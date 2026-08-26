మహాభారతంలోని విదుర నీతి.. మనిషి జీవితాన్ని నాశనం చేసే 4 ప్రమాదకర అలవాట్లు!
మహాభారతంలో విదురుడు చెప్పిన విదుర నీతి నేటి జీవితంలోనూ మనిషికి విలువైన పాఠాలను అందిస్తుందని ఈ కథనం వివరిస్తోంది. ముఖ్యంగా మనిషి విజయాన్ని, ప్రశాంతతను దెబ్బతీసే కొన్ని అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తుంది.
మహాభారత కాలం నాటి విదుర నీతి నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ మనిషికి జీవిత సత్యాలను నేర్పుతోంది. జీవితాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దే ఆ నాలుగు ప్రమాదకరమైన అలవాట్లపై ప్రత్యేక కథనం.
యుద్ధ భూమిలో ధర్మరాజుకు, ధృతరాష్ట్రుడికి మధ్య జరిగిన సవివరమైన చర్చల ఆధారంగా రూపుదిద్దుకున్న 'విదుర నీతి' కేవలం ప్రాచీన గ్రంథం మాత్రమే కాదు. నేటి డిజిటల్ యుగంలోనూ మనిషిని సరైన మార్గంలో నడిపించే ఒక దిక్సూచి. మహాభారతంలో విదురుడు చెప్పిన సత్యాలు మనిషి జీవితాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చగలవు. అయితే కొన్ని అలవాట్లు మాత్రం మనిషిని స్వయంగా సర్వనాశనం వైపు నడిపిస్తాయని విదురుడు హెచ్చరించారు. ఆ నాలుగు వ్యసనాలు లేదా అలవాట్లు ఏమిటో తెలుసుకుంటే జీవితంలో విజయాలను సొంతం చేసుకోవడం సులువవుతుంది.
కోపమే మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువు
మహాభారతంలో కోపాన్ని మించిన శత్రువు లేదని విదురుడు స్పష్టం చేశారు. కోపంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి తన ఆలోచనా శక్తిని కోల్పోతాడు. ఆవేశంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు జీవితాంతం పశ్చాత్తాపానికి గురిచేస్తాయి. కోపం కేవలం ఎదుటివారినే కాదు, మనశ్శాంతిని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. కుటుంబ సంబంధాలను, స్నేహాలను క్షణాల వ్యవధిలో మంటగలిపే శక్తి కోపానికి ఉంది. అందుకే ఎప్పుడైనా తీవ్రమైన కోపం వచ్చినప్పుడు కాస్త సంయమనం పాటించి ఆలోచించడం వల్ల అనేక అనర్థాలను నివారించవచ్చు.
అహంకారం తెచ్చే అనర్థాలు
సాధించిన విజయం, సంపాదించిన ఆస్తులు లేదా హోదా చూసి గర్వపడటం మనిషి పతనానికి నాంది పలుకుతుంది. అహంకారం పెరిగిన కొద్దీ మనిషి ఇతరుల భావాలను గౌరవించడం మానేస్తాడు. సమాజంలో గౌరవం తగ్గిపోయి ఒంటరితనం చుట్టుముడుతుంది. విదుర నీతి ప్రకారం అహంకారం మనిషిని అంధకారంలోకి నెట్టివేస్తుంది. ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే వినయమే మనిషికి అసలైన ఆభరణం. అహంకారాన్ని విడనాడినప్పుడే సమాజంలో నిజమైన కీర్తి ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి.
బుద్ధిని భ్రష్టు పట్టించే దురాశ
అతిగా ఆశపడటం మనిషి పతనానికి మరో ప్రధాన కారణం. ఇతరుల సంపదను ఆశించడం లేదా అక్రమ మార్గంలో సంపాదించాలనే ఆలోచన బుద్ధిని పూర్తిగా భ్రష్టుపట్టిస్తుంది. లాలస మనిషిలో మానసిక ప్రశాంతతను దూరం చేస్తుంది. ఉన్నదానితో తృప్తి చెందడం నేర్చుకున్నప్పుడే జీవితంలో నిజమైన ఆనందం లభిస్తుంది. ఆశకు పోయి అడుగు తప్పులోేస్తే నలుగురిలో తలవంపులు మూటగట్టుకోవాల్సి వస్తుంది.
మంచి స్నేహితులను కోల్పోవద్దు
కష్టకాలంలో వెన్నంటి నిలిచే నిజమైన స్నేహితుడు దొరకడం పూర్వజన్మ సుకృతం. అలాంటి ఆపద్బాంధవులను చిన్నచూపు చూడటం లేదా వారికి మోసం చేయడం జీవితంలో అత్యంత పెద్ద తప్పు. ఒంటరితనంలో కొట్టుమిట్టాడే సమయంలో ఆ స్నేహితులే కొండంత భరోసా ఇస్తారు. స్వార్థం కోసం మంచి స్నేహాలను వదులుకుంటే భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. మనుషుల మధ్య నమ్మకమే జీవితాన్ని సుఖమయం చేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More