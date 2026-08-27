చాణక్య నీతి: భార్యాభర్తలు ఈ 6 తప్పులు చేస్తే కాపురంలో చిచ్చే!
ఆచార్య చాణక్యుడి నీతి శాస్త్రంలో భార్యాభర్తల మధ్య బంధాన్ని బలంగా, సంతోషంగా కొనసాగించేందుకు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ఉన్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో వ్యక్తిగత విషయాలను ఇతరులతో పంచుకోవడం, పరస్పర గౌరవం లేకపోవడం వంటి అలవాట్లు సమస్యలకు దారితీస్తాయని ఈ కథనం వివరిస్తోంది.
మనం నిత్య జీవితంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలకు, బంధాల్లో వచ్చే ఒడిదుడుకులకు ఆచార్య చాణక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో అద్భుతమైన పరిష్కారాలు చూపించారు. మానవ జీవితాన్ని సరళంగా మార్చుకోవడానికి ఆయన చెప్పిన సూత్రాలు నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ వంద శాతం సరిపోతాయి. ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్య బంధం ఎలా ఉండాలి? ఏ పొరపాట్లు చేస్తే హ్యాపీగా సాగిపోయే కాపురంలో చిచ్చు వస్తుంది? అనే అంశాలపై చాణక్యుడు చాలా స్పష్టంగా హెచ్చరించారు.
పెళ్లనేది ఒక బండి లాంటిదని, దానికి భార్యాభర్తలే రెండు చక్రాలని చాణక్యుడు వర్ణిస్తారు. ఈ రెండు చక్రాలలో ఏ ఒక్కదానిలో అహంకారం, అసంతృప్తి లేదా నమ్మకద్రోహం అనే లోపం వచ్చినా కాపుర బండి ముందుకు సాగడం కష్టం. మరి, ఆనందకరమైన వైవాహిక జీవితానికి ఏయే అలవాట్లు పెను ముప్పో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వ్యక్తిగత విషయాలు బయట పెట్టడం
చాణక్య నీతి ప్రకారం, భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే ప్రైవేట్ విషయాలు, వారి మధ్య వచ్చే చిన్న చిన్న గొడవలు లేదా లోపాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మూడో వ్యక్తికి చెప్పకూడదు. అది ఎంతటి సన్నిహితుడైనా, ప్రాణ స్నేహితుడైనా, రక్త సంబంధీకుడైనా సరే ఈ విషయంలో గోప్యత పాటించాలి. ఎందుకంటే, మీ ఇంటి విషయాలు బయటపెడితే ఎవరూ సరైన సలహా ఇవ్వకపోగా, మీ వెనకాల నవ్వుకునే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు మూడో వ్యక్తులు ఈ బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుని మీ కాపురంలో మరింత చిచ్చు పెడతారు.
అహంకారానికి పెద్దపీట వేయడం
బంధంలో ప్రేమ ఎంత ముఖ్యమో, అణకువ కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎప్పుడైతే భార్యాభర్తల మధ్య అహంకారం ప్రవేశిస్తుందో, అక్కడ ప్రేమ, నమ్మకం ఆవిరైపోతాయి. ఎప్పుడూ తానే సరైనవాడినని వాదించడం, తన తప్పును ఒప్పుకోకపోవడం, ఎదుటివారిని చిన్నచూపు చూడటం వంటి లక్షణాలు కాపురానికి గొడ్డలిపెట్టు లాంటివి. అందుకే బంధం నిలవాలంటే అహంకారాన్ని పక్కన పెట్టి, ఇద్దరి మధ్య వినయపూర్వక వాతావరణం ఉండాలి.
నోరు జారడం, కఠినంగా మాట్లాడడం
విల్లు నుంచి వెలువడిన బాణం తిరిగి ఎలా రాదో, నోటి నుంచి తూలిన మాటలు కూడా అంతే. కోపంలో హద్దు మీరి మాట్లాడే మాటలు భాగస్వామి మనసులో ఎప్పటికీ మాసిపోని గాయాలను మిగుల్చుతాయి. మాటలు సరిగా లేకపోతే ఇంట్లోని ప్రశాంతత కరిగిపోతుందని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎదుటివారిని కించపరిచేలా మాట్లాడే తీరు కాపురంలో నెమ్మదిగా విషం నింపుతుంది.
అనుమానం, విషయాలు దాచడం
విశ్వాసమే వైవాహిక బంధానికి బలమైన పునాది. ఒకరికొకరు విషయాలు దాచిపెట్టడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిగ్గా అనుమానం పుట్టుకొస్తుంది. ఏ చెట్టునైనా చెదపురుగు లోపలి నుంచి ఎలా తినివేస్తుందో, ఈ అనుమానం అనే రోగం కూడా బలమైన బంధాన్ని అలాగే కుళ్ళిపోయేలా చేస్తుంది. పారదర్శకత లోపించిన చోట బంధం ఎక్కువ కాలం నిలవదు.
ఆర్థిక నియంత్రణ లేకపోవడం
చాణక్యుడిని గొప్ప ఆర్థిక వేత్తగా కొలుస్తారు. కుటుంబం సంతోషంగా ఉండాలంటే ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ చాలా ముఖ్యం. భార్యాభర్తల్లో ఎవరైనా సరే సంపాదనకు మించి విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తే ఆ ఇంటికి అప్పుల బాధ తప్పదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో సర్దుబాటు తగ్గిపోయి నిత్యం కలహాలు ప్రారంభమవుతాయి. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇద్దరూ కలిసికట్టుగా బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవాలి.
ఒకరినొకరు గౌరవించుకోకపోవడం
బంధంలో కేవలం ప్రేమ మాత్రమే సరిపోదు, ఇరువర్గాల మధ్య పరస్పర గౌరవం ఉండటం అత్యంత ముఖ్యం. పబ్లిక్లో గానీ, బంధువుల ముందు గానీ భాగస్వామిని చిన్నచూపు చూడటం, ఎగతాళి చేయడం వంటివి ఆ బంధాన్ని క్షీణింపజేస్తాయి. ఒకరికొకరు ఇచ్చుకునే మర్యాదే కాపురానికి రక్షణ కవచం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More