రెండు గ్రహణాలు, గ్రహాలలో మార్పులు.. 6 రాశులకు ఊహించని వైపు నుంచి ఆర్థిక లాభాలు!
ఆగస్టు 2026 ప్రధాన గ్రహ సంచారాలు, మార్పులతో కూడిన ఒక ముఖ్యమైన నెల. ఈ నెలలో సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణంతో పాటు సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురుడు, శని గ్రహాల కదలికలలో ఎనిమిది ప్రధాన మార్పులు సంభవిస్తాయి. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం ఉంటుంది.
2026 ఆగస్టులో రెండు ప్రధాన గ్రహణాలతో పాటు అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాల నక్షత్ర, రాశి స్థానాలలో మార్పులు ఉన్నాయి. సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, గురుడు, శని గ్రహాల కదలికలలో ఈ మార్పులు జ్యోతిష్య పరంగా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ గ్రహాల ప్రభావం ఆరు రాశుల వారికి పురోగతి, ఆర్థిక లాభాల కోసం కొత్త అవకాశాలను తెరిచే అవకాశం ఉంది. జ్యోతిష్యం ప్రకారం ఆరు రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాలలో గణనీయమైన పురోగతి, లాభదాయక అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది.
మిథునం
బుధ గ్రహ సంచారం మిథున రాశి వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు లేదా ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మరింత బలపడతాయి. మీరు ముఖ్యమైన చర్చలు, ఒప్పందాలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో కొత్త సంబంధాలు లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు.
సింహ రాశి
సూర్య, బుధ గ్రహాల సంచారం సింహ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ గౌరవం, హోదా, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన బాధ్యతలను నిర్వహించడం ద్వారా మీరు మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. మీ నాయకత్వ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. మీ నిర్ణయాలకు మరింత ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కూడా పురోగతికి, ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు లభించవచ్చు.
కన్యారాశి
శుక్రుడు రెండుసార్లు నక్షత్ర సంచారం చేయడం కన్యారాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలతో పాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు, వసతులు అందుబాటులోకి రావచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. గృహ సౌకర్యాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. భౌతిక సౌకర్యాలను కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
గురు గ్రహం రెండుసార్లు గ్రహాలను మార్చడం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరమైన ఉన్నతికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మీ ఉన్నత విద్య సంబంధిత ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించవచ్చు. మతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు లభించే అవకాశాలు మనశ్శాంతిని అందిస్తాయి. మీ జ్ఞానం, అనుభవానికి మంచి గుర్తింపు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది.
కుంభ రాశి
శని సంచారం కుంభ రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇవ్వగలదు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఊపందుకుని పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి, సహనానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీరు మీ వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో స్థిరమైన పురోగతిని చూస్తారు. మీ ప్రయత్నాలకు మీ పెద్దల నుండి మంచి గుర్తింపు, మద్దతు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది.
మీన రాశి
చంద్రగ్రహణం, శని ప్రభావం కారణంగా ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాలలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఎలాంటి పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాలను తొందరపడి తీసుకోకండి. క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే ముందుకు సాగండి. అయితే, ఊహించని మార్గాల నుండి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలిగే బలమైన అవకాశాలు ఉన్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More