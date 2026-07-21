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    ఇలాంటి మిత్రులకు దూరంగా ఉండండి.. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!

    జీవితంలో స్నేహం గొప్పదే అయినప్పటికీ, అందరూ నిజమైన మిత్రులు కాకపోవచ్చు. పైకి తియ్యగా మాట్లాడి లోలోపల మోసం చేసే అలాంటి స్వార్థపరులైన వ్యక్తుల పట్ల ఆచార్య చాణక్య హెచ్చరిస్తున్న హెచ్చరికల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 21, 2026, 08:00:27 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    మనిషి జీవితంలో స్నేహం అనేది అత్యంత అందమైన, పవిత్రమైన బంధం. కష్టసుఖాల్లో తోడుండే మిత్రుడు ఉంటే సగం బలం అంటారు. అయితే, అందరూ మన మంచి కోరేవారే ఉండాలని లేదు. కలికాలంలో పైకి నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్పే ప్రతి ఒక్కరూ నిజమైన మిత్రులు కారు. ఈ అంశంపై సుప్రసిద్ధ నీతి శాస్త్రవేత్త ఆచార్య చాణక్య తన విధానాల్లో ఎంతో స్పష్టంగా హెచ్చరించారు. ఎదుటివారి స్వభావాన్ని అంచనా వేయకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ గుడ్డిగా నమ్మితే జరిగే నష్టం ఊహకందనిదిగా ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    ఇలాంటి మిత్రులకు దూరంగా ఉండండి.. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!
    ఇలాంటి మిత్రులకు దూరంగా ఉండండి.. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!

    మిత్రుడి ముసుగులో శత్రువులు

    ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన దాని ప్రకారం, బహిరంగంగా గొడవ పడే శత్రువు కంటే మనతోనే తిరుగుతూ వెన్నుపోటు పొడిచే నకిలీ మిత్రుడు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవాడు. చాణక్య నీతి ప్రకారం, కష్టకాలంలో చేయి అందించేవాడే అసలైన మిత్రుడు.

    కేవలం తమ స్వార్థం కోసం, అవసరాల కోసం మాత్రమే దగ్గరయ్యే వ్యక్తులను నమ్మితే జీవితంలో తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. అందుకే మిత్రులను ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాల కంటే విచక్షణను ఎక్కువగా ఉపయోగించాలని చాణక్య సూచించారు.

    పైకి నవ్వుతూ.. లోలోపల ఈర్ష్య

    చాలా మంది ఎదుట పడినప్పుడు ఎంతో ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతారు. తీపి మాటలతో మురిపిస్తారు. కానీ వారి మనసులో మాత్రం మనపై తీవ్రమైన ఈర్ష్య, ద్వేషం ఉంటాయి. మనం సాధించే విజయాలను చూసి లోలోపల కుమిలిపోతుంటారు. సరైన అవకాశం దొరికిన వెంటనే మనకు వెన్నుపోటు పొడవడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడరు. అందుకే, ఎవరితోనైనా సరే పరిచయాలు పెంచుకునేటప్పుడు వారి ప్రవర్తనను నిశితంగా పరిశీలించాలని చాణక్య పేర్కొన్నారు.

    విషం నింపిన కుండ లాంటి మిత్రులు

    కొంతమంది మిత్రుల స్వభావాన్ని వివరిస్తూ ఆచార్య చాణక్య వారిని "విషం నింపిన కుండ"తో పోల్చారు. పైకి చూడటానికి ఆ కుండ నిండా పాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది, కానీ లోపల మాత్రం ప్రాణాంతకమైన విషం నిండి ఉంటుంది. అలాగే కొందరు చూడటానికి ఎంతో సౌమ్యంగా, నమ్మకంగా కనిపిస్తారు.

    కానీ వారి మనసులో మాత్రం మనకు ఎలా హాని చేయాలనే ఆలోచనలే నిండి ఉంటాయి. అందుకే జీవితంలోని కీలకమైన రహస్యాలు, బలహీనతలు, భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను ఎవరితోనూ పూర్తిగా పంచుకోకూడదని చాణక్య హెచ్చరించారు.

    వ్యక్తిగత రహస్యాలు ఎవరికీ చెప్పవద్దు

    ఎవరితోనైనా స్నేహం గట్టిగా ఉందని మన వ్యక్తిగత విషయాలన్నీ చెప్పడం చాలా పెద్ద పొరపాటు అని చాణక్య తెలిపారు. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో ఆ స్నేహంలో మనస్పర్థలు వచ్చి దూరం జరిగితే, మనం చెప్పిన రహస్యాలనే వారు మనకు వ్యతిరేకంగా ఆయుధంగా మలుచుకునే అవకాశం ఉంది. అందుకే మన ప్రైవసీని ఎప్పుడూ గోప్యంగా ఉంచుకోవాలి. ఎవరినైనా గుడ్డిగా నమ్మి సర్వస్వం చెప్పేయడం వల్ల భవిష్యత్తులో తీవ్ర మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది.

    నిజమైన మిత్రుడు జీవితాన్ని మారుస్తాడు

    చెడు సావాసాలు క్రమక్రమంగా మన ఆలోచనా విధానాన్ని, భవిష్యత్తును పూర్తిగా నాశనం చేస్తాయి. అందుకే సంఖ్య ముఖ్యం కాదు, గుణమే ముఖ్యమని చాణక్య నొక్కి చెప్పారు. వంద మంది స్వార్థపరులైన స్నేహితులు ఉండటం కంటే, ప్రాణమిచ్చే ఒక్క నిజమైన మిత్రుడు ఉండటం మేలు. అటువంటి సజ్జనుల సావాసం మనిషి జీవితాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుస్తుంది. విచక్షణతో వ్యవహరించి మంచి మిత్రులను ఎంచుకుంటే సమాజంలో గౌరవం, భద్రత లభిస్తాయని చాణక్య నీతి బోధిస్తోంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఇలాంటి మిత్రులకు దూరంగా ఉండండి.. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఇలాంటి మిత్రులకు దూరంగా ఉండండి.. ఆచార్య చాణక్య చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!
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