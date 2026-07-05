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    Sunday Mistakes: ఆదివారం ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే సూర్య భగవానుడి అసంతృప్తి వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!

    ఆదివారం సూర్యదేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజుగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో భావిస్తారు. ఈ రోజున సూర్యారాధన చేయడం వల్ల ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, ఉద్యోగం, గౌరవం, విజయాలు పెరుగుతాయని విశ్వాసం. అయితే కొన్ని అలవాట్లు, పనులు సూర్యుని అనుగ్రహానికి ఆటంకం కలిగిస్తాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తారు. 

    Published on: Jul 05, 2026 12:16 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    వారంలో ఆదివారం అంటేనే సూర్యదేవుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజు. ఈ రోజున ఆదిత్యుడిని ఆరాధిస్తే అపారమైన ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, అఖండ విజయం సిద్ధిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. అయితే, తెలియక చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు సూర్యుడి అనుగ్రహాన్ని తగ్గించి, జీవితంలో సమస్యలను పెంచుతాయి. ఆదివారం నాడు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో, ఏ పనులకు దూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Sunday Mistakes: ఆదివారం ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే సూర్య భగవానుడి అసంతృప్తి వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
    Sunday Mistakes: ఆదివారం ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే సూర్య భగవానుడి అసంతృప్తి వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!

    ఈ రంగు దుస్తులు జోలికి వెళ్ళకండి

    ఆదివారం నాడు నలుపు లేదా ముదురు నీలం రంగు దుస్తులు ధరించడం శ్రేయస్కరం కాదు. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ రంగులు ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షిస్తాయి, తద్వారా సూర్యుని తేజోవంతమైన శక్తికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. ఫలితంగా మీ ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతినడమే కాకుండా, రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుంది. దీనికి బదులుగా ఎరుపు, పసుపు, కాషాయం లేదా తెలుపు రంగు దుస్తులను ధరించండి. ఇవి సూర్యదేవుడికి ప్రీతికరమైన రంగులు మాత్రమే కాదు, మీకు రోజు మొత్తం ఉత్సాహాన్నిస్తాయి.

    హెయిర్ కటింగ్, షేవింగ్ వద్దు

    ఆదివారం నాడు జుట్టు కత్తిరించుకోవడం, గడ్డం గీసుకోవడం లేదా గోళ్లు కత్తిరించడం వంటి పనులను నిపుణులు వారించారు. ఇటువంటి పనులు చేయడం వల్ల జాతక చక్రంలో సూర్యుని స్థానం బలహీనపడుతుంది. దీని వల్ల వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబాటు, ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం మరియు చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఈ పనులను ఇతర రోజుల్లోనే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. ఆదివారాన్ని పూర్తిగా సూర్యారాధనకు, ఆధ్యాత్మిక చింతనకు కేటాయించండి.

    ఆహార నియమాలు పాటించండి

    ఆదివారం నాడు పులుపు పదార్థాలు అంటే చింతపండు, నిమ్మకాయ, పెరుగు వంటి వాటితో పాటు నల్ల మినుములతో చేసిన వంటకాలను తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఇవి సూర్యుని సాత్విక శక్తిని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఈ రోజున సాత్వికమైన, తీపి పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల సూర్యదేవుడు ప్రసన్నమై ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. లేనిపక్షంలో, అజీర్ణ సమస్యలు, చిరాకు మరియు కెరీర్‌లో ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    సూర్యదేవుని 12 నామాలు

    ఆదివారం ఉదయాన్నే సూర్యదేవుని 12 నామాలను జపించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.

    ఆదిత్య, సూర్య, రవి, పూష, దినేశ, సావిత్రి, ప్రభాకర్, మిత్ర, ఉషాకర్, భాను, దినమణి మరియు మార్తాండ అనే ఈ పన్నెండు పేర్లను భక్తితో ఉచ్చరించండి. ఇలా చేయడం వల్ల తండ్రితో సత్సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది మరియు జీవితంలోని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

    సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకునే చిట్కాలు

    ఆదివారం అంటే విశ్రాంతి, సూర్యారాధన దినం. ఈ రోజున అధిక శారీరక శ్రమను తగ్గించి, వాదోపవాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం మరియు నుదుట ఎర్ర చందనం ధరించడం వల్ల సూర్యదేవుడు సంతోషిస్తాడు. ఈ చిన్న నియమాలను పాటించడం ద్వారా మీ అదృష్టాన్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Sunday Mistakes: ఆదివారం ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే సూర్య భగవానుడి అసంతృప్తి వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
    Home/Rasi Phalalu/Sunday Mistakes: ఆదివారం ఈ తప్పులు చేయకండి, లేకపోతే సూర్య భగవానుడి అసంతృప్తి వల్ల సమస్యలు పెరిగే అవకాశం!
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