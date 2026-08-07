Chanakya Niti : చాణక్య నీతి.. మీ గౌరవాన్ని తగ్గించే ఈ 4 పనులు అస్సలు చేయకూడదు
Chanakya Niti : మీ జీవితానికి సంబంధించిన 4 విషయాలు ఇతరులకు తెలిస్తే.. సమాజంలో మీ గౌరవం, విలువ తగ్గిపోతాయి. కష్ట సమయాల్లో, ప్రజలు మీకు సహాయం చేయడానికి బదులుగా, మీకు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.
చాణక్యుని సూత్రాలు ప్రాచీన కాలానికే పరిమితం కావు.. అవి నేటి ఆధునిక జీవితానికి కూడా వర్తిస్తాయి. ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో ఎలా జీవించాలి, సమాజంలో ఎవరితో ఎలా వ్యవహరించాలి అనే విషయాలను చాణక్యుడు తన చాణక్య నీతిలో స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు.
జీవితంలో విజయం, శాంతి, ప్రశాంతతను సాధించడానికి చాణక్యుడు అనేక మార్గదర్శకాలను ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా కుటుంబంలోని కొన్ని అంతర్గత విషయాలను మూడో వ్యక్తితో లేదా బయటివారితో ఎన్నడూ పంచుకోకూడదని చాణక్యుడు హెచ్చరించాడు. భావోద్వేగం వల్ల గానీ, మితిమీరిన నమ్మకం వల్ల గానీ ఈ రహస్యాలు బయటపడితే.. భవిష్యత్తులో ప్రమాదాన్ని, అవమానాన్ని ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఆ ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటో చూద్దాం.
కుటుంబ సమస్యలు
అన్నిటికంటే ముందుగా మీ కుటుంబంలోని అంతర్గత కలహాలను, విభేదాలను ఎవరితోనూ పంచుకోవద్దని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. ప్రతి ఇంట్లోనూ చిన్న చిన్న గొడవలు జరగడం సహజం. అయితే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న ఈ విభేదాలను మీరు ఇతరులతో పంచుకుంటే.. వారు వాటిని తమ స్వలాభం కోసం వాడుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది సమాజంలో మీ కుటుంబ పరువును దెబ్బతీయడమే కాకుండా, మీ శత్రువులకు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధంగా కూడా మారుతుంది.
ఫ్యామిలీ సీక్రెట్స్
వైవాహిక జీవితంలోని రహస్యాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే వ్యక్తిగత విషయాలు వారి నాలుగు గోడల మధ్యనే ఉంచుకోవాలి. భార్య ప్రవర్తన, ఆమె కోపం లేదా భర్త బలహీనతల గురించి స్నేహితులు, ఇరుగుపొరుగువారు లేదా బంధువుల ముందు చర్చించడం చాలా పెద్ద అవివేకం. ఇది సమాజంలో మీ ఇద్దరి గౌరవాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, ఒక అందమైన దాంపత్య జీవితంలో చీలికకు దారితీస్తుంది.
ఆర్థిక సమస్యలు
మీకు కలిగిన ఆర్థిక నష్టాన్ని సమాజంలో ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. మీరు వ్యాపారంలో గానీ, జీవితంలో గానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటే, దానిని రహస్యంగా ఉంచి మీరే స్వయంగా ఒక పరిష్కారాన్ని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా దిగజారిపోయిందని ఇతరులకు తెలిస్తే, సమాజంలో మీ గౌరవం, విలువ తగ్గిపోతాయి. కష్టకాలంలో ప్రజలు మీకు సహాయం చేయడానికి బదులుగా మీకు దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు.
అవమానాలు
మీరు సమావేశంలో, కార్యక్రమంలో, పని ప్రదేశంలో.. ఇలా ఎక్కడైనా అవమానానికి గురైతే.. ఆ విషయాన్ని ఇతరులతో పంచుకోకపోవడమే మంచిది. మీరు ఎదుర్కొన్న అవమానాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే వారు మిమ్మల్ని సానుభూతితో చూడరు. దానికి బదులుగా మీపై తక్కువ అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకుని, ఆ విషయాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటారు. ఇది సమాజంలో మీ హోదాను తగ్గిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More