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    Today Detailed Horoscope: నేడు ఈ రాశికి భారీగా ధన లాభం, నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది!

    శుక్రవారం (జూలై 3) 12 రాశుల వారికి ప్రేమ, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం ఎలా ఉండబోతోంది? లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఏ రాశులపై ఉంటుందో, ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి. 

    Published on: Jul 03, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు రానున్నాయి. మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఆర్థిక మరియు ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    Today Detailed Horoscope: నేడు ఈ రాశికి భారీగా ధన లాభం, నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది!
    Today Detailed Horoscope: నేడు ఈ రాశికి భారీగా ధన లాభం, నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది!

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: భాగస్వామితో గడపాలని ఆశించే మీ కోరిక నెరవేరుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ నిజాయితీకి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.

    వృషభ రాశి: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శృంగారభరితమైన క్షణాలు గడుపుతారు. ఆవేశపడకుండా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మీకు అలవాటు. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఆలోచించండి.

    మిథున రాశి: వృత్తిపరంగా ఈరోజు మీరు పూర్తిస్థాయిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అద్భుతమైన ఆదాయ అవకాశాలు దరిచేరనున్నాయి. మార్పును ఆహ్వానించండి.

    కర్కాటక రాశి: రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. వృత్తి, ప్రేమ జీవితాల్లో సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. చేతికి డబ్బు అందుతుంది, అయితే ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.

    సింహ రాశి: మీకు నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరంగా విజయం, ప్రేమలో ఆనందం వెరసి ఈ రోజు మీకు కలిసి రానుంది. పెట్టుబడులు చేసే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోండి.

    కన్య రాశి: ఉద్యోగులకు కెరీర్‌లో శుభపరిణామాలు ఉంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టే వారికి ఇది మంచి సమయం. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా రోజు అనుకూలంగా ఉంది.

    తులా రాశి: ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలను తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీ నైపుణ్యాలను నిరూపించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు.

    వృశ్చిక రాశి: కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచినా, ఆర్థికంగా మంచి లాభాలు ఉన్నాయి. డబ్బును తెలివిగా పొదుపు చేయండి. ఆఫీసులో అనవసరపు వ్యక్తిగత సంబంధాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

    ధనస్సు రాశి: మీ సానుకూల దృక్పథమే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం. ఈరోజు పనులు వేగంగా సాగుతాయి, అయితే కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి.

    మకర రాశి: ప్రేమ జీవితంలో గొడవలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. కొత్త బాధ్యతలను స్వీకరించడం ద్వారా ఆఫీసులో మీ సమర్థతను చాటుకుంటారు. ఆర్థిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: స్నేహితుల రాకతో మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి. అయితే, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం ఈరోజు చాలా ముఖ్యం.

    మీన రాశి: భాగస్వామితో చిన్న చిన్న విషయాలకే వాదనలకు దిగవద్దు. వృత్తిపరంగా ఎటువంటి పెద్ద సవాళ్లు లేవు. భారీగా ధనలాభం పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Detailed Horoscope: నేడు ఈ రాశికి భారీగా ధన లాభం, నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది!
    Home/Rasi Phalalu/Today Detailed Horoscope: నేడు ఈ రాశికి భారీగా ధన లాభం, నచ్చిన వ్యక్తితో డేట్‌కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది!
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