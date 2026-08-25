Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. ఈ 5 విషయాల్లో అస్సలు సిగ్గపడకూడదు!
Chanakya Niti : ఆచార్య చాణక్యుడి ప్రకారం.. కొన్ని విషయాల్లో అస్సలు సిగ్గుపడకూడదు. అప్పుడే జీవితంలో ఆనందంగా ఉంటాడు. చాణక్యనీతిలో వాడి గురించి వివరంగా ఉంది.
ఆచార్య చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో మానవ జీవితం కోసం ఎన్నో అద్భుతమైన సూత్రాలను అందించారు. చాణక్యుని ప్రకారం ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో తనకు లభించిన ప్రతిచోట నుండి జ్ఞానాన్ని, మంచి గుణాలను స్వీకరించాలి. ఇతరుల నుండి నేర్చుకునేటప్పుడు గానీ, కొత్త విషయాలు నేర్చుకునేటప్పుడు గానీ ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకూడదు. మనం నేర్చుకోవడానికి సంకోచించకూడని ఆలోచనల గురించి చాణక్యుడు ఏం చెప్పాడో చూడండి.
- జ్ఞానం అనేది వృద్ధులకు లేదా ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం మీకంటే చిన్నవారి నుండి, పేదవారి నుండి లేదా సమాజంలో తక్కువ హోదాలో ఉన్నవారి నుండి ఏదైనా మంచి విషయాన్ని నేర్చుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తే మీరు దానిని తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి. భేదభావాలు చూపడం లేదా జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి సిగ్గుపడటం మూర్ఖత్వానికి సంకేతం.
- మనం సాధారణంగా మన శత్రువులను ద్వేషిస్తాం, వారికి దూరంగా ఉండాలని కోరుకుంటాం. అయితే చాణక్యుని విధానం భిన్నమైనది. మీ శత్రువుకు కూడా నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యం లేదా ఏదైనా నైపుణ్యం ఉంటే, దాని నుండి నేర్చుకోవడానికి వెనుకాడకండి. శత్రువు నుంచి మంచి లక్షణాలను అలవర్చుకోవడం ద్వారా మీరు శత్రువు కంటే బలవంతులుగా, జ్ఞానవంతులుగా మారతారు.
- మనకు నేర్చుకోవాలనే సంకల్పం ఉంటే ఎక్కడి నుంచైనా నేర్చుకోవచ్చు. మానవులే కాదు.. ప్రకృతి, జంతువులు, పక్షులకు కూడా మనకు పాఠాలు నేర్పే సామర్థ్యం ఉంది. లక్ష్యం పట్ల ఏకాగ్రతను కొంగ నుండి, కృతజ్ఞతను, విశ్వాసాన్ని కుక్క నుండి, జాగ్రత్తను కాకి నుండి, ఉదయాన్నే త్వరగా నిద్రలేచే క్రమశిక్షణను కోడిపుంజు నుండి నేర్చుకోవాలి.
- చదువుకునేటప్పుడు, ఆఫీసులో కొత్త ఉద్యోగం నేర్చుకునేటప్పుడు, లేదా ఉపాధ్యాయుని నుండి సలహా కోరేటప్పుడు ప్రశ్నలు అడగడానికి ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకండి. సిగ్గుపడే వ్యక్తి సగం జ్ఞానాన్ని మాత్రమే సంపాదిస్తాడు. జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ఇబ్బందులు పడతాడు. అహం, సంకోచాలను పక్కనపెట్టి, ఒక విద్యార్థిలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే వ్యక్తి మాత్రమే భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగి, ఎల్లప్పుడూ విజయం సాధిస్తాడు.
- ఆచార్య చాణక్యుని ప్రకారం, జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంలోనే కాకుండా, ఆర్థిక లావాదేవీలలో, భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ సిగ్గుపడకూడదు. తనకు హక్కుగా రావలసిన డబ్బును అడగడానికి, తీసుకోవడానికి సంకోచించే వ్యక్తి ఎల్లప్పుడూ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటాడు. అదేవిధంగా భోజనం చేసేటప్పుడు సిగ్గుపడే వ్యక్తి ఆకలితో బాధపడవలసి వస్తుంది. అందువల్ల చాణక్య నీతి ప్రకారం.. విద్యలో, ఆర్థిక లావాదేవీలలో, ఆహార విషయంలో స్వేచ్ఛగా ఉండే వ్యక్తి మాత్రమే జీవితంలో ఆనందాన్ని, శాంతిని చూస్తాడు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More