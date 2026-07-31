శివుడి అనుగ్రహంతో కెరీర్, ధనం, ప్రశాంతత.. ఈ పూజా విధానాలు తెలుసుకోండి!
శివనామ స్మరణతో భోళా శంకరుడిని ఎలా ప్రసన్నం చేసుకోవాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. ఆర్థిక సమస్యల తొలగింపు, కెరీర్ అభివృద్ధి మరియు కుటుంబంలో సుఖ శాంతుల కోసం ఆచరించాల్సిన ప్రత్యేక నివారణోపాయాలు, పూజా విధానాలు తెలుసుకోండి.
భోళా శంకరుడి కటాక్షం కోసం భక్తులు వివిధ రకాల పూజా విధానాలను ఆచరిస్తారు. ధర్మ గ్రంథాల ప్రకారం, ఈ మాసంలో చేసే పూజలు మరియు పరిహారాలు అపారమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియడానికి, సిరిసంపదలు కలగడానికి ప్రతిరోజూ ఆచరించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన పూజా విధానాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
వాస్తు దోషాలు తొలగిపోవడానికి మరియు సానుకూల శక్తి కోసం
ఇళ్లలో ఉండే ప్రతికూల శక్తి అనేక రకాల వాస్తు దోషాలకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల కుటుంబంలో అనవసరమైన గొడవలు, మానసిక ఒత్తిడి మరియు ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి మారేడు దళం (బిల్వ పత్రం) మీద చందనంతో 'ఓం నమః శివాయ' అని రాసి శివలింగానికి సమర్పించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోని నెగెటివ్ ఎనర్జీ తొలగిపోయి, పాజిటివ్ వైబ్స్ పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.
మనసారా కోరిన కోర్కెలు నెరవేరడానికి అభిషేకం
శివుడిని 'భోళా శంకరుడు' అని పిలుస్తారు. అంటే భక్తులు మనస్ఫూర్తిగా సమర్పించే ఒక చెంబు నీళ్లతోనే ఆయన తరిస్తాడు. కనుక శివలింగానికి నల్ల నువ్వులు కలిపిన జలంతో అభిషేకం చేయడం అత్యంత శ్రేయస్కరం. ఇలా చేయడం వల్ల పరమశివుడు త్వరగా ప్రసన్నుడై భక్తుల కోరికలను నెరవేరుస్తాడు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి ధన లాభం కలగడానికి
శివలింగానికి పంచామృత అభిషేకం చేయడం ఎంతో పుణ్యప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. సోమవారం, శ్రావణ, కార్తీక మాసాల్లో ఆవు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పంచదార మరియు తేనెతో శివునికి అభిషేకం జరపాలి. ఈ ప్రత్యేక పూజల ద్వారా వ్యక్తి జీవితంలో వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుని ధనలాభం కలుగుతుంది.
కెరీర్ లో తిరుగులేని పురోగతి సాధించడానికి
పరమశివునికి గంధం అంటే మహా ప్రీతి. రోజూ పూజా సమయంలో శివలింగానికి గంధంతో తిలకం దిద్దిన తర్వాత, అదే గంధాన్ని మీ నుదుటిపై కూడా ధరించండి. ఈ చిన్న ఆచారం వల్ల జీవితంలో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. కెరీర్ పరంగా ఎదురవుతున్న ప్రతిబంధకాలు తొలగిపోతాయి.
మానసిక ప్రశాంతత మరియు ఆత్మవిశ్వాసం కోసం
శివారాధనలో 'ఓం నమః శివాయ' అనే పంచాక్షరి మంత్ర జపానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని నిత్యం జపించడం వల్ల మనసు కుదుటపడుతుంది మరియు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మనిషిలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఎలాంటి కష్టాలనైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగే శక్తిని ఈ మంత్ర జపం ప్రసాదిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More