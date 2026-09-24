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చాణక్య నీతి: మాటలు కాదు.. ఈ 4 గుణాలే మనిషి విలువను చెబుతాయి

ఆచార్య చాణక్య నీతి ప్రకారం, ఒక మనిషి నిజస్వభావాన్ని కేవలం అతని మాటలు, రూపం లేదా హోదాతో అంచనా వేయకూడదు. త్యాగ గుణం, ఆచరణ–ప్రవర్తన, అంతర్గత గుణాలు, ఉత్తమమైన కర్మలు అనే నాలుగు అంశాలు వ్యక్తి అసలు స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి.

Published on: Sep 24, 2026, 14:00:58 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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నేటి సమాజంలో స్వార్థపరులను, మంచి వారిని వేరు చేసి చూడటం క్లిష్టతరమైంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆచార్య చాణక్య తెలిపిన నాలుగు సువర్ణ సూత్రాలు మనిషి నిజస్వభావాన్ని బయటపెట్టడంలో దిక్సూచిలా నిలుస్తున్నాయి.

చాణక్య నీతి: మాటలు కాదు.. ఈ 4 గుణాలే మనిషి విలువను చెబుతాయి
చాణక్య నీతి: మాటలు కాదు.. ఈ 4 గుణాలే మనిషి విలువను చెబుతాయి

మోసపూరిత లోకంలో నిజాయితీపరుల గుర్తింపు

మనం జీవిస్తున్న ఈ ఆధునిక కాలంలో ప్రతి అడుగులోనూ స్వార్థం ఎక్కువైపోయింది. ఎదుటి వ్యక్తి నిజమైనవాడా లేక లోభియా అని పసిగట్టలేక చాలా మంది నష్టపోతున్నారు. ఈ సమస్యకు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆచార్య చాణక్య తన నీతి శాస్త్రంలో అద్భుతమైన పరిష్కారాలను చూపించారు. నాటి పరిస్థితులకు ఎంతగానో వర్తించిన ఈ సూత్రాలు నేటి డిజిటల్ యుగానికి కూడా వంద శాతం సరిపోతాయి.

బంగారం స్వచ్ఛతను నిర్ధారించడానికి నగల తయారీదారులు దానిని ఏ విధంగానైతే రుద్ది, కోసి, తయారు చేస్తారో... అలాగే ఒక మనిషి నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని నాలుగు ముఖ్యమైన అంశాల ద్వారా అంచనా వేయవచ్చని చాణక్య స్పష్టం చేశారు. మనిషికి ధనం, అధికారం లేదా హోదా అందినప్పుడే అసలైన స్వభావం బయటపడుతుంది. ఎన్ని సంపదలు వచ్చినా నిబ్బరంగా, వినయంగా ఉండేవారే నిజమైన శ్రేష్టులు.

చాణక్యుడు చెప్పిన నాలుగు ప్రధాన పరీణామాలు

త్యాగ గుణం: కేవలం తన స్వార్థం గురించి కాకుండా, తోటివారి కష్టాలను తీర్చడానికి తన సౌకర్యాలను సైతం పక్కన పెట్టే తత్వమే నిజమైన మనిషికి కొలమానం. కష్టకాలంలో ఆపద్బాంధవుడిగా నిలిచేవారే నమ్మకానికి అర్హులు.

ఆచరణ, ప్రవర్తన: సులభమైన సమయాల్లో అందరూ మంచిగానే ఉంటారు. కానీ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు, విపరీతమైన కోపం వచ్చినప్పుడు ఒక మనిషి ప్రదర్శించే సంయమనం అతని నిజమైన శీలాన్ని లోకానికి చాటుతుంది.

అంతర్గత గుణాలు: పైకి కనిపించే అందమైన బట్టలు, ఆకర్షణీయమైన మాటలు మనిషిని నిర్వచించలేవు. ఈర్ష్య, అహంకారం, కపటం లేని మనసు ఉండటం మరియు ఇతరుల ఎదుగుదలను హర్షించే గుణమే అసలైన సంపద.

ఉత్తమమైన కర్మలు: కేవలం మాటలతో గొప్పలు చెప్పేవారు కాకుండా, తాము చెప్పినదానికి కట్టుబడి ఉంటూ ధర్మబద్ధమైన పనులు చేసేవారే సమాజంలో నిజమైన ఉన్నత వ్యక్తిగా నిలుస్తారు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఇచ్చిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడి సలహా తీసుకోండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: మాటలు కాదు.. ఈ 4 గుణాలే మనిషి విలువను చెబుతాయి
Home/Rasi Phalalu/చాణక్య నీతి: మాటలు కాదు.. ఈ 4 గుణాలే మనిషి విలువను చెబుతాయి
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