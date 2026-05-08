    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Chanakya Niti : సంపాదించినా అప్పుల ఊబిలో ఉంటున్నారా..? అయితే ఈ ఆర్థిక సూత్రాలు తెలుసుకోండి

    Chanakya Niti Wealth Management : డబ్బును సంపాదించడం ఎంత ముఖ్యమో… దానిని పొదుపు చేయడం అంతకంటే ముఖ్యం. సంక్షోభ సమయాల్లో సంపదను రక్షించుకోవాలని…. అయితే ఆత్మగౌరవం కోసం ఎంతటి సంపదనైనా వదులుకోవాలని బోధించే ఆచార్య చాణక్యుడి అద్భుత సూత్రాలు మీ కోసం….

    Published on: May 08, 2026 11:43 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Chanakya Niti Wealth Management : జీవితంలో డబ్బు ప్రాముఖ్యత గురించి ఆచార్య చాణక్యుడు వేల ఏళ్ల క్రితమే అమూల్యమైన సూత్రాలను అందించారు. నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ఆయన బోధనలు అక్షర సత్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. కేవలం డబ్బు సంపాదించడం వల్ల ఎవరూ ధనవంతులు కాలేరని…. సంపాదించిన దానిని సరైన పద్ధతిలో రక్షించుకుని, సద్వినియోగం చేసుకున్నప్పుడే దానికి సార్థకత లభిస్తుందని చాణక్య నీతి స్పష్టం చేస్తోంది.

    చాణక్య నీతి: సంక్షోభంలో ఆదుకునే అసలైన స్నేహితుడు డబ్బే
    సంక్షోభంలో ఆదుకునే ధనం..

    చాణక్యుడి ప్రకారం….. మనిషికి ఆపద కాలంలో అతిపెద్ద అండగా నిలిచేది సంపద మాత్రమే. సంక్షోభం తలెత్తినప్పుడు మనతో ఉండేవారు దూరమైనా, మన వద్ద ఉన్న డబ్బు మనల్ని రక్షిస్తుంది. "అపర్థతే ధనం రక్షద్దరన్ రక్షధానాయిరాపి" అనే శ్లోకం ద్వారా ఆచార్య ఒక లోతైన నిజాన్ని చెప్పారు. కష్టకాలం కోసం మనిషి ఎప్పుడూ సంపదను కూడబెట్టాలి. అయితే…. కేవలం కూడబెట్టడమే కాదు.. అనవసరపు ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలని ఆయన హెచ్చరిస్తున్నారు.

    నేటి సమాజంలో చాలామంది ఇతరులను ఆకట్టుకోవడానికి, తమ గొప్పతనాన్ని చాటుకోవడానికి సంపాదనకు మించి ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇలా 'షో' చేసే వ్యక్తులు త్వరలోనే అప్పుల ఉచ్చులో చిక్కుకుంటారని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. లక్ష్మీదేవి చంచలమైనది… సంపదను గౌరవించని వారి వద్ద ఆమె ఎక్కువ కాలం నిలవదు. విలాసాల కోసం, అనవసరపు ఆడంబరాల కోసం డబ్బును తగలేసే వ్యక్తి జీవితాంతం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోనే ఉంటాడు.

    డబ్బు కంటే ఏది ముఖ్యం…?

    చాణక్యుడు డబ్బు ప్రాముఖ్యతను చెప్తూనే…. ఒక స్పష్టమైన సరిహద్దును గీశారు. ఆపద కాలం కోసం డబ్బును, ఆ పై కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవాలి. కానీ, ఆత్మగౌరవం లేదా ప్రాణాలను కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే మాత్రం.. డబ్బును, అవసరమైతే కుటుంబాన్ని కూడా తృణప్రాయంగా భావించి ఆత్మను రక్షించుకోవాలని ఆయన బోధించారు. అంటే…. అన్నిటికంటే ఆత్మగౌరవమే అత్యున్నతమైనదని అర్థం.

    సంతృప్తి - అసలైన సంపద

    దురాశ మనిషిని నాశనం చేస్తుంది. ఎంత సంపాదించినా సంతృప్తి లేని వ్యక్తి ఎప్పటికీ పేదవాడిగానే మిగిలిపోతాడు. తన ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఖర్చు చేస్తూ, క్రమశిక్షణతో బతికే వ్యక్తికి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది. ప్రతి ఖర్చుకు ముందు "ఇది నిజంగా అవసరమా?" అని ప్రశ్నించుకునే అలవాటు ఉన్నవారి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది.

    కష్టపడి సంపాదించడం, క్రమశిక్షణతో ఖర్చు చేయడం, కష్టకాలం కోసం పొదుపు చేయడం.. ఇవే ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మార్గాలు. ఆచార్య చాణక్యుడి ఈ విధానాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తే… మీ జీవితంలో ధనానికి ఎన్నటికీ కొరత ఉండదు.

    చాణక్య విధానం నుండి నేర్చుకోండి మరియు డబ్బు ఆదా చేయండి, వృధా ఖర్చులను నివారించండి. సంక్షోభ సమయాల్లో డబ్బు మంచి స్నేహితుడు. నటించడానికి బదులుగా, నిజమైన అవసరం కోసం ఖర్చు చేయండి, మీ జీవితంలో మే 8, 2026 యొక్క ఈ ఆలోచనను అవలంబించండి. నిజమైన కృషి, సంతృప్తి మరియు బాధ్యతతో లక్ష్మీజీ దయ మీ ఇంటికి వస్తుంది మరియు డబ్బుకు ఎప్పటికీ కొరత ఉండదు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

