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ధనాన్ని ఎలా దాచుకోవాలి? ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి? చాణక్యుడి 4 కీలక సూత్రాలు

ఈ కథనం ప్రకారం, ఆచార్య చాణక్యుడు ధనాన్ని ఆపద సమయంలో ఆదుకునే ముఖ్యమైన సాధనంగా భావించారు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం సంపదను పొదుపు చేయడంతో పాటు, కుటుంబ రక్షణకు అవసరమైనప్పుడు దానిని వినియోగించాలని సూచించారు.  

Published on: Aug 26, 2026, 09:30:23 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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ఆపద సమయంలో ఆదుకునేది ధనమేనని ఆచార్య చాణక్యుడు తెలిపారు. డబ్బును ఎలా దాచుకోవాలి, ఎక్కడ వినియోగించాలి, అధర్మంగా సంపాదించిన ధనం ఎంతకాలం నిలుస్తుందనే విషయాలపై ఆయన చెప్పిన అమూల్యమైన సూత్రాలు నేటికీ ఎంతో ప్రయోజనకరం.

ధనాన్ని ఎలా దాచుకోవాలి? ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి? చాణక్య నీతులు ఇవే (gemini ai)
ధనాన్ని ఎలా దాచుకోవాలి? ఎక్కడ ఖర్చు చేయాలి? చాణక్య నీతులు ఇవే (gemini ai)

ఆచార్య చాణక్యుడిని భారతీయ చరిత్రలో అత్య గొప్ప దూరదృష్టి గల రాజకీయ వేత్తగా, రాజనీతిజ్ఞుడిగా కొలుస్తారు. తన అసాధారణ రాజకీయ చతురతతో సామాన్య బాలుడైన చంద్రగుప్తుడిని మౌర్య సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తిగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత ఆయనది. శతాబ్దాలు గడిచినా చాణక్య నీతులు అందించిన మార్గదర్శకత్వం నేటి ఆధునిక సమాజానికి కూడా శిరోధార్యమే. మనిషి జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, ధన సంపాదన, దాని రక్షణ గురించి చాణక్యుడు స్పష్టమైన మార్గాలను నిర్దేశించారు. సంపదను సక్రమంగా నిర్వహించడమే మానవుడికి నిజమైన సురక్షిత భవిష్యత్తును ఇస్తుందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.

ఆపదలో ఆదుకునే నేస్తం ధనం

ఒక శ్లోకం ద్వారా చాణక్యుడు అత్యంత కీలకమైన జీవన సత్యాన్ని వివరించారు. భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే ఆర్థిక సంక్షోభాలు, ఆపదలను తట్టుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ తగినంత ధనాన్ని పొదుపు చేయాలని ఆయన సూచించారు. కుటుంబ రక్షణ కోసం అవసరమైతే సంపదను వెచ్చించాలి. అయితే, ప్రాణాలకు లేదా వ్యక్తిగత గౌరవానికి తీవ్రమైన ముప్పు వాటిల్లినప్పుడు భార్యను, సంపదను సైతం పణంగా పెట్టి తన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. కష్టకాలంలో డబ్బు మనిషికి నిజమైన మిత్రుడిగా నిలుస్తుందని ఈ నీతి స్పష్టం చేస్తోంది. కేవలం సంపాదన మాత్రమే ముఖ్యం కాదని, దానిని సరైన మార్గంలో భద్రపరచడమే అసలైన తెలివితేటలని దీని అర్థం.

ధన సద్వినియోగం - దాన ధర్మాలు

చెరువులో నీరు ఎప్పుడూ ఒకేచోట నిలిచిపోతే కలుషితమవుతుంది. అదే నీటిని బయటకు వెళ్లేలా ప్రవాహం కల్పిస్తేనే అది స్వచ్ఛంగా మారుతుంది. సంపాదించిన ధనం విషయంలోనూ ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుందని చాణక్యుడు తెలిపారు. డబ్బును కేవలం రాశిగా పోగు చేసి దాచుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. దానిని సత్కార్యాలకు దానం చేయడం, మంచి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారానే ధనానికి రక్షణ లభిస్తుంది. ధర్మబద్ధంగా ఖర్చు చేయని సంపద కాలక్రమేణా కరిగిపోవడమో లేదా నిరుపయోగంగా మారడమో జరుగుతుంది.

అధర్మంగా ఆర్జించిన సంపద ఆవిరి

అక్రమ మార్గాల్లో, మోసంతో లేదా అధర్మంగా సంపాదించిన సంపద ఎక్కువ కాలం నిలవదని చాణక్యుడు హెచ్చరించారు. ఇలాంటి చెడు మార్గాల ద్వారా కూడబెట్టిన ధనం కేవలం పదేళ్లపాటు మాత్రమే మనిషి దగ్గర ఉంటుందని, సరిగ్గా పదకొండో ఏడాది వచ్చేసరికి ఆ ఆస్తి మూలాలసహా సర్వనాశనమైపోతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అన్యాయంగా సంపాదించిన సొమ్ము వడ్డీతో సహా హారతి కర్పూరంలా కరిగిపోతుందని ఈ శ్లోకం హెచ్చరిస్తోంది. నేటి కాలంలోనూ అవినీతి మార్గాల్లో సంపాదించే వారు చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడి చివరకు సర్వస్వం కోల్పోవడాన్ని మనం చూస్తూనే ఉన్నాం.

సమాజంలో ధనవంతుడికి ఉండే గుర్తింపు

ధనం మనిషికి కేవలం భద్రతను మాత్రమే కాదు, సమాజంలో తగిన గుర్తింపును కూడా తెచ్చిపెడుతుంది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్న వ్యక్తిని ప్రపంచం గౌరవిస్తుందని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. డబ్బు లేని వాడిని సమాజం చిన్నచూపు చూసే ప్రమాదం ఉందని, అదే ఆర్థికబలం ఉన్న వ్యక్తిని గుణిగా, జ్ఞానిగా, విద్వాంసుడిగా సమాజం గుర్తిస్తుందని ఆయన వివరించారు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థిక అక్షరాస్యతను పెంపొందించుకుంటూ, సంపదను సక్రమంగా ఆర్జించి ఉన్నతమైన జీవితాన్ని గడపాలని చాణక్య నీతులు బోధిస్తున్నాయి.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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