బాధను చూసి చలించని గుణం లేనిచోట కేవలం పేరు కోసం పాటించే ధర్మంతో ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.

జ్ఞానం లేని గురువుల పట్ల అప్రమత్తత

జీవితంలో గురువు స్థానం అత్యున్నతమైనది. గురువే శిష్యుడికి సరైన మార్గాన్ని చూపించి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అయితే, సరైన పరిజ్ఞానం లేదా అవగాహన లేని వ్యక్తిని గురువుగా స్వీకరిస్తే అది జీవితాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేస్తుంది. కేవలం పదవి లేదా హోదాను బట్టి కాకుండా, వారి జ్ఞానం మరియు ఆచరణను బట్టి మాత్రమే గురువును ఎంచుకోవాలని చాణక్య నీతి స్పష్టం చేస్తోంది.

స్నేహం లేని బంధాలు, కఠినమైన సంబంధాలు

రక్తసంబంధాలు లేదా కేవలం బంధువులు అనే పేరుతో మాత్రమే కొనసాగే రిలేషన్‌షిప్‌ల వల్ల మానసిక వేదన తప్ప ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. కష్ట సుఖాల్లో తోడుగా నిలవకుండా, కనీస ఆప్యాయత చూపని బంధువులతో నిరంతరం ఇబ్బంది పడేకంటే, అవసరమైన మేరకు వారితో దూరం పాటించడమే మేలు.

అలాగే, నిత్యం కోపంతో, కటువుగా మాట్లాడే జీవిత భాగస్వామి లేదా ఇతరుల వల్ల కుటుంబంలో శాంతి నశిస్తుంది. నిరంతరం వివాదాలు జరిగే చోట మానసిక ప్రశాంతత కొరవడుతుంది కాబట్టి, అలాంటి సంబంధాలను సంస్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి లేదా తగిన దూరం పాటించడం ఉత్తమం.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.. చాణక్యుడి నీతి సారం
Home/Rasi Phalalu/ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం ఈ విషయాలకు దూరంగా ఉండండి.. చాణక్యుడి నీతి సారం
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